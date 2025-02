Choáng với những đồng cát-xê đầu tiên “rẻ như bèo” của 1 anh trai, con số hiện tại tăng gấp 40 nghìn lần!

Sau 10 năm kể từ khi giành ngôi vị Quán quân The Voice Kids 2013 , RHYDER chính thức tái xuất với một năm 2024 thăng hoa và nhận về vô số hào quang. Anh chàng gây ấn tượng tại Rap Việt mùa 3 và xuất sắc trở thành Á quân show truyền hình đình đám Anh Trai Say Hi . Sau chương trình, RHYDER nhanh chóng vụt sáng và trở thành một trong những nghệ sĩ Gen Z hot nhất trong thời gian qua. Tuy nhiên, khi nhắc đến mức cát-xê mà RHYDER nhận đầu tiên trong đời, không ít người phải choáng váng.

Cụ thể trong một talkshow, RHYDER tiết lộ mức cát xê đầu tiên mà anh nhận được là… 10 nghìn đồng. Đó là cát-xê mà anh chàng nhận được sau khi hát tại đám cưới của chú và được một vị khách tặng 10 nghìn gói vào bông hoa. Thời điểm đó còn nhỏ tuổi nên ngay khi nhận cát-xê đầu tiên trong đời, Quang Anh đã lập tức khoe mẹ rằng anh đã có thể kiếm được tiền.

Mức cát-xê đầu tiên của RHYDER chỉ là 10 nghìn đồng gói vào…1 bông hoa

Tuy nhiên, mức cát-xê của RHYDER ở thời điểm hiện tại đã gấp hàng chục triệu lần so với “đồng lương” đầu tiên mà anh nhận được. Theo đó vào thời điểm cuối năm 2024, một đại diện làm trong lĩnh vực truyền thông từng tiết lộ, mức cát-xê mà RHYDER nhận được là khoảng 400 triệu đồng. Đây là con số được xem là khá cao ở thị trường giải trí hiện nay.

Bên cạnh đó, mức cát-xê hiện tại cũng được xem là xứng đáng với những nỗ lực của RHYDER suốt khoảng 1 thập kỷ qua. Sau khi giành ngôi vị Quán quân, RHYDER không tận dụng hào quang của một quán quân mà dừng lại để chuyên tâm vào việc học hành nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau một thời gian, RHYDER cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như Chẳng Có Nhau, Đi Qua Nỗi Đau, Mưa Nắng Hạ nhưng không nhận được quá nhiều sự chú ý và thành tích cũng khiêm tốn. Bước ngoặt sự nghiệp của RHYDER đó chính là khi anh lọt vào vòng Chung kết Rap Việt mùa 3 và giành ngôi vị Á quân Anh Trai Say Hi.

Đặc biệt, ca khúc Hào Quang cùng Dương Domic, Pháp Kiều đã giúp RHYDER tiếp tục có Top 1 Trending YouTube trong sự nghiệp. Hàng loạt những bản hit sau đó như I’m Thinking About You, Chân Thành ,... cũng được người hâm mộ thuộc nằm lòng. Đặc biệt, RHYDER còn phủ sóng MXH với câu hát “signature”: “Lại là DG House.- RHYDER”.

Có thể nói, RHYDER là một trong số ít những nam nghệ sĩ toàn năng ở thời điểm hiện tại khi không chỉ hát hay, rap tốt mà đích thân RHYDER còn tự sản xuất âm nhạc cho các tác phẩm của mình. Chính vì vậy, với mức cát-xê hàng trăm triệu đồng mà anh nhận được, đây hoàn toàn là “trái ngọt” xứng đáng với RHYDER sau nhiều năm.