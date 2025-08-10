8 đề cử VMAs có mở đường cho Rosé (BLACKPINK) tới giải Grammy?

Đây là thành tích đề cử cao nhất mà một nghệ sĩ Kpop đạt được trong mùa giải năm nay. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có phải bước đệm để Rosé tiến gần hơn tới giải Grammy danh giá.

VMA - Bệ phóng hay chỉ là danh hiệu?

APT. phát hành tháng 10/2024, góp mặt ở 7 hạng mục quan trọng của VMAs, bao gồm Video của năm, Bài hát của năm, Hợp tác xuất sắc nhất, Nhạc pop hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Không dừng lại ở đó, ca khúc Toxic Till the End trong album đầu tay rosie của cô cũng nhận đề cử ở hạng mục Kpop hay nhất, nâng tổng số lên 8 đề cử.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Rosé bày tỏ sự xúc động:"Tôi vừa nghe tin mình nhận được 8 đề cử VMAs. Tôi thực sự sốc và không biết phải nói gì. Hoàn toàn không nói nên lời".

Ở mùa giải năm nay, Lady Gaga dẫn đầu với 12 đề cử, theo sát là Bruno Mars với 11 đề cử. Các thành viên khác của BLACKPINK - Jennie, Lisa và Jisoo - cũng xuất hiện ở hạng mục Nghệ sĩ Kpop xuất sắc nhất với các dự án solo, bên cạnh aespa, Jimin (BTS) và Stray Kids.

Rosé của BLACKPINK trên bìa album đầu tay rosie (Ảnh: The Black Label)

Giải thưởng VMAs 2025 sẽ diễn ra ngày 7/9 tại New York. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất tại Mỹ, do MTV tổ chức nhằm tôn vinh các video xuất sắc, vốn được hình thành như "đối trọng" với Grammy nhưng tập trung vào mảng hình ảnh.

Giới chuyên môn khẳng định chiến thắng tại VMAs không đồng nghĩa với việc sẽ được đề cử Grammy, đặc biệt ở các hạng mục lớn. Hai giải thưởng này có tiêu chí đánh giá và cách bình chọn khác nhau. Tuy nhiên, thành công tại VMAs vẫn mang ý nghĩa quan trọng: giúp nghệ sĩ nâng cao hình ảnh, tạo thiện cảm Hội đồng bình chọn Grammy và mở rộng sức ảnh hưởng ở thị trường Mỹ.

Lịch sử cho thấy đã có những trường hợp mà chiến thắng VMAs đi kèm với thành công tại Grammy. Taylor Swift là một minh chứng: cô giành giải Video của năm tại VMAs 2022 với All Too Well: The Short Film và tiếp tục thắng Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Grammy 2023. Tương tự, Kendrick Lamar với Humble đoạt giải Video của năm tại VMAs 2017 và sau đó được vinh danh cùng hạng mục tại Grammy 2018.

Màn hợp tác với Bruno Mars đã mang đến cho Rosé những mốc son trong sự nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để nghĩ đến việc chinh phục Grammy (Ảnh: Allkpop)

Grammy - đích đến vẫn còn xa

Nhà phê bình âm nhạc Lim He Yun cho rằng, nếu Rosé giành giải lớn tại VMAs, cơ hội được đề cử Grammy sẽ tăng, bởi đó là minh chứng cô đã khẳng định vị thế tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Trong trường hợp của Rosé, bản hit thực sự duy nhất ở Mỹ là APT. Chỉ riêng điều đó vẫn chưa đủ để bảo đảm một đề cử Grammy, trừ khi cô có thêm những sản phẩm tạo tiếng vang tương đương hoặc lớn hơn".

Theo ông, Grammy thường trao giải cho những nghệ sĩ đạt thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng Mỹ, được giới phê bình khen ngợi liên tục và phát hành album hoặc đĩa đơn qua hãng đĩa lớn của Mỹ. Điều này khiến cơ hội của Rosé ở thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế.

Dù 3 năm liên tiếp được để cử giấc mơ Grammy của BTS vẫn chưa trở thành hiện thực (Ảnh: Grammy)

Ngay cả BTS, nhóm nhạc Kpop đầu tiên được đề cử Grammy, cũng chỉ dừng lại ở ba năm liên tiếp có tên trong danh sách đề cử (2021- 2023) mà chưa một lần chiến thắng.

Dù đánh giá khả năng hiện tại là thấp, nhà phê bình Lim Hee Yun cho rằng, sự thay đổi của thị trường có thể mở ra cơ hội mới. Trong bối cảnh rating Grammy giảm mạnh những năm gần đây, Viện Hàn lâm Thu âm Hoa Kỳ hoàn toàn có thể cân nhắc đề cử một nghệ sĩ Kpop nhằm tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút người xem. "Kpop có lượng fan đông đảo và trung thành. Chỉ cần một đề cử cũng đủ tạo tiếng vang và kéo lượng người xem đáng kể cho Grammy", ông nhận định.

Với 8 đề cử VMAs, Rosé đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình trong làn sóng Kpop toàn cầu. Dù con đường tới Grammy vẫn còn nhiều thử thách, chiến thắng tại VMAs - nếu đạt được - có thể trở thành bước đệm quan trọng, đưa cô tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới.