Ngày 13/9 tới đây, Em Xinh Say Hi sẽ chính thức tổ chức concert đầu tiên tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Là chương trình thực tế hot nhất thời gian này, quy tụ tận 30 nghệ sĩ nữ, thông tin Em Xinh Say Hi tổ chức concert khiến nhiều fan nhạc không thể bỏ lỡ. Điều công chúng quan tâm nhất là, concert Em Xinh sẽ diễn ra như thế nào, có thể nối tiếp thành công của phiên bản nam hay không.

Sơ đồ và giá vé concert Em Xinh Say Hi

10 giờ sáng 11/8, Em Xinh Say Hi đã chính thức mở cổng bán vé cho toàn bộ khán giả. Trước đó, NSX đã mở bán vé sớm. Vé concert Em Xinh Say Hi dao động trong khoảng 800 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, được chia thành 2 khi vực đứng và ngồi. Giá vé lẫn sơ đồ concert Em Xinh Say Hi tương đồng với 2 đêm concert Anh Trai Say Hi D2 và D5 được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc trước đó.

Hàng chờ mua vé concert Em Xinh không quá đông, có người còn không cần chờ đã mua được vé

Nhưng, về sức nóng và tốc độ sold-out thì “một trời một vực”. Ở thời điểm Anh Trai Say Hi mở bán vé concert D-2 (tháng 10/2024), hàng đợi lên đến 50 nghìn người. Song, Em Xinh Say Hi thì không thể đạt đến mức độ này. Đến tận thời điểm mở bán chính thức, lượng người truy cập khá ít, khán giả vào mua vé nhanh chóng.

Các khu vực giá vé rẻ như GA - Fanzone có đông người mua. Tính đến chiều 11/8, chỉ mới có khu vực GA 2A (giá 800 nghìn đồng) được thông báo sold-out. Hiện trạng hoàn toàn trái ngược với các concert Anh Trai, thường sold-out trong vòng 1 - 2 tiếng kể từ khi mở bán.

Tính đến chiều 11/8, chỉ mới có khu vực GA 2A (giá 800 nghìn đồng) được thông báo sold-out

Trên MXH, độ thảo luận về concert Em Xinh Say Hi, cách thức mua vé cũng khá ảm đạm. Thời gian này, fan chủ yếu tranh cãi về kết quả loại, các màn trình diễn được phát sóng. Dường như không nhiều người quan tâm đến concert sắp diễn ra vào tháng 9 tới đây. Điều này khiến cho ngày bán vé hạ nhiệt không ít.

Quy mô concert Anh Trai Say Hi ở Khu đô thị Vạn Phúc

Về quy mô, show tại Khu đô thị Vạn Phúc giống Anh Trai Say Hi, nhưng về sức nóng thì thua thiệt hoàn toàn. Điểm yếu của Em Xinh hiện tại nằm ở phần âm nhạc, chương trình thiếu hit, khó lan tỏa quốc dân. Fandom của các Em Xinh cũng chưa thể bằng Anh Trai Say Hi. Khán giả theo dõi show còn bị phân tán bởi drama, các tranh cãi xoay quanh Em Xinh được “push”, dàn xếp kết quả. Thiếu đi lượng fan cứng hùng hậu này, vấn đề bán vé là 1 bài toán khó với Em Xinh. Thực tế này khiến nhiều người lo ngại Em Xinh Say Hi sẽ khó sold-out, tương lai về concert thứ 2 trở nên mù mịt.

Khán giả theo dõi show còn bị phân tán bởi drama, các tranh cãi xoay quanh Em Xinh được “push”, dàn xếp kết quả

Độ thảo luận về concert thấp

Để hút thêm người mua vé cho concert Em Xinh, NSX đã công bố loạt Anh Trai từng tham gia hỗ trợ Em Xinh như JSOL, Negav, Hùng Huỳnh, Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân sẽ diễn concert. Nhưng, tình hình cũng khó cải thiện vì khán giả thực sự muốn Anh Trai Say Hi tổ chức thêm concert mới, thay vì phải phân tán ở các show khác. Chưa kể, Em Xinh Say Hi tổ chức concert giữa thời điểm thị trường Việt có quá nhiều concert quốc nội cạnh tranh, mà tâm điểm vẫn chủ yếu tập trung vào dàn Anh Trai - Anh Tài.