Debut vào mùa hè năm 2022, NewJeans chỉ mất chưa đến 2 tuần để càn quét Kpop. Nhóm nữ có vibe tươi mới, đậm chất thanh xuân và cũng đầy hoài niệm đánh chiếm châu Á như một cơn lốc. Trong 2 năm đầu hoạt động, NewJeans đã "bành trướng" trở thành nhóm nữ top 1 thế hệ, đạt được vô số kỷ lục quốc tế mà nhiều nhóm hoạt động lâu năm ao ước.

Nhưng, sự nghiệp NewJeans bị đẩy vào ngõ cụt khi drama tranh chấp quyền lực giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE nổ ra vào tháng 4/2024. Sau hơn 1 năm, NewJeans ra toà nhiều hơn ra nhạc, hiện vẫn đang trong quá trình kiện tụng với công ty chủ quản ADOR. NewJeans nổi loạn, đòi chấm dứt hợp đồng quản lý, bị toà án tuyên bố cấm hoạt động độc lập nếu không có sự cho phép của ADOR. Từ nhóm nữ dẫn đầu thế hiện, hiện NewJeans bị "đóng băng" hoàn toàn vì không chịu thoả hiệp.

Nữ thần lai nhóm NewJeans - Danielle

Hè 2025 là mùa hè đầu tiên trong 3 năm qua NewJeans không ra nhạc. Người hâm mộ tiếc nuối, nhớ nhung nhóm. Giữa lúc này, một loạt ảnh của Danielle - nữ thần lai sinh năm 2k5 của NewJeans bất ngờ viral trên mạng xã hội, kéo theo loạt đồn đoán. Theo đó, thông tin Danielle kết hôn khiến dân tình xôn xao hơn cả. Nhiều người kinh ngạc, không lẽ NewJeans bị cấm hoạt động mà Danielle lại chọn lên xe hoa?

Loạt ảnh lan truyền trên mạng làm rộ tin Danielle của NewJeans... kết hôn

Nhưng thực chất, đây chỉ là 1 khoảnh khắc trong quá khứ bị "đào" lại. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn video trên TikTok của một người tự nhận là bạn của bạn thân Danielle thuở thiếu niên. Trong clip, nhân vật này tiết lộ Danielle từng "tổ chức đám cưới giả" với bạn nữ cùng lớp và còn chuẩn bị cả bánh kem, khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Loạt ảnh được đính kèm cho thấy Danielle mặc trang phục đời thường, cười rạng rỡ bên "cô dâu" của mình trong một khung cảnh đơn giản. Video nhanh chóng đạt hơn 100.000 lượt tương tác, kéo theo hàng loạt bình luận vừa bất ngờ vừa thích thú. Chính chủ bài đăng cũng lên tiếng làm rõ rằng "đám cưới" này hoàn toàn chỉ là một trò đùa giữa bạn bè.

NewJeans bị "đóng băng" hoạt động, người hâm mộ tiếc nuối cho nhan sắc như Danielle:

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, hình ảnh lại nhanh chóng lan rộng bởi nhân vật chính là Danielle. Một phần cũng xuất phát từ việc NewJeans hiện đang không hoạt động, người hâm mộ nhớ nhung các thành viên. Danielle sinh năm 2k5, là người Úc gốc Hàn. Suốt thời gian hoạt động với NewJeans, Danielle là một trong những nhân tố hút fan quốc tế nhờ thế mạnh ngoại hình. Nữ thần tượng sở hữu gương mặt lai tây, ánh mắt mơ màng và khí chất nàng thơ cực thu hút. NewJeans bị đóng băng hoạt động, người hâm mộ tiếc cho nhan sắc đầy tiềm năng như Danielle.