Tối 9/8, Phùng Khánh Linh tổ chức mini-concert Off The Record, đêm diễn thứ 4 trong chuỗi tour khắp Việt Nam tại TP.HCM. Phân Khối Nhỏ - cộng đồng người hâm mộ của Phùng Khánh Linh đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ mang đến loạt hit ghi đậm dấu ấn như Căn Gác Mùa Hè, Quý Cô Say Xỉn, Cô Gái Nhân Ái, Hôm Nay Tôi Buồn… Sau album Citopia, Phùng Khánh Linh xây dựng được phong cách âm nhạc - biểu diễn riêng biệt, độc đáo không trộn lẫn.

Phùng Khánh Linh được fan tặng quả dưa hấu, lập tức tạo dáng slay

Dù chưa thể viral hay bật lên dàn sao hạng A sau nhiều năm hoạt động, nhưng Phùng Khánh Linh phần nào hình thành tệp fan nghe nhạc riêng. Đây cũng là cộng đồng quen thuộc, trung thành, ủng hộ mọi hoạt động của Phùng Khánh Linh và vô cùng hài hước. Không ai ngờ, suốt thời gian làm nghệ thuật, “kiếp nạn” của Phùng Khánh Linh đa số đến từ fan.

Fan "giật tóc giả" của Phùng Khánh Linh

Bị fan trêu đùa không ảnh hưởng đến phong độ biểu diễn của Phùng Khánh Linh

Tại buổi mini-concert, người hâm mộ vô cùng nhiệt tình, nhảy “quẩy” theo không sót bài hát nào. Để cổ vũ thần tượng, các Phân Khối Nhỏ còn mang đến nhiều phần quà, từ dưa hấu cho đến… ảnh chế meme. Phùng Khánh Linh vừa diễn vừa giao lưu, cố gắng tạo ra không khí ấm cúng. Còn fan thì biến cảm động thành “cảm lạnh”, đòi giật tóc giả ca sĩ.

Rồi nhiều người còn “dí” Phùng Khánh Linh trả lời về “kỳ án bò dí”. Từ 1 từ khoá ngẫu nhiên trên TikTok, Phùng Khánh Linh gắn luôn với cụm từ bò dí. Cứ mỗi khi có chủ đề liên quan, là khán giả lại hỏi có phải Phùng Khánh Linh bị bò dí không. Dần dà, đây trở thành “signature” của cô nàng từ lúc nào không hay.



Cả khán đài hô "bò dí"

Phùng Khánh Linh là ca sĩ dám thử nghiệm và không ngại đi ngược số đông. Những lần comeback của cô đều đầu tư chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh. Nhưng, những thử nghiệm này vẫn chưa thực sự lan toả quốc dân. Đây cũng là điều nhiều fan lo nghĩ cho Phùng Khánh Linh. Nhưng trước mặt thần tượng, fan gọi cô nàng là “nữ hoàng flop”, biến thực tế thành trò hài hước để nghệ sĩ không quá đặt nặng vấn đề chạy theo con số. Hát mãi vẫn bị nói ‘flop”, fan thì có 7749 trò để trêu chọc, không ngoa khi nói Phùng Khánh Linh là ca sĩ “nhọ” nhất Vbiz.

Phùng Khánh Linh ấp ủ album thứ 3, dự kiến ra mắt tháng 10 năm nay

Trong lúc khán giả đang vô cùng cuồng nhiệt nhún nhảy và hát theo loạt hit quen thuộc thì Phùng Khánh Linh “biến mất” và “nhá hàng” trên sân khấu vài hình ảnh ban đầu của album Giữa Một Vạn Người cùng thời điểm dự kiến phát hành - tháng 10/2025 trong tiếng hò reo vang vọng khắp khán phòng đông kín khán giả.

Phùng Khánh Linh chia sẻ về quá trình làm và dự kiến ra album, giải thích lý do trễ hẹn: "...Lẽ ra, album Giữa Một Vạn Người đã được phát hành vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, khi thực hiện đến khâu cuối cùng thì Linh vẫn cảm thấy chưa đủ cho album lần này. Và đến lúc đó thì Linh mới có thêm rất là nhiều cảm hứng, trải nghiệm nhiều hơn, đi qua nhiều nỗi buồn hơn để có thể viết nên Giữa Một Vạn Người”.

Phùng Khánh Linh tung thêm single thứ 4 chính là Tâm Sự Với Đêm Một Mình ngay trong đêm diễn ra mini-concert

Và cô nàng cũng cho biết kế hoạch ban đầu chỉ có ba single cho Giữa Một Vạn Người, đó là Ước Anh Tan Nát Con Tim, Em Đau và Khóc Blóck. Tuy nhiên, với rất nhiều sự ủng hộ và tình cảm của người hâm mộ, Phùng Khánh Linh và ekip đã quyết định tung thêm single thứ 4 chính là Tâm Sự Với Đêm Một Mình ngay trong đêm diễn ra mini-concert.