Tối 15/1, 2NE1 đã có đêm diễn concert world tour WELCOME BACK đầu tiên tại TP.HCM. Không phụ sự mong đợi của cộng đồng BLACKJACK sau 11 năm, hơn 2 tiếng đồng hồ của show diễn là khoảng thời gian “cháy” không phút ngơi nghỉ với những khoảnh khắc “quẩy” không biết mệt mỏi của người hâm mộ. Cũng vì sự “máu lửa” của các fan Việt Nam mà mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh của các nhân viên âm thanh, ánh sáng khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Clip nhân viên kỹ thuật khiến nhiều người lo lắng vì sự nguy hiểm

Cụ thể trong màn trình diễn ca khúc I’m The Best, dù thiếu vắng sự xuất hiện của Park Bom vì lý do sức khỏe nhưng 3 thành viên còn lại là CL, Dara và Minzy vẫn đủ khiến cho bầu không khí tại SECC nóng hơn “chảo lửa”.

Chỉ cần đến giai điệu được Vietsub - “nề cà chê cha na cà” là hàng chục nghìn fan có mặt như muốn “nổ cổ họng” để cùng hòa vào làm một, hát muốn lấn át tiếng của 2NE1. Cũng chính vì sự cuồng nhiệt của fan Việt mà giàn giáo - nơi các nhân viên âm thanh - ánh sáng chiếu đèn LED cũng phải rung lắc theo từng giai điệu của bản hit I’m The Best.

Giàn giáo khu vực của các nhân viên âm thanh - ánh sáng liên tục rung lắc vì sự cuồng nhiệt của fan Việt

Không khí tại SECC khi đến ca khúc I’m The Best không khác nào “chảo lửa”

Clip màn trình diễn I’m The Best - 2NE1

Thoạt nhìn có thể thấy đây là khoảnh khắc được cho là khá thú vị khi các nhân viên ekip đang thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải hòa theo nhịp beat. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên sự lo ngại cho các nhân viên thuộc ekip thực hiện concert của 2NE1 về độ an toàn khi đứng trên giàn giáo.

Nhiều người lo ngại nếu như giàn giáo không đủ kiên cố và liên tục rung lắc sẽ có nhiều khả năng bị sập bất cứ lúc nào. Dù may mắn trong đêm concert vừa qua không có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra nhưng khoảnh khắc này cũng phần nào “báo động” cho quy định an toàn giàn giáo khi tổ chức sự kiện.