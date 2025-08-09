Muộii, tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, là một trong những thí sinh để lại nhiều dấu ấn trong show Em Xinh Say Hi. Với giọng hát nội lực, khả năng sáng tác tốt cùng tính cách “ồn ào”, cô nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, Muộii phải dừng chân tại Live Stage 3, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Muộii là Em Xinh có màu sắc riêng nhưng tiếc là phải dừng chân sau Live Stage 3

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Muộii đã có những chia sẻ thú vị về hành trình Em Xinh và cuộc sống của mình. Đáng chú ý, Muộii đã dành những lời nói tốt đẹp tới Bích Phương - người chị cả được các em quý mến. Giọng ca Đi Đu Đưa Đi là một người đội trưởng khiến Muộii cực kỳ ấn tượng, không chỉ bởi ý tưởng lên concept sáng tạo mà còn bởi sự tử tế, chân thành và âm thầm giúp đỡ các đàn em trong hậu trường.

Bích Phương là đàn chị mà Muộii vừa ấn tượng vừa nể phục

Với Muộii, một nghệ sĩ trẻ chưa có nền tảng kinh tế vững chắc, việc được vào đội của Bích Phương là một cơ hội may mắn. Cô bật mí, các bạn trẻ mới vào nghề thường không có nhiều cơ hội cọ xát, việc đầu tư cho từng tiết mục trong chương trình là điều rất áp lực, thậm chí còn phải đắn đo xem có nên nhận lời mời tham gia show hay không. Nhưng chính Bích Phương đã khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. “Chị cứ bảo là không sao đâu, chị sẽ cover một nửa chi phí cho mỗi tiết mục. Còn bạn nào khó khăn quá thì chị sẽ lo hết, có bao nhiêu thì gửi chị cũng được, không cần gửi hết đâu”, nữ ca sĩ trẻ giãi bày.

Và dù có ngỏ ý sau này sẽ cố gắng kiếm tiền để hoàn trả, Bích Phương vẫn thoải mái đáp lại là không cần trả mà hãy lấy số tiền đó để giúp đỡ những người khó khăn khác. Bích Phương, vốn là nghệ sĩ có địa vị cao trong giới, luôn mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp như người thân trong gia đình.

Em Xinh Muộii chia sẻ cảm nhận về đàn chị Bích Phương trong một buổi phỏng vấn

Được biết, stage mà Muộii nhắc đến là Em Chỉ Là, một tiết mục giàu cảm xúc từ âm nhạc đến tạo hình. Tiết mục được trình bày bởi 4 Em Xinh: Bích Phương, Muộii, Hoàng Duyên và Lyhan, tái hiện một thế giới mộng mị, dịu dàng như một thế giới cổ tích.

EM CHỈ LÀ - Bích Phương, Muộii, Hoàng Duyên, LyHan, Tăng Duy Tân

Lấy cảm hứng từ một khu rừng xanh, sân khấu không đặt nặng phần vũ đạo, không cần đội hình phức tạp mà chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc và không gian: một ngọn đồi cao phủ cỏ xanh, một chiếc đàn piano giữa vườn cổ tích và 4 nàng tiên. Dù số tiền chính xác phải bỏ ra để có phần visual hoàn mỹ cho 4 Em Xinh lên stage vẫn là ẩn số, nhưng qua lời chia sẻ, có thể thấy con số không hề nhỏ và chứng minh rằng Bích Phương rất chịu chi cho các nghệ sĩ đàn em.

Ca khúc được đầu tư chỉn chu cả về phần nhạc lẫn sân khấu, trang phục

Bích Phương không đến đây để giành spotlight hay thể hiện đẳng cấp “chị đại”. Ngược lại, cô chọn quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng những nghệ sĩ trẻ. Nữ ca sĩ tiếp thêm tinh thần cho các thành viên đội mình như Hoàng Duyên, Lamoon, hay Muộii - những gương mặt mới, non trẻ nhưng đang trong hành trình bung tỏa tiềm năng. Vai trò đội trưởng của Bích Phương vì thế trở nên đặc biệt. Cô không tạo áp lực cho các thành viên, cũng không áp đặt chiến lược thi đấu quá căng thẳng.

Là đàn chị lão làng trong Vpop, Bích Phương dù ở ẩn hay comeback đều giữ được độ hot ổn định với fandom không hề nhỏ. Không chỉ nổi bật ở màu sắc âm nhạc riêng, cô còn từng là một trong những nữ ca sĩ đắt show bậc nhất Vbiz. Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, Bích Phương chắc chắn sở hữu khối tài sản kếch xù.

Chị đại đến chương trình không chỉ để thi mà còn để tiếp thêm sức mạnh cho các hậu bối

Nguồn tin trong giới cho biết từ năm 2021, thù lao của Bích Phương đã có thể lên tới 278 triệu đồng cho một show diễn. Riêng với các sự kiện đặc biệt như hát mừng đám cưới, con số này được đồn đoán chạm mốc 300 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, mức thù lao có thể đã thay đổi nhiều nhưng không thể phủ nhận, Bích Phương từng phủ sóng mọi ngõ ngách liveshow hay sự kiện.

Thành công về âm nhạc nhanh chóng được nữ ca sĩ “hiện thực hóa” thành tài sản giá trị. Năm 2018, cô tậu một chiếc siêu xe Mercedes trị giá hơn 4,2 tỷ đồng, đồng thời gửi tiền về quê Hạ Long để sửa sang biệt thự cho gia đình. Trong MV Đi Đu Đưa Đi, Bích Phương còn mạnh tay chi hơn 200 triệu đồng chỉ để mua phụ kiện, chứng minh đẳng cấp tiêu tiền không phải dạng vừa.

Từ 2018, nữ ca sĩ đã mạnh tay tậu xe tiền tỷ

Không tiếc hàng trăm triệu đầu tư phụ kiện cho MV Đi Đu Đưa Đi

Tủ quần áo của giọng ca Bùa Yêu luôn ngập tràn những món đồ hiệu đắt đỏ từ các thương hiệu xa xỉ. Bích Phương từng hài hước tiết lộ, tủ đồ quá đầy đến mức “mở ra cái gì rơi ra trước thì mặc trước”.

Hiện tại, cô đang sống trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, tận hưởng cuộc sống sung túc và thoải mái sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Từ một thí sinh Vietnam Idol, Bích Phương giờ đây đã trở thành hình mẫu “nữ ca sĩ bạc tỷ” với sự nghiệp vững vàng, tài sản đáng mơ ước và phong cách sống xa hoa bậc nhất Vbiz. Và có lẽ là bản thân nữ ca sĩ đã đi lên từ con số 0 nên luôn có sự đồng cảm, sẻ chia cho đàn em của mình như vậy.