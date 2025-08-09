Bắt trọn phản ứng của tlinh khi bạn trai “chọn giữa mẹ và vợ”

Tối 8/8, Thai VG chính thức ra mắt album đầu tay mang tên PURPOSE gồm 11 tracks, quy tụ dàn sao khủng như Suboi, B Ray, Lil Wuyn, Liu Grace, Vũ Thảo My, Mikelodic, 2Can, Long Nón Lá,… Với PURPOSE, người nghe còn được trải nghiệm sự mạo hiểm của Thai VG, anh cho thấy thái độ làm nghề của 1 “OG thực thụ”. Thai VG thử nghiệm với nhiều thể loại khác nhau, từ melody mượt mà, trap hiện đại đến những track đậm chất tự sự.

Bộ đôi rapper hot nhất Gen Z đổ bộ listening party của Thai VG

Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ, anh cả Việt rap tổ chức listening party ra mắt album tại TP.HCM. Nửa showbiz tề tựu chúc mừng anh cả Việt rap. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như dàn HLV Rap Việt BigDaddy, Suboi, B Ray, Em Xinh Liu Grace, Saabirose, Vũ Thảo My, dàn thí sinh 7dnight, Long Nón Lá, Lil Wuyn, Manbo,... Và đương nhiên không thể thiếu đàn em thân thiết Wxrdie. Nam rapper tay trong tay với bạn gái tlinh đến ủng hộ Thai VG.

Bắt trọn biểu cảm của tlinh

Cặp đôi gây chú ý khi mặc đồ đôi, đội mũ gấu siêu đáng yêu. tlinh - Wxrdie không ngại thể hiện tình cảm công khai, khiến fan “quắn quéo”. Tại đây, chúng tôi có dịp trò chuyện ngắn cùng Wxrdie và tlinh. Khi hỏi đến món ăn Việt Nam mà Wxrdie ăn cả đời cũng không chán, anh chàng hào hứng trả lời chính là “cơm nhà”, mà là cơm mẹ nấu thì càng tuyệt vời.

tlinh cười tự hào trước Wxrdie

Đứng cạnh nghe câu trả lời của bạn trai, tlinh nhân cơ hội “đánh dấu chủ quyền”. Cô nàng hỏi “thế còn cơm vợ nấu thì sao”, khiến Wxrdie không giấu được nụ cười. Nổi tiếng là chiều bạn gái nhất thế giới, Wxrdie tranh thủ “nịnh vợ”, nói luôn “cơm mẹ và vợ nấu là nhất”. Màn chọn mẹ - vợ của Wxrdie khiến rap fan như tan chảy.

Wxrdie cổ vũ tlinh ở mọi sự kiện quan trọng

Cả hai cực kì tình tứ, không ngại công khai tương tác

Từ ngày công khai hẹn hò đến nay, Wxrdie và tlinh liên tục “phát đường” cho khán giả. Cả hai không ngại nhắc đến nhau đầy tự hào, công khai ảnh tình tứ và xuất hiện ở mọi cột mốc đáng nhớ. tlinh - Wxrdie cổ vũ nhau tiến lên trong sự nghiệp, nghiêm túc làm nhạc mà vẫn không quên dành thời gian cho nhau. Chuyện tình này từng gây xôn xao thời điểm đầu, lâu lâu vẫn bị dân mạng trêu đùa, đặt cạnh MCK. Nhưng bỏ qua gièm pha, Wxrdie và tlinh vẫn luôn giữ thái độ tích cực, ngọt ngào bên nhau.

