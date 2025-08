Ngày 03/08 vừa qua, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 đã có màn tái xuất rực lửa tại Sân vận động World Cup Seoul trong khuôn khổ trận đấu giao hữu giữa Tottenham Hotspur và Newcastle United, thuộc chuỗi sự kiện thể thao - giải trí Coupang Play Series. Xuất hiện trong phần biểu diễn halftime kéo dài khoảng 10 phút, 2NE1 đã khiến hơn 60.000 khán giả có mặt tại sân vận động cùng hàng triệu người theo dõi trực tiếp qua nền tảng Coupang Play phải bùng nổ với loạt hit đã làm nên tên tuổi của nhóm.

2NE1 xuất hiện đầy cá tính tại Sân vận động World Cup Seoul, trận đấu giao hữu giữa Tottenham Hotspur và Newcastle United

Một số ca khúc kinh điển được trình diễn bao gồm: Fire, I Don’t Care, I Am the Best, toàn bộ là những bản hit nổi tiếng một thời của nhóm. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi những bài hát này thống trị các BXH Hàn Quốc và quốc tế, sức hút từ âm nhạc, năng lượng sân khấu của nhóm vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn.

Khoảnh khắc xoay người ấn tượng của Minzy

Minzy tiếp tục là tâm điểm khi thể hiện đẳng cấp của một all-rounder thực thụ, vừa hát live chắc chắn vừa hoàn thành vũ đạo mạnh mẽ mà không hề chệch nhịp. Một cú xoay người bất ngờ của nữ idol khiến cả máy quay không bắt kịp đã trở thành khoảnh khắc viral, cho thấy bản lĩnh sân khấu cùng cảm giác trình diễn dày dạn kinh nghiệm. Trong khi đó, sự xuất hiện của Park Bom, người từng vắng mặt tại Waterbomb Busan vì lý do sức khỏe, cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Thần thái đỉnh cao của nhóm nữ 16 năm tuổi

Minzy trượt ống kính nhưng giật trọn spotlight

Dù chỉ kéo dài trong 10 phút, màn trình diễn halftime của 2NE1 được đánh giá là sôi động, cuốn hút và tràn đầy năng lượng. Nhóm vừa phải di chuyển liên tục trên không gian sân vận động rộng lớn, vừa duy trì đội hình vũ đạo đồng đều và khả năng hát live ổn định. 2NE1 đã hoàn thành màn trình diễn một cách đầy tự tin, lôi cuốn và đầy năng lượng. Bầu không khí tại sân như “nổ tung” trong tiếng reo hò không ngớt, một minh chứng rõ ràng cho sức hút vẫn nguyên vẹn của nhóm sau 15 năm debut.

Trước đó vào tháng 4/2025, 2NE1 đã hoàn thành tour diễn toàn cầu Welcome Back với 27 sân khấu tại 12 quốc gia, thu hút hàng ngàn khán giả. Tour diễn kết thúc bằng hai đêm encore tại KSPO Dome tại Seoul, nhận về vô số lời khen ngợi từ khán giả và truyền thông. Theo thông báo từ YG Entertainment, Welcome Back đã “một lần nữa chứng minh vì sao 2NE1 vẫn được gọi là huyền thoại Kpop”.

2NE1 kết thúc tour diễn toàn cầu Welcome Back tại Seoul

Sắp tới, 2NE1 sẽ tiếp tục khuấy đảo mùa hè khi góp mặt tại lễ hội âm nhạc Waterbomb Singapore 2025, đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ đình đám như Taemin và Minho (SHINee). Sau màn trình diễn gây bùng nổ tại Waterbomb trước đó, nơi nhóm khiến khán giả “đắm chìm” trong âm nhạc và năng lượng sân khấu không thể bắt chước, sự xuất hiện tiếp theo tại Singapore đang được kỳ vọng sẽ là một trong những sân khấu bùng nổ trong chuỗi sự kiện Waterbomb.

2NE1 ở WATERBOMB

Sau hơn 15 năm hoạt động, 2NE1 vẫn là một trong những biểu tượng vững vàng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất của Kpop, không chỉ bởi âm nhạc đặc trưng, mà còn bởi năng lượng sân khấu mạnh mẽ.