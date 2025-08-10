Trong lúc BLACKPINK đang chăm chỉ chạy tour DEADLINE vòng quanh thế giới thì MXH bất ngờ rộ lên thông tin cả nhóm bị lợi dụng hình ảnh, thương hiệu. Cụ thể, một người dùng X (Twitter) đã chia sẻ hình ảnh chiếc túi xách được cho là merch của BLACKPINK đặt từ Shein - ông lớn thời trang thuộc phân khúc giá rẻ và “mì ăn liền”. Nhưng thay vì dòng chữ "BLACKPINK" quen thuộc, sản phẩm này lại nổi “BLACK D*CK” - cụm từ mang hàm ý 18+, thô tục và vô cùng khiếm nhã.

Trong lúc BLACKPINK đang chạy tour DEADLINE cật lực...

Thì tên tuổi, hình ảnh của nhóm vẫn đang bị lợi dụng để trục lợi

Về mặt ngôn ngữ, cụm từ "BLACK D*CK" không chỉ có nghĩa đen đơn thuần mà còn ẩn chứa nội dung về tình dục, phân biệt chủng tộc và dễ khiến người nghe cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi gắn liền với hình ảnh người nổi tiếng. Việc dùng cụm từ này để đạo nhái sản phẩm chính hãng của BLACKPINK được cho là hành vi vượt xa mức "đùa vui" hay "chế nhạo" thông thường.

Chiếc túi này còn được gắn tag ghi logo giả từ 1 nhãn hàng khác, càng khiến người xem sốc hơn vì “máu liều” của nhà sản xuất nhằm trục lợi. Điều đáng nói là cách chọn phông chữ, màu sắc hồng - đen tương đồng với BLACKPINK càng khiến sản phẩm dễ gây hiểu nhầm, thậm chí bị đánh đồng là merch thật sự. Trong bối cảnh BLACKPINK có lượng lớn người hâm mộ nhỏ tuổi hay chưa đủ tuổi thành niên, việc để những sản phẩm như vậy xuất hiện công khai tràn lan là vô cùng phản cảm và làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhóm.

Sản phẩm từ Shein ngang nhiên in tag giả từ nhãn hàng khác, bên cạnh việc "biến tấu" khiếm nhã tên tuổi BLACKPINK

Không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh có thể là sản phẩm của Photoshop, bởi phần chữ “BLACK” có vẻ rõ nét hơn phần còn lại. Tuy nhiên, dù đây là hình ảnh giả hay sản phẩm thật thì vụ việc vẫn là một hồi chuông cảnh báo về thực trạng buông lỏng kiểm duyệt trong khâu sản xuất và phân phối các mặt hàng đạo nhái đang trôi nổi trên thị trường. Theo như chúng tôi ghi nhận, chiếc túi nhái đã không còn hiển thị trên website hãng.

Shein từ lâu đã nổi tiếng với xu hướng thời trang “siêu nhanh”, có thể copy mẫu mã của bất kỳ BST nào trong thời gian sớm nhất. Đánh đúng vào tâm lý người tiêu dùng, mức giá siêu hời giúp Shein kiếm bội tiền từ những sản phẩm “ăn cắp chất xám” đó.

Shein nổi tiếng với hàng nhái từ lâu. Trong ảnh là sản phẩm của Shein (trái) và quần dây chéo của Rick Owens (phải).

Đã không ít lần bị kiện vì ăn cắp chất xám

Thực tế, BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc bị làm giả merch nhiều nhất nhì Kpop, cũng chính vì độ nổi tiếng toàn cầu, độ nhận diện thương hiệu cao và fandom đông đảo. Từ lightstick, phụ kiện đến quần áo, rất nhiều mặt hàng được bày bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử - nơi thường xuyên bị phản ứng vì chất lượng sản phẩm và vấn đề bản quyền.

Mẫu lightstick của BLACKPINK từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng nhưng thị trường hiện nay tràn ngập hàng nhái với thiết kế gần như giống hệt bản gốc. Trên Amazon, nhiều bài đánh giá đã chỉ rõ ràng không ít sản phẩm giả không có logo YG, âm thanh chỉ hoạt động khi lắc thật mạnh, ánh sáng yếu và chất lượng vật liệu cũng rất kém.

Lighstick của nhóm bị làm giả tràn lan

Hàng thật (bên trái) và hàng giả (bên phải)

Đặc biệt, khi BLACKPINK chuẩn bị tổ chức concert tại Việt Nam, các nền tảng MXH như Facebook, TikTok, Instagram... xuất hiện hàng loạt hội nhóm và tài khoản chuyên rao bán phụ kiện BLACKPINK. Gậy cổ vũ phiên bản 1 và 2 được đăng bán tràn lan. Dù phiên bản 1 đã ngừng sản xuất từ lâu, nhiều người bán vẫn khẳng định có "hàng mới", "chuẩn authentic". Trong khi đó, lightstick ver 2 được niêm yết chính hãng với giá khoảng 36,23 USD (tương đương 830.000 - 850.000 VNĐ, chưa bao gồm phí vận chuyển), nhưng trên thị trường lại được rao bán với mức giá bất ngờ rẻ - chỉ từ 300.000 đến 400.000 VNĐ.



Thật giả lẫn lộn khiến fan không khỏi "mua nhầm"

Tương tự, áo phông BLACKPINK cũng được bày bán dày đặc trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, với giá chỉ bằng một nửa so với hàng chính hãng. Việc mỗi nơi bán một giá, không rõ nguồn gốc xuất xứ, khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa nếu thiếu kinh nghiệm phân biệt thật - giả.

Merch không chính hãng của nhóm được bán tràn lan trên mạng

Hàng giả và hàng nhái vẫn luôn tồn tại song song với sự nổi tiếng. Tuy nhiên, hành vi mạo danh, xuyên tạc hoặc cố tình "đồi trụy hóa" thương hiệu - như trường hợp chiếc túi phản cảm liên quan đến BLACKPINK - là điều không thể chấp nhận. Fan cần tỉnh táo, người bán cần có đạo đức nghề nghiệp, và các nền tảng thương mại cần siết chặt khâu kiểm duyệt, để thần tượng được tôn trọng đúng mực và người tiêu dùng không bị dắt mũi bởi những chiêu trò rẻ tiền.