Ngày 3/2, Lễ Trao giải Grammy 2025 đã khép lại hành trình âm nhạc rực rỡ trong năm qua, tôn vinh những đóng góp to lớn từ các nghệ sĩ nổi bật. Một trong những chiến thắng thuyết phục nhất phải kể đến Best Pop Duo/Group Performance - Die With A Smile. Lên sân khấu nhận kèn vàng cùng Bruno Mars, Lady Gaga “hứng lên” thông báo tung ra MV Abracadabra ngay trong ngày.

Lady Gaga và Bruno Mars xuất sắc giành kèn vàng Grammy với Die With A Smile

Pha “ú oà” này dĩ nhiên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Abracadabra - ngay ở tựa đề ca khúc đã đem lại cảm giác có phần cũ kỹ, chưa kể gợi nhớ đến hit Kpop cùng tên của nhóm nữ Brown Eyed Girls. Ca khúc chủ đề Disease được “trình làng” vào tháng 11 trước đó không tạo được nhiều lửa nhiệt. Do vậy, sự thành công của Abracadabra ít nhiều cũng chịu áp lực nhất định từ công chúng.

Lady Gaga - Abracadabra

Bản nhạc dance Pop với tiết tấu dồn dập, được nhận xét là “đứa con chung” của Artpop và Born This Way, đã nhanh chóng viral. Các bản remix trên nền tảng TikTok thu hút lượng lớn tương tác. Vào ngày 8/2, Spotify ghi nhận hơn 8.4 triệu lượt daily stream cho sản phẩm mới nhất, tăng vọt 3 bậc sát nút Quán quân Die With A Smile. Bản collab với Bruno Mars vẫn duy trì phong độ ổn định, thu về hơn 10.1 triệu lượt stream, nâng tổng số stream Gaga có được trong ngày là 18.5 triệu - một con số vô cùng ấn tượng.

Lady Gaga có 2 ca khúc đứng đầu Spotify thế giới

Thành tích này như “cái tát thẳng mặt” vào antifan khi nhiều năm trở lại đây, sự hoài nghi về 2 từ “hết thời” dành cho Gaga vẫn không ngừng bị đem ra bàn tán. “Mẹ Quái Vật” đã không ít lần kinh qua nhiều thể nghiệm trong nỗ lực đa dạng hóa phong cách âm nhạc, thay vì chỉ đóng khung với màu nhạc quái dị trong 4 năm đầu sự nghiệp.

3 album đầu tiên quá xuất sắc, góp phần đặt nền móng cho 1 kỷ nguyên nhạc Pop tuyệt vời của làng nhạc thế giới thập niên 2010. Chính vì cái bóng quá lớn nên Artpop đã bị coi là bước thụt lùi. Applause và sân khấu biến hoá tại VMAs 2013 mang lại chút hiệu ứng nhưng không đủ sức để cứu cả một sản phẩm dài hơi như Artpop. Joanne còn “thảm” hơn khi Gaga lựa chọn chất liệu Rock và Folk Mỹ làm chủ đạo cho album. Giữa thị trường sôi động toàn “chiến thần” EDM, Hip-hop và Pop trong giai đoạn 2013 - 2019, một “bàn tiệc” âm nhạc có phần nền nã và đặc tính truyền thống quả thực khá kén người nghe.

Artpop

và Joanne đều là bước thụt lùi của Gaga ở mảng thương mại

2018 đánh dấu sự trở lại của “Mẹ Quái Vật” với loạt OST đình đám từ dự án điện ảnh A Star Is Born. Những Shallow, Always Remember Us This Way, I’ll Never Love Again… gây tiếng vang lớn, oanh tạc ở cả mảng streaming, radio lẫn giải thưởng. Siêu phẩm Shallow không chỉ giúp Gaga giành được tượng vàng Oscar danh giá mà còn là Quả Cầu Vàng, BAFTA và Grammy trong cùng một năm.

"Mẹ Quái Vật" hot trở lại với loạt OST A Star Is Born, rinh về vô số giải thưởng

Cứ ngỡ sẽ “thơm lây” từ cơn địa chấn A Star Is Born, Lady Gaga tung ra Chromatica và cũng chỉ… “tàng tàng”. Ca khúc chủ đề Stupid Love đến và đi như một cơn gió, không đọng lại gì trong tâm trí khán giả. Sour Candy viral dưới “mái vòm” Kpop nhờ sức hút cực khủng của BLACKPINK. Rain On Me “ăn nên làm ra” hơn khi debut No.1 Billboard Hot 100. Sự kết hợp giữa “dị nữ làng nhạc” và “tiểu diva” Ariana Grande khiến người hâm mộ đảo điên. Tuy nhiên, ca khúc cũng “chơi cầu trượt” khỏi BXH Billboard sau gần 20 tuần. Tương tự như Artpop, Chromatica là fan’s favourite (album ưa thích của “quái vật nhí”) nhưng lại không được lòng đại chúng.

Bản collab với Ariana có khởi đầu tốt nhưng trượt dài nhanh chóng

Sự thống trị của Die With A Smile không còn gì để bàn cãi. Cái bắt tay của 2 trong số các nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất thế kỷ 21 đã tạo nên cơn sốt không tưởng. Khởi đầu khá khiêm tốn, Die With A Smile dần len lỏi khắp “hang cùng ngõ hẻm”, công phá loạt BXH thế giới. Tuy nhiên, sự thành công của Die With A Smile vô tình càng thêm phần giá trị cho câu hỏi: “Liệu Lady Gaga một lần nữa ăn may nhờ collab hay thời kỳ hoàng kim đã trở lại?” Nhìn lại vài năm qua, những sản phẩm hot của Gaga đều có sự tham gia của các ca sĩ khác. Chưa kể, dù Bruno không đọ lại được Gaga về sức ảnh hưởng đối với văn hoá đại chúng nhưng lại ăn đứt về khoản chạy đường dài.

Die With A Smile là siêu hit toàn cầu 2024

Abracadabra là minh chứng rằng Gaga không cần Bruno để lấy lại thời kỳ đỉnh cao - cô đã chính là định nghĩa của “đỉnh cao”. Với thâm niên gần 20 năm trong nghề, không phải ai cũng có thể duy trì được tên tuổi như Gaga. Mỗi nghệ sĩ đều có một thời. Sự thật là cô đã đi qua bên kia sườn dốc hậu Born This Way nhưng cái tên Lady Gaga đã là một hệ tư tưởng, rằng dù có thể mang danh flop nhưng cô vẫn đủ lực để bật lại lên nếu âm nhạc hợp thị hiếu chung. Lady Gaga cứ trung thành với dòng nhạc Dance - Pop là sẽ bùng nổ!

Mayhem dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 7/3 sắp tới, đánh dấu gần 4 năm Lady Gaga phát hành album kể từ lần hợp tác với danh ca Tony Bennett qua Cheek To Cheek. Biệt đội “quái vật nhí” đang hóng từng ngày “Mẹ Quái Vật” “thả xích” sản phẩm mới lần này.