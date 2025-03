Cái kết của NewJeans

Ngày 21/3/2025, tòa án đưa ra phán quyết liên quan đến hợp đồng độc quyền giữa nhóm nhạc NewJeans và ADOR - label thuộc tập đoàn giải trí HYBE. Căn cứ trên đơn đệ trình của ADOR, toà chấp thuận yêu cầu áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với 5 thành viên nhóm NewJeans. Theo đó, các thành viên NewJeans không được phép tiến hành các hoạt động giải trí hoặc ký kết hợp đồng quảng cáo một cách độc lập mà không có sự tham vấn với ADOR. Địa vị pháp lý của ADOR được duy trì đối với NewJeans - nghệ sĩ thực thuộc công ty sau nhiều lần đấu tố.

Ngày 21/3/2025, tòa án đưa ra phán quyết cấm các hoạt động độc lập của NewJeans ngoài phạm vi ADOR

Trước đó, NewJeans đã tự ý tuyên bố kết thúc hợp đồng với ADOR vào tháng 11/2025 sau khi Min Hee Jin - nhà sản xuất của nhóm từ chức. NewJeans công khai tách khỏi ADOR, đổi tên nhóm thành NJZ. Đáp lại, ADOR đã nộp đơn xác nhận tính hiệu lực của hợp đồng độc quyền, đồng thời yêu cầu lệnh cấm ngăn chặn NewJeans ký hợp đồng thương mại không không qua công ty. Sau đó, ADOR đã mở rộng nội dung yêu cầu tòa án, đề nghị cấm toàn bộ hoạt động giải trí của NewJeans.

NewJeans và ADOR đã tham gia phiên điều trần công khai, hai bên đưa ra lý lẽ cùng các bằng chứng tranh tụng bảo vệ quan điểm pháp lý của mình. NewJeans và phụ huynh liên tiếp tố công ty bạc đãi, phân biệt đối xử và vi phạm lòng tin, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nghệ sĩ. Toàn bộ lý do NewJeans đưa ra nhằm chấm dứt hợp đồng độc quyền, bao gồm lo ngại khi Min Hee Jin bị cách chức, cáo buộc ILLIT đạo nhái, hình ảnh thời thực tập sinh bị rò rỉ, Hanni bị bạo lực lạnh cùng loạt chiêu trò truyền thông đều bị toà án bác bỏ, không đủ tính xác thực để làm căn cứ chấm dứt hợp đồng.

Toàn bộ lý do NewJeans đưa ra nhằm chấm dứt hợp đồng độc quyền đều bị toà án bác bỏ

Trong khi đó, ADOR công bố số tiền đầu tư cho NewJeans là 21 tỷ won (gần 370 tỷ đồng), được quảng bá trên danh tiếng của BTS và chia cho các thành viên 5 tỷ won. Toà án nhận định: "Phía nguyên đơn (ADOR) đã thực hiện phần lớn các nghĩa vụ quan trọng theo hợp đồng độc quyền, bao gồm cả việc thanh toán chi phí. Thực tế cho thấy việc ADOR không thể tiếp tục thực hiện công việc quản lý là do thông báo chấm dứt hợp đồng đơn phương từ phía bị đơn (NewJeans)".

Trước phán quyết, NewJeans đã thu âm nhạc mới và nhận show ComplexCon tại Hongkong (Trung Quốc) không qua ADOR. Sau phán quyết, ADOR thông báo sẽ cử nhân viên đến show diễn của NewJeans để hỗ trợ, đồng thời xác lập lại quyền quản lý, mọi hoạt động của nhóm vẫn cần được tiến hành trên cơ sở công ty.

Tại show diễn ComplexCon tối 23/3, NewJeans biểu diễn ca khúc mới Pit Stop

Về phía NewJeans, nhóm tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối, khẳng định sẽ kháng cáo và cung cấp thêm tài liệu để thúc đẩy việc chấm dứt hợp đồng. Tại show diễn ComplexCon tối 23/3, NewJeans biểu diễn ca khúc mới Pit Stop. Các thành viên không sử dụng bất kỳ bài hát cũ nào được phát hành bởi HYBE. Phần màn LED sân khấu, cũng chiếu tên mới là NJZ.

NewJeans thông báo tạm dừng mọi hoạt động sau hôm 23/3 bất chấp phán quyết của toà

Ngay tại đêm diễn này, NewJeans thông báo tạm dừng mọi hoạt động. Tuyên bố này chưa thông qua ADOR, cho thấy NewJeans hoàn toàn phớt lờ phán quyết của toà án. ADOR lập tức đưa ra phản hồi, cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo nghệ sĩ dựa trên hợp đồng độc quyền còn hiệu lực.

"Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi các nghệ sĩ đã phớt lờ phán quyết của tòa án và đơn phương tuyên bố ngừng hoạt động, đồng thời biểu diễn dưới một cái tên khác không phải NewJeans. ADOR sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ NewJeans dựa trên hợp đồng độc quyền còn hiệu lực. Chúng tôi hy vọng có thể gặp gỡ các nghệ sĩ trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tương lai", phản hồi của ADOR.

Từ con cưng quốc dân thành "kẻ vô ơn đáng ghét" chỉ trong chớp mắt

Ban đầu, NewJeans vốn không phải là "đối thủ" của HYBE. Tranh chấp xuất phát từ việc Min Hee Jin bị HYBE kiểm toán nội bộ, nghi ngờ kế hoạch chiếm quyền quản lý. Màn đấu tố diễn ra trong vòng 1 năm qua, cuối cùng Min Hee Jin bị cách chức CEO ADOR, rời HYBE. NewJeans từ đối tượng tranh giành bỗng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, liên tiếp mở livestream, họp báo bóc phốt HYBE và tự chấm dứt hợp đồng.

NewJeans là nhóm nữ hiếm hoi được "quốc dân độ", là con cưng của Hàn Quốc ngay từ thời điểm debut

Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, NewJeans và Min Hee Jin được cư dân mạng Hàn ra sức bênh vực. Danh tiếng HYBE chạm đáy vì loạt cáo buộc đạo nhái, văn bản mật "nói xấu" nghệ sĩ của công ty đối thủ và cả nghi vấn tà giáo. NewJeans là nhóm nữ hiếm hoi được "quốc dân độ", là con cưng của Hàn Quốc ngay từ thời điểm debut. Hình ảnh tươi sáng, dẫn đầu làn sóng Y2K cùng âm nhạc bắt tai, dễ nghe giúp NewJeans "một bước thành sao", đạt vô số kỷ lục âm nhạc chỉ sau 2 năm debut.

NewJeans được coi như một hiện tượng của làng nhạc, là nhóm tân binh "càn quét Kpop như một cơn lốc". Vì danh tiếng và hảo cảm sẵn có, NewJeans được công chúng ủng hộ dù cuộc chiến pháp lý liên tục bị bóc ra nhiều điểm bất lợi.

NewJeans đứng về phía Min Hee Jin vô điều kiện, bị gọi là "kẻ vô ơn đáng ghét"

Song, phản ứng đảo chiều chỉ qua 1 đêm kể từ khi phán quyết toà án được đưa ra. Từ con cưng quốc dân, NewJeans bị cư dân mạng quay lưng, gọi là "kẻ vô ơn đáng ghét". Lý do là bởi NewJeans liên tục đòi rời ADOR với lý do bị phân biệt đối xử nhưng trên thực tế, không có một tân binh nào được đầu tư số tiền khổng lồ như cách HYBE đã bỏ ra. NewJeans còn được dùng tên BTS để tạo độ thảo luận giai đoạn đầu. Loạt tài nguyên thời trang đến với nhóm từ lúc chỉ mới ra mắt 1 tháng, các chuyên gia truyền thông nhận định đây chính là lợi thế của việc gia nhập công ty lớn. NewJeans thành công nhanh chóng giúp HYBE kiếm "bộn tiền", nhưng tập đoàn cũng đã chi trả mỗi thành viên 5 tỷ won - mức thù lao chưa từng có tại Kpop.

NewJeans ra mắt bằng 21 tỷ won từ HYBE và vô số cơ hội vàng mà nhiều idol phải vật lộn cả sự nghiệp còn chưa đạt được

Những điều này chứng minh NewJeans đã được ra mắt khá dễ dàng, thuận lợi hơn hẳn so với những thực tập sinh ở công ty nhỏ phải cố gắng vật lộn hàng ngày. Việc kêu than bị đối xử bất công, đòi rời đi khi ở đỉnh thành công được xây đắp bởi 21 tỷ won và những cơ hội tập đoàn lớn mang lại, không khác gì hành động vong ân bội nghĩa. NewJeans bị gọi là nhóm nhạc nổi loạn nhất Kpop dù ngành công nghiệp này không thiếu trường hợp nghệ sĩ kiện công ty quản lý. So với mức độ các nhóm nhạc từng bị bóc lột, duy trì hợp đồng nô lệ hoặc bị công ty bỏ bê, ăn chặn thù lao thì NewJeans ở thời điểm đấu tố HYBE vẫn là nhóm nhạc "ăn sung mặc sướng".

Cư dân mạng chỉ trích Hanni nói dối, mang một sự việc không có căn cứ lên hẳn Quốc hội để điều trần

Bên cạnh đó, lời tố cáo của Hanni cũng là tâm điểm khiến nhóm càng bị ghét. Từ Bộ Lao động cho đến toà án đều bác bỏ nghi vấn bắt nạt nơi làm việc vì thiếu bằng chứng. HYBE chứng minh được ILLIT đã chào Hanni ở hành lang. ILLIT bị cuốn vào tranh cãi và trở thành nạn nhân bạo lực mạng trong thời gian dài. Nhìn thấu sự việc, cư dân mạng chỉ trích Hanni nói dối. Một bộ phận người lao động Hàn Quốc thì phẫn nộ vì một vụ việc vô căn cứ của người nổi tiếng được mang lên Quốc hội điều trần.

Loạt sự thật về việc Min Hee Jin lẫn NewJeans tìm nhà đầu tư mới, lên kế hoạch rời HYBE dần bị bóc trần

NewJeans đánh mất hảo cảm ở Hàn Quốc lẫn quốc tế. Loạt sự thật về việc Min Hee Jin lẫn NewJeans tìm nhà đầu tư mới, lên kế hoạch rời HYBE dần bị bóc trần. Tại Trung Quốc, dân tình đồng loạt "thoát fan", từ khoá còn lên hot search ngay sau sân khấu ComplexCon. Phần đông cư dân mạng đã quá ngán ngẩm với drama không hồi kết của nhóm nhạc nổi loạn nhất Kpop.

Phản ứng cư dân mạng Hàn:

- Rốt cuộc là bị phân biệt đối xử thế nào? Nhìn từ góc độ các công ty khác mà xem, chắc họ tức đến ngất xỉu mất… Cứ như bị tẩy não vậy. Tỉnh lại và nhìn thẳng vào thực tế đi. Nếu cứ làm loạn lên như thế này thì sắp tới chắc sẽ có hàng loạt vụ kiện tụng. Định gánh hậu quả thế nào đây? Tụi này không biết sợ pháp luật à? Thử xem đến cùng thì sẽ ra sao…

- Min Hee Jin rời đi vì tiền. Nhưng NewJeans – những người còn ràng buộc hợp đồng với công ty – lại cứ bàn tán xem có nên rời đi hay không. Hãy tỉnh táo lại đi mấy đứa. Các em không hề bị đàn áp. Min Hee Jin chỉ đang thao túng các em để kiếm nhiều tiền hơn thôi.

- Nghĩ đến việc kéo cả các nhóm khác vào chuyện này… Nếu gọi đó là thao túng tâm lý thì cũng không thể cảm thấy thương hại được. Nhưng các fan, nếu còn chút tỉnh táo thì hãy khuyên nhủ các em ấy đi, đừng chỉ biết hô hào cổ vũ một cách mù quáng nữa.

- Qua chuyện lần này mới thấy rõ: idol và CEO phải được nhìn nhận tách biệt. Một idol phải biết thích nghi ngay cả khi nhà sản xuất thay đổi, như vậy mới có thể hoạt động lâu dài. Nếu chỉ dựa vào một người mà đã sụp đổ thì không nên làm ca sĩ ngay từ đầu.

- Nếu thật sự NewJeans nghĩ như vậy, thì so với mặt bằng chung của lứa tuổi họ, phải nói là… khá non nớt. Thành viên lớn tuổi nhất cũng đã đến độ tuổi sinh viên năm hai, năm ba rồi. Ở tuổi này, họ hoàn toàn có thể tự tìm đọc tin tức, kiểm chứng thông tin và tự suy xét tình hình. Có thể vì họ bước vào ngành giải trí từ quá sớm nên không hiểu sự đời. Nếu họ chỉ đang giả vờ không biết gì để bảo vệ Min, thì còn có thể thông cảm, nhưng nếu họ thực sự tin vào điều đó… thì đáng lo thật.

- Nhóm từng có hình ảnh trong sáng, đơn thuần, nhưng giờ trông lại quá toan tính, thậm chí còn đáng sợ. Đặc biệt là nụ cười của Hanni, càng nhìn càng thấy rùng mình. Cha mẹ và fan nên nghiêm túc suy nghĩ về việc giúp họ tách biệt khỏi Min Hee Jin ngay từ bây giờ. Rốt cuộc bà ta đã tiêm nhiễm điều gì vào đầu họ mà khiến họ trở thành như thế này?

- Nhóm này vừa vô ơn, vừa phản bội và vấn đề lớn nhất là họ không thấy họ xuất phát điểm cao hơn người ta thế nào. Làm ơn dừng lại đi, tôi phát chán khi phải nghe thấy NewJeans.

Tương lai nào cho NewJeans?

Mới đây, một luật sư tại Hàn Quốc đã đưa ra dự đoán về tương lai của NewJeans và ADOR. Theo người này, dù NewJeans có tiếp tục kháng cáo vào kiện lên toà cấp cao ơn thì vẫn không mang lại lợi ích cho nhóm. Có thể mất ít nhất 3 năm mới có phán quyết cuối cùng, trong thời gian này, xét đến vòng đời ngắn ngủi của idol, dư luận hiện tại, tốc độ thay đổi của thị trường âm nhạc và xu hướng, NewJeans sẽ bị đào thải.

"Giải pháp thực tế nhất cho NewJeans là quay về hợp tác tốt với công ty. Tuy nhiên, với những xung đột cảm xúc, sự ủng hộ trong thời gian dài của fan, và niềm tin mãnh liệt vào bà Min, có vẻ như họ sẽ đi đến cùng. ADOR hiện đang thể hiện thái độ hỗ trợ NewJeans về mặt chiến lược kiện tụng để chứng minh tính hợp lý của vụ kiện, nhưng về lâu dài thì sẽ cắt đứt. Đó là chiến lược dự kiến từ đầu. Dù về mặt pháp lý có thể chưa chính thức, nhưng trên thực tế mối quan hệ tin cậy đã bị phá vỡ và rất khó để hàn gắn...", luật sư này nhận xét.



Xét đến vòng đời ngắn ngủi của idol, dư luận hiện tại, tốc độ thay đổi của thị trường âm nhạc và xu hướng, NewJeans sẽ bị đào thải

Với tình hình này, dù ở lại HYBE hay rời đi, thì với NewJeans vẫn là một thiệt hại lớn. Trong khoảng thời gian NewJeans bị đóng băng vì kiện tụng, các nhóm nữ cùng thời đã vươn lên mạnh mẽ. aespa vượt mặt, trở thành nhóm nữ số 1 gen 4 với thực tích không thể chối cãi. IVE duy trì sức nóng cùng Jang Wonyoung, âm nhạc hợp gu công chúng. (G)I-DLE tái ký với công ty và sẽ tiếp tục hoạt động bền bỉ. LE SSERAFIM hay ILLIT dù vướng tranh cãi, nhưng liên tục được HYBE hỗ trợ quảng bá quốc tế, âm nhạc đến hình ảnh vẫn được đầu tư chỉn chu, lợi nhuận tăng mà không giảm.

NewJeans biểu diễn bài mới Pit Stop tại ComplexCon

Sau buổi diễn tối 23/3, bài hát mới của NewJeans thu về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả nhận xét, NewJeans vốn làm nên tên tuổi nhờ concept độc đáo, tươi mới và âm nhạc chất lượng. Nhưng khi không còn nguồn đầu tư lớn, âm nhạc của nhóm xuống dốc. Pit Stop bị đánh giá có giai điệu như trộn giữa nhạc điện tử của aespa và "ồn kiểu NMIXX". Màu sắc độc đáo mà NewJeans xây dựng qua hai era bùng nổ - E.P debut và Get Up đã không còn được duy trì.

Nhóm chính là sản phẩm trí tuệ theo đúng công thức của ngành công nghiệp Kpop. Trong 2 năm bùng nổ của NewJeans, concept, âm nhạc được định hướng bởi Min Hee Jin nhưng phải có vốn đầu tư khủng từ HYBE mới có thể đạt đến tiêu chuẩn mà khán giả kỳ vọng. Nếu "bản sắc" cuối cùng cũng mất đi, liệu còn yếu tố gì để lôi kéo khán giả quan tâm, ủng hộ NewJeans?

Nếu "bản sắc" cuối cùng cũng mất đi, liệu còn yếu tố gì để lôi kéo khán giả quan tâm, ủng hộ NewJeans?

Ở lại ADOR đến năm 2029 trong tình trạng niềm tin giữa hai bên vỡ vụn, NewJeans có khả năng bị "cất kho" mãi mãi. Nhưng để rời đi, nhóm sẽ phải bồi thường hợp đồng. Số tiền được ước tính có thể lên đến 600 tỷ đồng cho cả 5 thành viên, chưa kể thiệt hại về danh tiếng và khả năng tạo lợi nhuận đã bị phá vỡ.

Luật sư trên nhận định, ADOR đang theo đuổi một chiến lược kiện tụng dài hạn rõ ràng, còn NewJeans dường như đang bước vào cuộc chiến quyết liệt như thể đặt cược cả cuộc đời mình, khiến người ta phải đặt câu hỏi: "Họ thật sự đã có suy nghĩ và quyết định sáng suốt chưa?"