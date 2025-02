Sau thời gian úp mở khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, 20h tối 11/2/2025, Đức Phúc chính thức trình làng MV Chăm Em Một Đời - siêu dự án Valentine với quy mô cực khủng. Như đã hé lộ trong teaser, MV Chăm Em Một Đời không đi theo mô-típ thông thường mà sử dụng góc máy thứ nhất, giúp khán giả có cảm giác như chính mình là nhân vật chính được cầu hôn.

MV Chăm Em Một Đời - Đức Phúc

Chăm Em Một Đời là bản phối Pop RnB pha chút Funky vui tươi với phần âm nhạc do nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác, Kewtiie sản xuất. Giai điệu bắt tai cùng thông điệp tình yêu ngọt ngào, Chăm Em Một Đời chính là món quà Đức Phúc tặng khán giả Valentine năm nay. Ca khúc vừa ra mắt đã nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ, hứa hẹn trở thành một trong những ca khúc bùng nổ nhất mùa Lễ Tình nhân năm nay.

Về phần MV, Chăm Em Một Đời được dàn dựng bởi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh – người từng đứng sau nhiều sản phẩm trăm triệu view của Vpop. Đức Phúc xây dựng 3 câu chuyện, 3 bối cảnh, gồm "Cõng Idol Mà Chạy" - lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc Cõng Anh Mà Chạy; "Tổng Tài Học Yêu" - lấy cảm hứng từ bộ phim Mẹ Lao Công Học Yêu có diễn viên Đình Mạnh thủ vai Tổng tài và câu chuyện thứ 3 là "In Relation-shipper" cực kì thú vị với diễn xuất của Lê Tuấn Khang.

Đình Mạnh của Mẹ Lao Công Học Yêu

Lê Tuấn Khang

Đức Phúc mang vào MV nhóm nhạc SAYHI, quy tụ những Anh Trai đình đám như Erik, Hùng Huỳnh, Nicky, Vũ Thịnh. Chưa kịp thoát khỏi cảm giác “lâng lâng” với idol Đức Phúc, khán giả tiếp tục được hoá thân vào câu chuyện tình yêu với chàng tổng tài điển trai Đờ Mờ Hờ - nam diễn viên Đình Mạnh được khán giả biết đến qua bộ phim viral Mẹ Lao Công Học Yêu.

Cuối cùng, Hot TikToker Lê Tuấn Khang mang đến chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ân cần và vô cùng sâu sắc. Không cần những món quà đắt đỏ, không cần siêu xe hạng sang, Lê Tuấn Khang chinh phục người yêu bằng sự quan tâm nhỏ nhất như ly trà sữa, cặp tóc hay món quà hot trend như Baby Three. Đây chính là kiểu tình yêu đơn giản nhưng đầy ấm áp mà nhiều cô gái vẫn luôn mơ ước.

"Trùm cuối" gây bất ngờ nhất là nữ chính - Hoa hậu Thanh Thuỷ

"Trùm cuối" gây bất ngờ nhất là nữ chính - Hoa hậu Thanh Thuỷ. Đức Phúc tiếp tục sánh đôi với nhan sắc đình đám. Màn cầu hôn choáng ngợp dưới trời pháo hoa, có nhóm nhạc SAYHI nhảy phụ hoạ khiến dân tình không khỏi hú hét.

Đức Phúc "thắng đời 1-0" khi chinh phục được trái tim Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy. Sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy chính là “cú twist” đặc biệt nhất MV mà Đức Phúc giấu kín đến phút cuối. Dù chỉ góp mặt trong thời gian ngắn nhưng Hoa hậu Thanh Thủy vẫn khiến dân tình phải trầm trồ bởi nhan sắc thanh thuần, rạng rỡ, khí chất miễn chê.

Hoa hậu Thanh Thuỷ nói về cơ duyên hợp tác cùng Đức Phúc

Tại họp báo ra mắt MV chiều 11/2, Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng "đánh úp" xuất hiện phút cuối, chia sẻ cảm nghĩ khi nhận được lời mời đóng MV. Đức Phúc quyết tâm mời được người đẹp đình đám, ngay sau khi cô chiến thắng tại cuộc thi quốc tế. Thanh Thuỷ cho biết khi Đức Phúc ngỏ ý cầu hôn trong MV, cô rất bất ngờ và cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng cũng chiêm ngưỡng thành phẩm, Thanh Thuỷ còn "dỗi yêu" Đức Phúc vì thời lượng lên hình khá ngắn.

Theo chia sẻ từ ekip, Thanh Thuỷ chỉ có đúng 2 tiếng để quay hình, kết hợp trong đại bối cảnh lễ cầu hôn có pháo hoa rợp trời và các Anh Trai. Cô nàng đã rất tâm huyết để cho ra thước phim đẹp như mơ.

Hoa hậu Thanh Thuỷ bất ngờ xuất hiện phút chót tại họp báo ra mắt MV

Chưa dừng lại, Đức Phúc còn tinh tế cài cắm một màn tỏ tình cực kỳ dễ thương từ MC Trấn Thành và 30 Anh Trai Say Hi - tất cả cùng tạo dáng với trái tim dành tặng đến khán giả. 30 FC của 30 Anh Trai được trang trọng hiện lên ở cuối MV như một món quà ấm áp dịp Valentine gửi tới các “Hi mom, Hi dad” - fan Anh Trai Say Hi. Thông qua MV Chăm Em Một Đời, Đức Phúc không chỉ muốn ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, chất lượng tới khán giả mà đây còn là 1 lời tri ân, một lời cảm ơn hành trình tại Anh Trai Say Hi - đã mang đến cho nam ca sĩ một mùa hè năm 2024 với rất nhiều điều tuyệt vời.

Phân đoạn cuối cực cảm động: MC Trấn Thành và 30 Anh Trai Say Hi - tất cả cùng tạo dáng với trái tim dành tặng đến khán giả, Đức Phúc dành tặng món quà đặc biệt đến các fan Anh Trai Say Hi vì 1 mùa hè tuyệt vời

Sau nửa ngày lên sóng, MV Chăm Em Một Đời của Đức Phúc nhận được sự đón nhận từ rộng rãi khán giả, thu về gần 400 nghìn lượt xem YouTube (số liệu tính đến 7h45p sáng 12/2). MV nhanh chóng leo lên top 7 trending YouTube Music, hứa hẹn phá đảo đường đua âm nhạc thời gian tới.