Thời điểm mới debut, Giselle là thành viên bị chê ngoại hình nhiều nhất nhóm aespa. Nữ thần tượng người Nhật từng bị gọi là "vịt con xấu xí" của SM. Theo dõi aespa từ những ngày đầu tiên, fan không khỏi đau lòng cho tình trạng của Giselle. Hàng loạt tin đồn vô căn cứ vây quanh cô nàng, tất cả là vì visual không hợp gu công chúng. Chưa kể, Giselle còn bị SM thiếu đầu tư về trang phục, tạo hình, khiến cô càng thêm lu mờ trong đội hình aespa.

Nữ thần tượng người Nhật từng bị gọi là "vịt con xấu xí" của SM

Nhưng sau 5 năm, Giselle đã trở thành cây hút fan mới nhờ khí chất ngày càng thăng hạng. Những World Tour gần đây của aespa, Giselle là nhân tố hot nhất. Cứ mỗi concert, cô nàng lại gây bão mạng xã hội vì thần thái xuất thần của mình. Nữ thần tượng được người hâm mộ gọi với biệt danh "mommy" vì quá slay. Trên sân khấu, cô nàng toả sáng, chiếm trọn spotlight nhờ khí chất "thần sầu", nhan sắc ngày càng thăng hạng và body khoẻ khoắn đậm chất gái Mỹ.

Giselle đã trở thành cây hút fan mới nhờ khí chất ngày càng thăng hạng

Chùm ảnh màn hình LED

Màn lột xác của Giselle được ví như "vịt hoá thiên nga". Song, bên cạnh những lời tán dương thì cũng có nhiều đồn đoán xoay quanh việc Giselle trùng tu nhan sắc. Đặt cạnh ảnh quá khứ, quả thực ngoại hình của nữ thần tượng đã thay đổi một cách chóng mặt. Mới đây nhất, Giselle gây chú ý tại KCON LA 2025. Khoảnh khắc tạo dáng trên thảm đỏ gây tranh luận trái chiều.



18 giây khiến Giselle vướng tranh cãi nhan sắc đơ cứng

Cư dân mạng đặt nghi vấn Giselle "phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều đến mức không thể cử động được khuôn mặt" vì một loạt biểu cảm đơ cứng, cười không tự nhiên. Nhiều người chỉ trích SM vì "nhựa hoá" idol, khiến thần tượng nữ chịu áp lực ngoại hình nặng nề. Ngoài video thảm đỏ, loạt biểu cảm trên sân khấu cũng bị "mổ xẻ".

Biểu cảm đơ cứng của Giselle dấy lên nghi vấn lạm dụng thẩm mỹ

Từ đầu năm 2024 đã xuất hiện bài đăng cho rằng Giselle phẫu thuật tạo mắt hai mí. Những chủ đề xoay quanh nhan sắc của Giselle liên tục gây tranh cãi. Thậm chí nhiều bình luận còn đi xa hơn, tấn công thần tượng, cho rằng đây là cái giá phải trả khi muốn "vịt hoá thiên nga".

Những chủ đề xoay quanh nhan sắc của Giselle liên tục gây tranh cãi

Đứng trước loạt bình luận tiêu cực, người hâm mộ aespa lên tiếng bảo vệ thần tượng. Fan đưa ra giải thích rằng, biểu cảm Giselle thay đổi có thể xuất phát từ kiểu tóc, lớp trang điểm hoặc ánh sáng không phù hợp.

Lần xuất hiện này, Giselle để tóc đen, mái bằng. Kiểu tóc bị nhận xét là không hợp với gương mặt của Giselle, khiến cô trông "dừ" hơn. Quả thật, nữ thần tượng người Nhật cực hợp với tóc tẩy sáng màu, cứ mỗi lần nhuộm tóc là nhan sắc thăng hạng. Nay, trở lại với tóc tối màu khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm.

Kiểu tóc và makeup tại KCON LA 2025 khiến Giselle bị "dừ"

Lịch trình dày đặc của aespa cũng là nguyên nhân khiến các thành viên mệt mỏi, thần sắc kém trên thảm đỏ. Không chỉ Giselle, Karina cũng phải rời sân khấu KCON LA sớm vì sức khoẻ không đảm bảo.