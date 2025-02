Trưa 21/2 (theo giờ Việt Nam), Jennie tung single thứ 3 thuộc album đầu tay RUBY - ExtraL. Đồng hành với main rapper nhóm nữ toàn cầu lần này là Doechii - một rapper Gen Z đang gây ấn tượng tại Mỹ với lối chơi rap cực "nét", nhạc vừa catchy, vừa thời thượng.

Cùng với Doechii, Jennie truyền đi cảm hứng cho phụ nữ tự tin làm mọi điều mình muốn, phá vỡ lề thói luật lệ. Collab quá mượt, Jennie và Doechii đang gây sốt mạng xã hội, MV ExtraL nhanh chóng đạt hơn 1.7 triệu lượt xem chỉ sau 3 giờ lên sóng, hứa hẹn "phá đảo" BXH nhạc số thời gian tới.

JENNIE & Doechii - ExtraL

Cũng từ đây, Doechii khiến fan Kpop chú ý. Dân tình bắt đầu tìm hiểu về nữ rapper chất chơi vừa cùng Jennie "quét sạch" sàn diễn trong MV ExtraL.

Quá khứ thất nghiệp, nghiện chất cấm của Doechii

Doechii tên thật là Jaylah Ji'mya Hickmon sinh ngày 14/8/1998 tại Tampa, Florida, Mỹ. Nữ rapper xuất thân trong gia đình có bố và anh trai đều là rapper, do đó cô được tiếp xúc với Hip-hop từ nhỏ. Khi học trung học, Doechii đặt mục tiêu vào trường Nghệ thuật Howard W. Blake, nơi mở ra cho cô gái nhỏ cánh cửa đến với ballet, ca hát, cổ vũ và thể dục dụng cụ.

Năm 2016, Doechii phát hành ca khúc tự sáng tác đầu tiên lên SoundCloud. Đến 2020, nữ rapper bắt đầu nổi tiếng trên TikTok với đĩa đơn Yucky Blucky Fruitcake. Trong 2 năm 2022 - 2023, Doechii viral khắp cõi mạng với Persuasive và What Is It (Block Boy). Doechii phát triển sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp khi quyết định ký hợp đồng với Top Dawg Entertainment, về chung nhà với các siêu sao như Kendrick Lamar, SZA.

Doechii - What It Is (Block Boy) feat. Kodak Black

Thời điểm mới bắt đầu với âm nhạc Doechii cực kỳ chật vật. Như bất kỳ tài năng trẻ nào, Doechii phải tự tìm kiếm cơ hội để "sống sót" trong ngành giải trí khắc nghiệt như nước Mỹ. Trong một clip từng đăng trên trang Youtube cá nhân, cô gái nhỏ ngậm ngùi chia sẻ "Hôm nay tôi đã bị sa thải khỏi công việc hiện tại. Cảm ơn, Chúa". Doechii thất nghiệp, và có quá khứ lạm dụng chất cấm, nghiện rượu.

Doechii không ngại công khai xu hướng tính dục của mình, rằng cô là người song tính. Chính vì điều này, Doechii từng bị kỳ thị ở quê nhà. Trải qua đủ cú sốc khi chỉ mới mười mấy tuổi, Doechii nhận thức rõ mình không thể để bản thân bị cuốn trôi. Hiện tại, cô tập trung vào âm nhạc, tránh ra rượu và chất kích thích. Trong một lần phỏng vấn, Doechii nhấn mạnh "Những dự án của tôi không đến từ rượu, bia, chất kích thích hay những bữa tiệc. Nó đến từ những ngày chân trần ngồi làm việc trong phòng thu, với đôi mắt trợn ngược lên".

Grammy ở tuổi 26

Năm 2024 là một năm bùng nổ của Doechii, khi cô ra mắt album đầu tay Alligator Bites Never. Album được viết từ trải nghiệm của chính Doechii, khiến người nghe đồng cảm và được thấu hiểu. Những bài hát như Denial is a River kể về giai đoạn Doechii vật lộn với trầm cảm, nghiện ngập, được rap fan đón nhận nhiệt tình.

Doechii - DENIAL IS A RIVER

Alligator Bites Never Heal nhận 79/100 điểm trên Metacritic (trang tổng hợp đánh giá của giới phê bình âm nhạc). Tạp chí Rolling Stone đánh giá Doechii có sự linh hoạt trong cách rap, chịu ảnh hưởng bởi phong cách RnB. Doechii nhận định nhạc rap của mình sẽ là "Hip-hop mới".

Nỗ lực được đền đáp, Alligator Bites Never Heal chính thức được xướng tên ở hạng mục Album rap xuất sắc nhất tại Grammy 2025. Doechii vượt qua cả những cái tên như Eminem, J.Cole mang về kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Theo đó, Doechii là nữ rapper thứ ba trong lịch sử Grammy từng giành giải Album nhạc rap xuất sắc, sau Lauryn Hill và Cardi B.

Trong phần phát biểu nhận giải, Doechii khiến toàn thế giới xúc động khi gửi thông điệp đến cộng đồng nữ giới người da màu: "Tôi dồn hết tâm huyết vào bản mixtape này. Tôi đã phơi bày cuộc sống của mình, về đau khổ lẫn khó khăn. Tôi cống hiến hết mình và Chúa nói rằng tôi sẽ được đền đáp. Tôi biết có nhiều phụ nữ da đen đang theo dõi tôi ngay lúc này, và tôi muốn nói: 'Bạn có thể làm được. Đừng để bất kỳ ai áp đặt bất kỳ khuôn mẫu nào lên bạn".

Từ một cô bé sinh trưởng ở thành phố nhỏ nước Mỹ, đối diện với hàng loạt khủng hoảng tâm lý, nghiện ngập đến thất nghiệp, Doechii đã đi một chặng đường dài để cầm trên tay chiếc kèn vàng danh giá. Truyền thông Mỹ nhận định, sau Grammy 2025, tên tuổi của Doechii sẽ còn vươn xa. Góp giọng trong bài rap mới của Jennie, Doechii đã chứng minh khả năng rap đáng gờm, là điểm sáng hoàn hảo giúp nữ rapper nhóm BLACKPINK hoàn thiện sản phẩm của mình.