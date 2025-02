7 phút làm nên kỳ tích của đội ngũ sân khấu

8 giờ sáng 10/2/2025 (theo giờ Việt Nam), màn trình diễn được mong đợi nhất Super Bowl Halftime Show 2025 của Kendrick Lamar đã chính thức diễn ra. Năm nay, Kendrick Lamar trở thành headliner của Super Bowl Halftime Show, ngay sau khi nam rapper thắng 5 kèn vàng Grammy lần thứ 67. Sự hiện diện của Kendrick Lamar khiến thế giới "phát sốt". Nam rapper mang đến 9 ca khúc, tóm gọn sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao và còn mời SZA đến làm khách mời đặc biệt.

Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2025 của Kendrick Lamar

Sân khấu được chia làm nhiều phần, xếp lớp cùng dàn vũ công khủng tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng với 3 tone màu đỏ – xanh – trắng, màu cờ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Kendrick Lamar xuất hiện gây choáng trên nóc một chiếc siêu xe, dàn vũ công phụ hoạ nhịp nhàng theo giai điệu và đường dây di chuyển có chủ ý của siêu sao nhạc rap trên sân khấu.

Kendrick Lamar xuất hiện gây choáng trên nóc một chiếc siêu xe

Và đương nhiên, sân khấu của Kendrick Lamar được dựng cực kỳ công phu. Theo tiết lộ từ Wired, chỉ riêng chiếc xe nơi Kendrick xuất hiện cùng dàn vũ công đã là một sự nỗ lực tốn sức. Shelley Rodgers, giám đốc nghệ thuật cho màn trình diễn Super Bowl Halftime Show 2025 cho biết: "Lamar muốn chiếc xe DMX nhưng chiếc xe đó không dễ tìm, nhất là sau khi anh ấy phát hành album. Chúng tôi không thể sử dụng chiếc Buick Grand National của chính Lamar vì chiếc xe này sẽ cần phải bị 'phá hủy' để thực hiện màn ảo thuật. Chúng tôi có thể dùng xe của anh ấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không thích nó sau đó".

Theo tiết lộ từ Wired, chỉ riêng chiếc xe nơi Kendrick xuất hiện cùng dàn vũ công đã là một sự nỗ lực tốn sức

Ý tưởng tạo nên một sân khấu giống như bộ điều khiển PlayStation bắt nguồn từ chính Kendrick Lamar. Vì vậy, toàn bộ set diễn được thiết kế với tone bê tông xám – trắng đơn sắc, hơn 408m đèn LED RGB có thể điều chỉnh màu sắc, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo, âm nhạc… được tính toán một cách tối giản để tạo ra hiệu ứng game hóa đời thực ấn tượng.

Sơ đồ sân khấu của Kendrick Lamar tại Super Bowl 2025

Việc thi công cho Super Bowl Halftime Show luôn là một thử thách vì phải đưa toàn bộ sân khấu, ánh sáng, vũ công và nghệ sĩ lên sân trong vòng 7,5 phút, rồi dọn sạch tất cả chỉ trong 6 phút sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên. Đối với màn trình diễn theo chủ đề trò chơi điện tử của Lamar, phải di chuyển hơn 50 xe sân khấu và thiết bị, mỗi chiếc nặng từ 1.500 đến 3.500 pound (khoảng 600 – 1600 kg) ra giữa sân vận động. Để bảo vệ mặt sân, những xe này được trang bị bánh đặc biệt gọi là "lốp sân cỏ" (turf tire) để mặt sân sẵn sàng cho hiệp hai của trận đấu.

Việc thi công cho Super Bowl Halftime Show luôn là một thử thách vì phải đưa toàn bộ sân khấu, ánh sáng, vũ công và nghệ sĩ lên sân trong vòng 7,5 phút

Đường dây sân khấu phải được tính toán chi li để Kendrick Lamar di chuyển đủ mọi điểm diễn mà vẫn khớp với nhạc. Chưa kể, còn có sự góp mặt của SZA. Những con số ấn tượng về sân khấu của Kendrick Lamar tại Super Bowl Halftime Show 2025 gồm 35 xe đẩy sân khấu;20 xe tải; 314 bánh xe; hơn 393 m² sân khấu; hơn 929 m² lớp bọc vinyl trang trí; 408m đèn LED RGB; 431 nhân viên làm việc trên sân khấu và hơn 15.408 giờ công (thiết kế CAD và FAB). Kỳ tích xảy ra chỉ trong 7 phút. Màn biểu diễn vỏn vẹn 15 phút có thể tiêu tốn hàng triệu chục đô.



Một phân đoạn choáng ngợp của Kendrick

Trong 15 phút, Kendrick Lamar phải di chuyển đủ điểm diễn trên sân khấu khổng lồ, chưa kể còn có sự xuất hiện của SZA

Cát-xê là điều "không tưởng"

Super Bowl Halftime Show mỗi năm đều là sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất, dù chỉ diễn ra trong vòng 15 phút giữa giờ nghỉ của Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ. Trong vòng nửa thế kỷ, Super Bowl từ một sự kiện thể thao đã phát triển thành bữa tiệc âm nhạc quy mô nhất và đầy tốn kém.

Ngôi sao được mời đến trình diễn là người có thành tựu âm nhạc nổi bật, đại diện cho ngành công nghiệp âm nhạc. Hàng loạt siêu sao biểu tượng như Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd,... đều đã biểu diễn tại Super Bowl, coi đây như một thành tựu đầy tự hào trong sự nghiệp. Biểu diễn tại sự kiện thể thao tầm cỡ nhất, nhiều người phỏng đoán mức cát-xê của các siêu sao cũng phải thuộc hàng "khủng", khó tưởng tượng.

Nghệ sĩ trình diễn Super Bowl không nhận 1 đồng cát-xê nào

Nhưng có một sự thật trong suốt lịch sử Super Bowl Halftime Show, chính là nghệ sĩ trình diễn không nhận 1 đồng cát-xê nào. Đại diện của BTC giải NFL từng tuyên bố: "Chúng tôi không trả cát-xê cho nghệ sĩ nhưng toàn bộ chi phí sản xuất và dàn dựng sẽ được chúng tôi lo liệu". Kendrick Lamar cũng không ngoại lệ.



Việc trình diễn tại Super Bowl Halftime Show gần như trở thành một vinh dự tối thượng

Nghe qua thì tưởng bất công nhưng đối với các nghệ sĩ, việc trình diễn tại Super Bowl Halftime Show gần như trở thành một vinh dự tối thượng. Qua mỗi năm, công chúng đều cực kì trông đợi từ rất sớm về danh tính của nghệ sĩ sẽ đảm nhiệm vị trí này trong năm kế tiếp. Chi phí sản xuất cho mỗi sân khấu trình diễn qua các năm đều dao động từ 10-20 triệu USD, một con số khổng lồ kể cả với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Sân khấu cho Super Bowl Halftime Show qua các năm đều được đầu tư cực khủng với quy mô rất lớn, sở hữu kĩ xảo cho đến âm thanh ánh sáng gây choáng ngợp, dàn vũ công phụ họa cực hoành tráng. Điển hình như Kendrick Lamar đã có set diễn 15 phút nhưng dung lượng như 1 minishow, có bối cảnh, dàn dựng tiền tỷ. Dàn vũ công phối hợp tạo nên lá cờ nước Mỹ trong phân đoạn Humble. đủ để trở thành hình ảnh "iconic" mãi về sau.

Dàn vũ công phối hợp tạo nên lá cờ nước Mỹ trong phân đoạn Humble. đủ để trở thành hình ảnh "iconic" mãi về sau

Super Bowl Halftime Show còn là sự kiện văn hóa lớn hàng đầu của nước Mỹ, quy tụ số khán giả theo dõi chỉ tính riêng qua màn ảnh nhỏ luôn ở mức trên 100 triệu. Chỉ sau 2 ngày kể từ khi video trình diễn của Kendrick Lamar được NFL đăng tải trên kênh YouTube 14 triệu người theo dõi, video đã thu về gần 40 triệu lượt xem, trở thành chủ đề âm nhạc hot nhất thế giới. K.Dot lập kỷ lục, là người có sân khấu giữa giờ Super Bowl được xem nhiều nhất mọi thời đại, với 133.7 triệu lượt xem toàn nước Mỹ. Người người nhà nhà đang bàn luận về Kendrick Lamar, cách anh mang Not Like Us lên trước hàng trăm triệu người theo dõi "diss" Drake, hiệu ứng truyền thông khổng lồ là điều không thể chối cãi.

Super Bowl như một "huy hiệu vàng" chứng nhận sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, là vinh dự bất kỳ ai trong ngành công nghiệp âm nhạc cũng chờ đến lượt

Super Bowl như một "huy hiệu vàng" chứng nhận sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, là vinh dự bất kỳ ai trong ngành công nghiệp âm nhạc cũng chờ đến lượt. Hiệu ứng thương mại tác động lên nghệ sĩ ngay sau show đã là "cát-xê" quá hời mà mọi nghệ sĩ ao ước.