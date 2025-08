Ngày 5/8, fan nhạc Việt có phen bất ngờ trước bài review mới nhất từ chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới Pitchfork. Album mới nhất “lọt mắt xanh” Pitchfork là 1 sản phẩm đến từ Việt Nam - PILLZCASSO của 2pillz. Phát hành ngày 8/7, PILLZCASSO là album đầu tay của music producer Gen Z 2pillz, có sự tham gia của dàn sao khủng như Văn Mai Hương, tlinh, Phương Dung, MONO, GREY D, GDUCKY, Vũ Phụng Tiên, WOKEUP,...

Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của 2pillz, đánh dấu bước chuyển từ một producer đứng sau các bản hit triệu view đến một nghệ sĩ solo thực thụ. Với album đầu tay, 2pillz không chỉ chứng minh năng lực sáng tạo không giới hạn mà còn cho thấy tham vọng định hình một bản sắc âm nhạc mới. Anh chàng tự định nghĩa album lần này là “Vinafro” - sự hòa quyện bản sắc văn hóa Việt Nam với nhịp đập sôi động của nhạc club toàn cầu.

Và nỗ lực của 2pillz đã có hồi đáp. Trên YouTube, video mixset dài 53 phút của 2pillz thu về hơn 333 nghìn lượt xem. Đây là con số cao cho 1 music producer vốn không quen mặt khán giả. Các track đơn lẻ đều thu hút stream trên các nền tảng nhạc số, tạo trend MXH. Trên hết, album đầu tay của 2pillz đã vươn tầm quốc tế, được Pitchfork review và chấm điểm. Con số dành cho PILLZCASSO là 7.1 - số điểm tương đối cao đối với chuyên trang âm nhạc nổi tiếng khó tính này.

Theo đó, 2pillz là nghệ sĩ mainstream thứ 2 của Việt Nam được Pitchfork “để mắt”, sau Hoàng Thuỳ Linh với album LINK năm 2022. Điểm đáng nói là, Pitchfork đánh giá cao âm nhạc đến từ nghệ sĩ Việt. Cây bút Joshua Minsoo Kim từng đánh giá album LINK 7.2 điểm. Nay chấm album 2pillz số điểm cao bằng siêu phẩm RUBY của Jennie ra mắt đầu năm nay. 7.1 là con số nằm trong top điểm cao với các album châu Á, cao hơn cả album của Rosé và Lisa (BLACKPINK).

Joshua Minsoo Kim nghiên cứu kỹ càng âm sắc 2pillz sử dụng cho PILLZCASSO , giới thiệu album này là “Bản tuyên ngôn cảm xúc mới của Vpop qua bàn tay nhào nặn của 2pillz: Kết hợp cảm xúc da diết của ballad Việt với nhịp lả lướt, dẻo dai của vinahouse, album đầu tay của nhà sản xuất sinh ra tại Hà Nội đã tổng hợp nên một phong cách Vpop đầy cảm xúc và mới mẻ”.

Bài viết trên trang Pitchfork còn nhắc đến tlinh, gọi nữ nghệ sĩ gen Z là Ariana Grande của Việt Nam. Những bản nhạc xuất sắc nhất của tlinh đều do Phạm Phú Nguyên - hay còn gọi là 2pillz sản xuất. “Album đầu tay của anh, PILLZCASSO, là một tuyển tập pop dance nhẹ nhàng, đầy tự tin, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt cho một giờ đồng hồ tiệc tùng đầy chất biển - kể cả những khoảnh khắc “rơi mood”. Dù mang tinh thần thư thái và tiết chế, PILLZCASSO lại chính là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của Vpop trong năm nay. Một trong những điểm đáng chú ý của PILLZCASSO là cách nó vận hành như một DJ set hoàn chỉnh. Phiên bản đăng tải trên YouTube hơi khác so với các nền tảng streaming, trình bày 2pillz chơi nhạc liền mạch từ đầu đến cuối (trước đó hai năm, anh cũng từng ra mắt một video dạng “mixset” tương tự). Hình ảnh này quan trọng: anh đứng cạnh bàn DJ cùng hàng loạt nhạc cụ, gợi nhớ đến Calvin Harris thời Funk Wav Bounces.

Tuy nhiên, PILLZCASSO lại liền mạch và thống nhất về mặt âm sắc hơn hẳn các album của producer người Scotland. Ở đây, mọi nghệ sĩ khách mời đều tan hòa trong không khí âm nhạc nhẹ nhàng mà đầy sức sống - thứ mà 2pillz gọi là “lắk lành” - một cách gọi chung cho phong cách dance nhẹ nhàng, chữa lành của anh. Khi đưa những bassline reggae và guitar skank vào “BƯỚC ĐI/NÁN LẠI?”, chính giọng hát thì thầm của Văn Mai Hương xen kẽ cùng những đoạn vocal bị cắt dán trong nền house đầy tâm trạng, là yếu tố gắn kết tổng thể bài hát. Mỗi giọng hát đều được 2pillz nắn chỉnh như chất liệu mềm dẻo trong bàn tay một nhà tạo hình…”, Pitchfork viết.

Pitchfork miêu tả kỹ về cách 2pillz lồng ghép “chất Việt” trong PILLZCASSO : “Nói về âm thanh, việc định nghĩa PILLZCASSO như một album pop Việt thực ra không dễ. Rõ ràng có những nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng (mộc cầm) trong ĐƯA EM VÀO TRÒNG hay đàn đá trong THÁC NÌNG. Nhưng đôi khi, chất Việt nằm ở giai điệu phương Đông như những điểm xuyết chuông gió trong NGỪI ĐẸP ƠIII và CHỈ MỘT CÂU THẦN CHÚ, hoặc sự ôm trọn yếu tố “sến” một cách tự nhiên, như tiếng sáo synth trong NGHĨ MỘT TÍ. Khi nghe những ca khúc này, người ta có thể liên tưởng đến nhạc bolero Việt Nam - dòng nhạc từng tôn vinh MIDI như phương tiện chuyển tải cảm xúc chân thực. Nếu đào sâu hơn, ADN nhạc đại chúng Việt hiện diện khắp nơi: GET YOU OUT OF MY MIND có phần giai điệu có thể là sự vay mượn khéo léo từ phần điệp khúc bản ballad rock nổi tiếng LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ”của Bằng Kiều và Hồng Nhung.

Nhưng hơn hết, chính cảm xúc tổng hòa trong PILLZCASSO, sự mềm dẻo của vinahouse xen lẫn nỗi buồn của ballad Việt đã tạo nên cá tính âm nhạc độc đáo. ĐẾN LÚC NÀY THÌ… là một phần trong làn sóng pop pha Afrobeats đang thịnh hành, nhưng cách tlinh hát lại đưa nó đến một vùng cảm xúc rất riêng. Thế hệ ca sĩ trẻ ngày nay không còn bị ràng buộc bởi cách hát trau chuốt, điệu đà như các diva bolero, mà chuyển sang phong cách thể hiện gần gũi, tự nhiên hơn (đây cũng là điểm phân biệt giữa Gen Z và những ngôi sao Vpop thế hệ Millennials như Hoàng Thùy Linh). Tuy nhiên, cũng chính cách thể hiện ấy lại làm bật lên cảm xúc trong lời hát của tlinh: “'Chỉ muốn thấy anh cười, dù em không còn là người có thể làm điều đó nữa', sự thổ lộ như thủ thỉ ấy càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc…”

Album đầu tay được Pitchfork ưu ái số điểm bằng RUBY của Jennie, đây chính là cột mốc đáng tự hào của 2pillz. Trước đó, 2pillz từng lên thẳng NME - chuyên trang âm nhạc uy tín nhất nước Anh nhờ album “ái” . Album “ái” của tlinh được NME bình chọn trong top 15 album châu Á hay nhất năm 2023. Hai lần ghi dấu ấn quốc tế, 2pillz đang cho thấy tiềm năng lớn trong lứa nghệ sĩ Gen Z Việt hiện tại.

Là cây bút nổi tiếng với những lời nhận xét thẳng, thật đến mức “cay nghiệt”, việc Joshua Minsoo Kim dành những lời có cánh cho PILLZCASSO chính là sự ghi nhận lớn. Đây cũng là tín hiệu tích cực với nền âm nhạc Việt, khi ngày càng có thêm nhiều album chất lượng vươn ra quốc tế.

Những sản phẩm gây ấn tượng nhất với giới phê bình toàn cầu là sản phẩm đậm bản sắc Việt Nam, truyền tải được tinh thần dân tộc - điển hình như LINK (Hoàng Thuỳ Linh) hay nay là PILLZCASSO. Thành công của 2pillz cho thấy âm nhạc Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và để lại dấu ấn trên bản đồ thế giới, miễn là có những nghệ sĩ dám thử nghiệm, dám kể câu chuyện riêng bằng chính ngôn ngữ, âm thanh của mình.