Selena Gomez đã xóa video mặc đồ của NTK Công Trí

Ngày 23/7, tin tức NTK Công Trí sa lưới sau khi bị các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khiến dân tình sốc nặng. Thời gian qua, NTK nổi tiếng ít hoạt động trên MXH, tuy nhiên anh liên tục có những động thái đáng ngờ: khóa trang cá nhân một thời gian rồi lại mở rồi lại khóa. Điều này đã dấy lên nhiều lời đồn. Cho đến ngày 23/7, đã có thông tin chính thức NTK Công Trí và đồng bọn bị bắt.

Hình ảnh NTK Nguyễn Công Trí ở cơ quan chức năng (Nguồn: Báo Công an TP.HCM)

NKT Công Trí là người anh cả của làng mốt Việt, hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ quốc tế và là người mở đường - đóng góp lớn trong việc nâng tầm thời trang Việt trên bản đồ thế giới. Giữa lúc MXH xôn xao về thông tin NTK nổi tiếng bị bắt, dân tình vô cùng hoang mang xen lẫn tò mò việc các sao quốc tế sẽ có phản ứng thế nào trước thông tin này.

NKT Công Trí là người anh cả của làng mốt Việt

Đặc biệt nhất trong số các sao từng hợp tác với NTK Công Trí phải kể đến Selena Gomez. Khi lùng sục lại các tương tác của Selena trên MXH, người hâm mộ bỗng không còn thấy đoạn video Selena Gomez mặc trang phục của Công Trí do chính cô đăng tải trên Instagram cá nhân. Video này chỉ kéo dài 46 giây nhưng từng thu hút tới hơn 66 triệu views, được netizen vô cùng yêu thích vì Selena mặc bộ outfit vừa sexy vừa dễ thương, tôn dáng cực kỳ.

Selena vừa nhảy vừa hát tại concert của Sabrina Carpenter trong bộ váy sequin lấp lánh do NTK Công Trí thực hiện

Không ít người bán tin bán nghi Selena đã kịp “đánh hơi” sự việc cách nửa vòng trái đất và nhanh tay xóa đoạn video có liên quan đến NTK Công Trí. Tuy nhiên, sự thật là Selena đã đăng tải video vào ngày 2/10/2024 và nhanh chóng xóa nó đi chỉ vài ngày sau đó. Việc xóa video này không phải hành động mới vừa xảy ra.

Dành cho ai chưa biết gì về đoạn video này, Selena đã tham dự buổi hòa nhạc trong khuôn khổ tour Short n’ Sweet của Sabrina Carpenter tại New York City. Đoạn video dài 46 giây bắt trọn cảnh tượng Selena quẩy hết mình trong bộ váy sequin màu đen được may đo bởi NTK Công Trí, phối cùng bốt đế thô màu trắng và quần tất ánh kim - tạo nên 1 tổng thể lộng lẫy và sang trọng.

Selena không ngần ngại đánh mất hình tượng khi nhảy theo ca khúc Juno - 1 bản nhạc khêu gợi của Sabrina

Selena quẩy hết mình trên nền nhạc ca khúc Juno, cho biết dành tặng màn nhảy sexy này đến bạn trai Benny Blanco. Không chỉ thế, Gomez còn hòa mình vào không khí sôi động cùng bản hit Please Please Please, bên cạnh người bạn thân Connar Franklin và nam diễn viên Édgar Ramírez. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc mê hoặc và nhan sắc ngày càng mặn mà và gợi cảm, Selena đã “bỏ túi” hơn 66 triệu view trong vòng chưa đầy 24 tiếng phát hành, trước khi bị chính thủ thẳng tay xóa bỏ mà không đưa ra lý do nào.

Người đẹp vô cùng sexy, khoe vóc dáng phồn thực trong bộ trang phục của NTK Công Trí