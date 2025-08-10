Đúng 20h ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim sẽ chính thức sáng đèn tại SVĐ Mỹ Đình. Là một trong số đêm nhạc được mong chờ nhất tháng 8 này, Tổ Quốc Trong Tim đã cháy sạch vé, sẵn sàng đón chào 50 nghìn khán giả tới tham dự. Quy tụ dàn line-up nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Thanh Duy, Suboi… buổi concert hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc lẫn thị giác hoành tráng.

Trời đổ mưa ngay trước thềm Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim:

Vài tiếng trước giờ G, thời tiết chuyển xấu, mưa trút xuống như thác đổ. Xung quanh SVĐ Mỹ Đình u ám và xám xịt nhưng điều đó không thể cản bước cộng đồng fandom yêu nước. Hội trai gái xinh đẹp xúng xính váy áo, lên đồ từ những bộ trang phục đa dạng kiểu mẫu đến quần áo in hình cờ đỏ sao vàng. Gần như trong tay ai cũng cầm chiếc ô hay áo mưa với tinh thần ướt hết mình.

Không chỉ giới trẻ, Tổ Quốc Trong Tim còn thu hút đông đảo người hâm mộ trải dài nhiều lứa tuổi. Các cô bác, ông bà, gia đình 2-3 thế hệ cùng nhau tới đu concert. Đúng với tinh thần nô nức, hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Concert Quốc Gia là đêm nhạc dành cho mọi tệp khán giả có lòng yêu nước nồng nàn và niềm đam mê nhạc dân tộc.

Khán giả nô nức check-in:

Tính đến 15h45, mưa đã ngớt dần, trời quang mây tạnh và khô ráo hơn nhiều. Không khí dần nóng lên ngay khi cơn mưa chấm dứt. Quầy booth checkin Fandom Yêu Nước ngày một đông. Ai nấy cũng đổ xổ đi chụp ảnh, tham gia các hoạt động nhận quà là merchandise của Fandom Yêu Nước. Một số người còn trêu rằng thời tiết đang “chiều chuộng” fandom yêu nước trong công cuộc đu idol quốc nội tối nay.

Thông tin sẽ tiếp tục được chúng tôi update.

