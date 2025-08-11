Bích Phương thua trắng ở Em Xinh nhưng thắng đậm trong lòng khán giả

Khuya 10/8, Tăng Duy Tân bất ngờ cập nhật bài đăng về top trending YouTube hiện tại. Mặc dù bảng thịnh hành đã bị YouTube xóa sổ từ ngày 21/7, nhưng dân tình vẫn có thể sử dụng các website truy xuất dữ liệu để update thứ hạnh trending. Theo đó, màn trình diễn Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời của team Bích Phương ở round 1 Live Stage 4 đạt top 1 Trending bảng tổng, đồng thời đạt top 3 bảng Music - là tiết mục có thứ hạng cao nhất hiện tại của Em Xinh Say Hi.

Tăng Duy Tân khoe top 1 trending của team Bích Phương

Sau đó, các Em Xinh mới đồng loạt ăn mừng

Điều đáng chú ý là, thành tích của team Bích Phương ở Em Xinh nhưng Tăng Duy Tân lại là người khoe đầu tiên. Sau bài đăng của nam ca sĩ, Bích Phương và các Em Xinh Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Mỹ Mỹ, Juky San mới lũ lượt đăng bài ăn mừng. “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng cả Vbiz đều biết Tăng Duy Tân và Bích Phương là một đôi. Các Em Xinh cũng liên tục đẩy thuyền cho Tăng Duy Tân và Bích Phương.

Tăng Duy Tân hở tí là lại update về Bích Phương

Suốt thời gian qua, Tăng Duy Tân hở tí là lại update về Bích Phương. Lúc team Bích Phương thua trắng ở Live Stage 4, Tăng Duy Tân không ngần ngại đăng bài tuyên bố “top 1 lòng anh”. Ở tập 11 vừa qua, team Bích Phương xếp chót, phải nói lời tạm biệt với 2 thành viên là Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ.

Ngay sau khoảnh khắc này, Tăng Duy Tân chuyển chế độ thành “chỉ follow mình em” trên Instagram, nhưng Bích Phương follow tận 22 người mà không có Tăng Duy Tân. Người hâm mộ đùa rằng, Tăng Duy Tân háo hức “xưng danh phận” nhưng bị Bích Phương “cấm chat”.

Tăng Duy Tân tích cực "đòi danh phận"

Về top 1 trending mới nhất dành cho Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, netizen nhận xét đây chính là kết quả chân thực nhất. Tính đến 12h trưa 11/8, bản trình diễn Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời thu về hơn 2.7 triệu lượt xem và còn tăng đều. Bài hát dần viral, độ phổ biến “thoát vòng” chương trình.

Team Bích Phương xếp chót ở Live Stage 4 nhưng thắng đậm về chỉ số thảo luận tích cực, được khán giả yêu thích

Bài hát được yêu thích bởi giai điệu catchy, kết hợp tinh tế yếu tố hiện đại - truyền thống. Ở Live Stage 4, cả 2 tiết mục team Bích Phương đều được đánh giá cao từ âm nhạc đến concept. Nhưng thứ hạng lại trái ngược. Việc “thắng trong lòng khán giả” cũng được coi là thành công của team Bích Phương. Dù không có kết quả tốt trong vòng thi, nhưng bài nhạc có tiềm năng trở thành hit hậu chương trình. Đây là giá trị mà nhiều nghệ sĩ chú trọng theo đuổi hơn so với việc thắng - thua.