SEVENTEEN xác lập vị thế trong bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu dựa trên doanh số bán album vật lý, lượt tải xuống, lượt nghe và xem trực tuyến trên toàn thế giới. Đây được đánh giá là bảng xếp hạng khá bao quát và khách quan. SEVENTEEN lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này ở vị trí số 9 vào năm 2021, nhảy lên vị trí số 6 vào năm 2022 và số 2 vào năm 2023. Kết quả này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhóm.

Thành tích của SEVENTEEN không dừng lại ở đó, nhóm còn đứng đầu bảng xếp hạng album toàn cầu của IFPI và là nhóm duy nhất có 2 album lọt vào Top 5 của Bảng xếp hạng doanh số album toàn cầu.

SEVENTEEN liên tục cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu (Ảnh:kstartrend)

Năm ngoái, SEVENTEEN đã đạt danh hiệu nhóm nhạc bán chạy nhất Kpop, với gần 10 triệu album được bán ra trong một năm. Nhóm cũng vừa hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới SEVENTEEN IS RIGHT HERE. Bắt đầu từ tháng 10/2024 - tháng 2/2025, nhóm đã đi qua 14 thành phố trên khắp Bắc Mỹ, Nhật Bản và Châu Á với tổng cộng 30 đêm diễn.

SEVENTEEN sẽ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Tecate Pa'l Norte, lễ hội âm nhạc lớn nhất ở Mỹ Latinh dự kiến sẽ được tổ chức tại Monterrey, Mexico, vào ngày 4/4.

Công ty quản lý của nhóm cũng vừa đưa ra thông báo về buổi họp fan sẽ diễn ra tại Sân vận động Incheon Munhak ở Incheon vào ngày 20 và 21/3 tới. "Đây là lần đầu tiên một buổi họp fan được tổ chức tại một sân vận động lớn. Cộng đồng fan hâm mộ toàn cầu của SEVENTEEN cũng có thể tận hưởng sự kiện này thông qua hình thức phát trực tuyến", đại diện công ty quản lý cho biết.