VMAs 2025 - Những đề cử nổi bật:

Video of the Year (MV của năm):

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm):

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Song of the Year (Bài hát của năm):

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I'm Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Lorde – What Was That

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất):

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Best Pop Artist (Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất - Hạng mục mới 2025):

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Best Collaboration (Màn kết hợp xuất sắc nhất):

Bailey Zimmerman & Luke Combs – Backup Plan

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Selena Gomez & benny blanco – Sunset Blvd

Best Kpop (Kpop xuất sắc nhất):

aespa – Whiplash

Jennie – like JENNIE

Jimin – Who

Jisoo – earthquake

Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

ROSÉ – Toxic Till the End