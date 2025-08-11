Nhà sản xuất Anh Trai - Em Xinh Say Hi có động thái pháp lý với Starbucks

Tối 11/8, Công ty Vie Channel phát đi thông báo về việc Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Ý Tưởng Việt (Starbucks Việt Nam) đã sử dụng trái phép các tác phẩm âm nhạc thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Vie Channel. Cụ thể, các ca khúc "Gã Săn Cá" (trong chương trình Em Xinh Say Hi), "Walk" (trong chương trình Anh Trai Say Hi) và "Từ Chối Hiểu" (trong chương trình Rap Việt) đã được sử dụng trong sự kiện Starbucks Concert - Siren Calling ngày 02/08/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn mà không có sự đồng thuận của đơn vị nắm bản quyền.

Vie Channel nhấn mạnh, việc sử dụng và lan truyền các bài hát này trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok cũng là hành vi vi phạm bản quyền. Vie Channel đã gửi công văn chính thức và làm việc trực tiếp với Starbucks Việt Nam để yêu cầu khắc phục vi phạm, tuy nhiên đến nay Vie Channel vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Starbucks Việt Nam.

Vie Channel đưa ra tuyên bố yêu cầu Starbucks Việt Nam "nhanh chóng thực hiện đầy đủ tất cả yêu cầu được nêu trong các công văn chính thức từ Vie Channel đã gửi tới Starbucks Việt Nam. Vie Channel bảo lưu quyền thực hiện mọi hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Văn bản chính thức từ Vie Channel

Trước đó vào ngày 2/8, concert đầu tiên của Starbucks Việt Nam với tên gọi Siren Calling đã diễn ra tại công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) với line-up gồm các ngôi sao hàng đầu như Trúc Nhân, Chi Pu, HIEUTHUHAI, MONO, nhóm Chillies, Pháp Kiều. Đáng chú ý, HIEUTHUHAI và Pháp Kiều là 2 Anh Trai từ Anh Trai Say Hi - chương trình thực tế hot nhất 2024 do Vie Channel sản xuất.

Line-up tại concert của Starbucks hôm 2/8

Đại nhạc hội có HIEUTHUHAI

và Pháp Kiều là Anh Trai Say Hi

Thông báo của Vie Channel thu hút sự chú ý từ khán giả. Ai nấy đều tò mò về vi phạm cụ thể từ phía Starbucks. Vie Channel chỉ phát đi thông báo, không nêu rõ trường hợp sử dụng cụ thể.

Hiện, chúng tôi đang liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề.