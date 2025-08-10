Đội LyHan bị cô lập sau Live Stage 4 Em Xinh Say Hi?

Tối 9/8, Live Stage 4 của Em Xinh Say Hi đã chính thức khép lại, đồng thời bước vào trận Chung kết vô cùng được mong đợi. Sau 2 lượt thi, đội LyHan dẫn đầu bảng với 2.376 điểm, nhỉnh hơn đội Phương Ly - xếp thứ 2 - đúng 5 điểm (2.371). Đội Lâm Bảo Ngọc về thứ 3 với 2.272 điểm, còn đội Bích Phương “đội sổ” với 2.182 điểm.

Kết thúc Live Stage 4, đội LyHan chiến thắng chung cuộc sau 2 vòng thi đấu

Theo luật loại của vòng này, 6 thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm gồm: Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Vũ Thảo My, Saabirose và Juky San. Tuy nhiên, Saabirose được đội LyHan chọn cứu còn Juky San được hồi sinh nhờ cuộc bỏ phiếu kín giữa các thí sinh khác. Vì vậy, 4 cái tên chính thức dừng chân sau Live Stage 4 là Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Liu Grace và Vũ Thảo My.

Juky San, Saabirose được hồi sinh

Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Liu Grace và Vũ Thảo My là 4 cái tên bị loại

Nhờ chiến thắng sít sao trước Phương Ly, đội LyHan - bị chê cả 2 tiết mục - tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, tạo lợi thế đáng kể cho các vòng tiếp theo. Ở chiều ngược lại, dù sở hữu 2 sân khấu được đánh giá cao về ý tưởng, hình ảnh và thậm chí đang viral trên mạng xã hội, đội Bích Phương vẫn chưa thể chinh phục khán giả trường quay, tiếp tục rơi vào nhóm nguy hiểm.

Tín Hiệu Yêu...

...và Lắm Lúc là 2 phần trình diễn giúp team LyHan giữ vững vị trí đầu bảng

Đáng chú ý, không biết vô tình hay cố ý nhưng dân tình đã phát hiện một cảnh tượng dấy lên nghi vấn cô lập đội LyHan. Cụ thể, trong lúc Bảo Anh và MaiQuinn chia sẻ về cảm nghĩ suốt hành trình vừa qua, khu ghế 2 bên cạnh rơi vào thế mất cân đối. Một bên là 3 thành viên còn lại trong đội LyHan gồm chính cô, Miu Lê và Tóc Tiên. Bên còn lại là toàn bộ các Em Xinh đã tụ tập tại sảnh chờ chương trình tính đến thời điểm đó.

Nào là đội Phương Ly, Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc, các cô gái ngồi chen chúc, sát rạt trên chiếc ghế sofa. Chiếc ghế còn lại thì thoải mái nhưng không ai qua ngồi cùng. Trên nền tảng Threads, không ít bình luận cho rằng vì tin đồn buff ngày càng dày đặc, trong khi LyHan cũng thắng đậm một cách trùng hợp nên các Em Xinh đã có hành động cô lập họ, bày tỏ thái độ không vừa lòng với kết quả.

Đội LyHan gồm chính cô, Miu Lê và Tóc Tiên ngồi "bơ vơ" phía bên trái

Tuy nhiên, dù gây tranh cãi nhưng netizen cho hay nên có sự phân định rõ ràng và hợp lý. Cảnh tượng này đơn giản có thể là do các team kia đều có hoặc khả năng có ít nhất 1 thành viên bị loại nên họ sẽ có sự đồng cảm với nhau hơn. Việc ngồi hết sang một bên chỉ để an ủi và động viên lẫn nhau. Ở ngoài đời, các nghệ sĩ vẫn tương tác vui vẻ, chơi đùa chứ không như những lời suy luận chưa được kiểm chứng trên MXH.

LyHan hiện là nhân tố hút drama bậc nhất Em Xinh. Trong phần chọn đội ở Live Stage 4, cô gây ra phản ứng trái chiều khi có phát ngôn ‘trên cơ” với Châu Bùi. Về chuyên môn, một số màn trình diễn, đặc biệt là dance battle, bị nhận xét xuống phong độ, nhưng LyHan vẫn nhiều lần đứng top 1, khiến khán giả nghi ngờ chương trình ưu ái quá mức. Ngoài ra, cô còn gây ồn ào khi hình ảnh từ livestream cho thấy sử dụng một “vật thể lạ” bị nghi là thuốc lá điện tử.

LyHan là nhân tố vụt sáng bất ngờ nhưng cũng hút drama bậc nhất từ đầu chương trình



Từ bị nghi dùng thuốc lá điện tử trên sóng livestream

Đến màn dance battle khó hiểu khiến khán giả "tin" rằng LyHan đang được buff mạnh

Giống như format chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi sẽ chia làm 4 đội trong trận Chung kết sắp tới. 16 thí sinh sẽ chia đều vào các team, nhóm trưởng lần lượt là 4 gương mặt có số điểm cá nhân cao nhất là Phương Ly, LyHan, 52Hz và Phương Mỹ Chi.

Live Stage 5 hứa hẹn tiếp tục là những màn cạnh tranh gay gắt khi các đội bước vào chặng nước rút, với khoảng 20 tiết mục dự kiến, gồm 16 ca khúc solo và 4 màn trình diễn nhóm.