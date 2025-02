Tối ngày 16/2, buổi concert Day 2 Việt Nam thuộc khuôn khổ tour WELCOME BACK 2024 - 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (TP.HCM). Hàng nghìn V-BLACKJACK hoà chung bầu không khí sôi động, “quẩy tới bến” cùng 2NE1 với loạt tiết mục mãn nhãn mãn nhĩ. 2 đêm diễn tại sân nhà đánh dấu lần đầu 4 cô gái trở lại đất nước hình chữ S sau gần 11 năm.

Từ những Fire, I Don’t Care, Can’t Nobody tới I Am The Best, Falling In Love, COME BACK HOME… 2NE1 đã đưa người hâm mộ trở lại năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, tạo nên một không gian âm nhạc kết nối người với người vừa bùng nổ, vừa hoài niệm. Không chỉ V-BLACKJACK, nhiều gương mặt đình đám trong showbiz Việt cũng “nhập cuộc”, chung vui cùng toàn bộ khán giả tại đây.

2NE1 khép lại 2 đêm concert Việt Nam với nguồn năng lượng bùng nổ, đốt cháy không gian SECC

V-BLACKJACK quẩy cực sung, fanchant át cả giọng hát idol

Trong khoảng thời gian break off để chuẩn bị cho những tiết mục khác, chương trình sẽ tổ chức đại hội dance challenge dành cho người hâm mộ được thử sức trình diễn vũ đạo qua từng bài hát. Đây cũng là một trong những session được mong đợi nhất, thể hiện sức nhiệt của các V-BLACKJACK.

Ngay khi giai điệu quen thuộc của I Don’t Care bật lên, màn hình lớn liền zoom cận hội Chị Đẹp mùa 1 - 2 gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến cùng với Sĩ Thanh. Nếu Diệu Nhi và Hậu Hoàng diện lên mình outfit thể thao năng động, khỏe khoắn thì Dương Hoàng Yến và Sĩ Thanh ăn mặc nữ tính hơn với bộ váy cúp ngực. Các cô gái nhiệt tình đánh tay theo đúng vũ đạo kinh điển của I Don’t Care, đặc biệt Diệu Nhi gây cười mạnh nhờ biểu cảm hài hước, ố dề khó lẫn vào đâu được.

Pha "khui túi tù" Diệu Nhi và hội Chị Đẹp khiến dân tình bấn loạn (Nguồn: @machididau)

Các cô gái lập tức bật dậy khi thấy bản thân được lên hình

Pha khui “túi mù” Chị Đẹp đã khiến cả hội trường hò reo rình rang. Netizen dành lời khen đặc biệt tới Diệu Nhi và Hậu Hoàng vì quá sức dễ thương. Có ý kiến còn trêu rằng Diệu Nhi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi để thể hiện tình cảm to lớn tới 2NE1.

Diệu Nhi và Hậu Hoàng nhận được nhiều sự chú ý nhất vì quá dễ thương khi nhảy theo I Don't Care

Một số bình luận của netizen:

- Hôm nay còn có mấy Chị Đẹp tới nữa á.

- Diệu Nhi thấy cưng dễ sợ.

- Bà Nhi đợi thời cơ này lâu lắm rồi đó.

- Hậu Hoàng dễ thương quá.