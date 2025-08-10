Cứ làm đội trưởng là “thua đau”

Ở Live Stage 4 mới đây của Em Xinh Say Hi, đội Bích Phương tiếp tục gây ấn tượng mạnh với hai sân khấu được đầu tư công phu: Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời và Cách (Yêu Đúng) Điệu. Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời nổi bật với concept Á Đông huyền ảo, khéo léo kết hợp chất liệu dân gian Việt cùng EDM hiện đại, đi kèm hiệu ứng mapping, phục trang đồng bộ và dàn vũ công hoành tráng, mang đến trải nghiệm thị giác giàu tính nghệ thuật.

Bích Phương đầu tư tất tay vẫn thua trắng ở Live Stage 4 Em Xinh Say Hi, 2 màn trình diễn viral nhưng xếp cuối

Ngược lại, Cách (Yêu Đúng) Điệu mang không khí trẻ trung, tươi vui, dễ bắt trend, tạo sự gần gũi và kết nối mạnh với khán giả. Cả hai tiết mục đều nhận phản hồi tích cực, trong đó Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời đạt hơn 2,4 triệu lượt xem trên kênh chính thức của nhà sản xuất, cao nhất tập phát sóng. Thế nhưng, tổng điểm và lượt vote lại xếp đội ở vị trí thấp nhất, buộc Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Juky San phải dừng chân. Khoảnh khắc Bích Phương bật khóc, ôm từng thành viên trên sân khấu đã trở thành hình ảnh xúc động nhất trong tập phát sóng.

Bích Phương nhận trách nhiệm về mình khi 3 thành viên Live Stage 4 bị loại

Trước đó tại Live Stage 2, đội Bích Phương cũng từng trải qua “cú sốc” tương tự. Khi ấy, Em Chỉ Là và Red Flag giúp đội giành vị trí nhì chung cuộc, chỉ kém đội dẫn đầu 52Hz đúng 7 điểm. Em Chỉ Là với giai điệu ballad giàu cảm xúc và dàn dựng như một câu chuyện cổ tích, trở thành tiết mục được bình chọn nhiều nhất đêm.

Ngược lại, Red Flag, dù bắt tai và có phần dàn dựng đậm tính thị giác, lại bị đánh giá thấp hơn về chuyên môn, khiến tổng điểm hai tiết mục mất cân bằng. Kết quả là Yeolan, Ngô Lan Hương và Hoàng Duyên phải rời cuộc chơi, còn Bích Phương đã phải bật khóc khi nói lời tạm biệt các thành viên.

Tại Live Stage 2, đội Bích Phương cũng từng trải qua “cú sốc” tương tự

Khóc nấc khi tận 3 thành viên ở Live Stage 2 rời đi

Mỗi sân khấu của team Bích Phương đều cho thấy sự đầu tư về hình ảnh, từ ý tưởng lớn tới chi tiết nhỏ như chất liệu vải, kiểu tóc hay tông màu ánh sáng. Chính cách làm việc tỉ mỉ và đầu tư bài bản này giúp team Bích Phương luôn được khen ngợi về chất lượng trình diễn, dù kết quả xếp hạng đôi khi chưa phản ánh đúng nỗ lực đã bỏ ra.

Bích Phương cứ làm đội trưởng là khóc hết nước mắt

Bích Phương cứ làm đội trưởng là khóc hết nước mắt. Nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng và không hiểu tại sao đội Bích Phương lại thường xuyên bị loại nhiều thành viên dù có những tiết mục đầu tư chỉn chu và được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Họ bày tỏ sự tiếc nuối và bất ngờ khi nhìn thấy những thành viên tài năng phải rời cuộc chơi, đồng thời đặt câu hỏi về cách tính điểm hoặc cơ chế thi đấu.

Đội trưởng khổ nhất Em Xinh Say Hi

Nhìn cách Bích Phương “all-in” cho các chị em về mọi mặt mà vẫn không giữ được thành viên của mình, fan có đủ căn cứ để gọi cô là đội trưởng khổ nhất Em Xinh Say Hi. Bích Phương không chỉ đảm nhận vai trò định hướng nghệ thuật cho đội mà còn hỗ trợ các thành viên cả về mặt tinh thần lẫn tài chính. Nhiều thí sinh cho biết cô sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí sân khấu, chia sẻ khó khăn tài chính và thường xuyên động viên các thành viên nhằm giảm bớt áp lực trong quá trình thi.

Fan gọi Bích Phương là đội trưởng khổ nhất Em Xinh Say Hi

Với thành viên như Muộii, nghệ sĩ trẻ mới vào nghề và con gặp phải nhiều khó khăn về chi phí thì người đội trưởng Bích Phương luôn hết mình giúp đỡ: “Chị cứ bảo là không sao đâu, chị sẽ cover một nửa chi phí cho mỗi tiết mục. Còn bạn nào khó khăn quá thì chị sẽ lo hết, có bao nhiêu thì gửi chị cũng được, không cần gửi hết đâu”.

Tại Live Stage 4, Bích Phương cho biết cô không đặt nặng mục tiêu quán quân mà ưu tiên lựa chọn thành viên dựa trên tính toán riêng về hướng phát triển: “Phương muốn chọn những thành viên yếu thế hơn để làm nhạc hay, dù có bị loại thì sản phẩm vẫn có thể tiếp tục biểu diễn. Vì vậy, cô không chọn những ca khúc quá học thuật mà ưu tiên những bài phù hợp với tình hình sự kiện cuối năm”. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận sự tự tin vào may mắn của bản thân có phần chưa thực tế.

Cách (Yêu Đúng) Điệu được Bích Phương lựa chọn vì giai điệu tươi vui, dễ bắt trend

Trong các lần công bố kết quả loại, hình ảnh Bích Phương xúc động khi phải chia tay các thành viên trong đội đã nhiều lần khiến khán giả xúc động. Điều này phản ánh mối quan hệ gắn bó trong quá trình luyện tập và biểu diễn giữa cô và các thành viên. Lamoon, thành viên trong đội, cũng cho biết: “Không phải vì thứ hạng cao mà là vì tình cảm của chị dành cho tụi em, điều đó làm tụi em hạnh phúc hơn rất nhiều việc tụi em thắng.” Lời chia sẻ này phần nào cho thấy sự quan tâm mà Bích Phương dành cho đội của mình.

Mặc dù các tiết mục của đội Bích Phương thường được đánh giá cao về mặt ý tưởng, hình ảnh và sự đầu tư công phu, mang đến nhiều ấn tượng tích cực cho khán giả, kết quả thi đấu lại không phản ánh tương xứng với nỗ lực của đội. Nguyên nhân một phần có thể do các nghệ sĩ trong đội Bích Phương, ngoài đội trưởng, còn khá non trẻ về tuổi nghề và chưa có lượng fan cứng theo dõi nhiều so với mặt bằng chung của các thí sinh khác trong chương trình.

Bích Phương liên tục phải chứng kiến các thành viên lần lượt rời cuộc chơi sau mỗi vòng

Điều này dẫn đến việc đội Bích Phương liên tục phải chứng kiến các thành viên lần lượt rời cuộc chơi sau mỗi vòng, khiến nữ ca sĩ nhiều lần bộc lộ cảm xúc, thậm chí bật khóc ngay trên sân khấu. Hình ảnh này đã trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc của Bích Phương với các thành viên trong đội, đồng thời cũng thể hiện phần nào sự khó khăn mà cô gặp phải trong vai trò đội trưởng.

Bích Phương thường chọn đồng hành cùng các Em Xinh trẻ, cần cơ hội bứt phá

Bích Phương không ngại đầu tư công sức, tài chính và tình cảm để giúp các thành viên phát triển

Nhiều người hâm mộ cũng thể hiện sự thương cảm với Bích Phương, đồng thời khen ngợi tinh thần tận tâm, sự bao bọc và sự hy sinh của cô. Bích Phương không ngại đầu tư công sức, tài chính và tình cảm để giúp các thành viên phát triển dù phải đối mặt với nhiều thử thách. Không ít người cho rằng dù đội không giành được thứ hạng cao, Bích Phương vẫn “chiến thắng” nhờ sự chân thành và nhiệt huyết của mình và cảm thấy tự hào khi đã lựa chọn tin tưởng người đội trưởng Bích Phương.