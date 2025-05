“Tình yêu đẹp nhất là tình yêu làm ra hit” - là câu nói của không ít fan nghe nhạc. Nhắc đến nàng thơ khiến các mỹ nam hàng đầu làng nhạc quốc tế phải cho ra những tình khúc cực phẩm,càng nghe càng thấm thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Selena Gomez.

Từ Justin Bieber, Charlie Puth đến The Weeknd – mỗi cuộc tình cô nàng trải qua đều để lại nguồn cảm hứng cho đằng trai sản sinh ra loạt bản ballad buồn day dứt, hay Pop “lụy nặng đô” mà ai càng khổ thì lượt xem càng khủng. Nói Selena là “trap girl mạnh nhất làng nhạc” cũng không sai!

Justin Bieber – Mối tình tuổi trẻ nồng cháy và sóng gió khó quên

Chuyện tình hợp tan gần một thập kỷ của Justin và Selena làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí

What Do You Mean? - Justin Bieber

Ra mắt tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2015, MV What Do You Mean không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai mà còn khiến các fan “đào” được chi tiết siêu deep: tên Selena Gomez được khéo léo lồng ghép dưới dạng graffiti trên tường ở cuối MV.

Fan soi được tên Selena “ẩn mình” trong MV What Do You Mean? Ai nói tình đầu không để lại dấu vết?

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy chữ “Selena” bị tách thành hai phần “Se” và “lena” ở hai phân cảnh khác nhau. Những hình ảnh hậu trường thậm chí còn cho thấy cái tên ấy hiện rõ nét giữa những từ “Love” (Tình yêu), “Hope” (Hy vọng) và “JB” (Justin Bieber). Đây được xem như lời nhắn nhủ của Justin, khẳng định dù đã chia tay, Selena vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Chuyện tình của “Jelena” trải dài từ năm 2010, với bao lần “lên voi xuống chó” căng thẳng đến 2018. Justin từng thổ lộ trong buổi phỏng vấn với Ryan Seacrest rằng Selena là nguồn cảm hứng lớn trong sáng tác của mình. Anh chia sẻ: “Phần lớn cảm hứng của tôi đến từ cô ấy. Đó là một mối quan hệ dài với nhiều hạnh phúc và đau khổ. Có rất nhiều cảm xúc khác biệt mà tôi muốn viết về nó.”

What Do You Mean sau gần 10 năm ra mắt, đã gom về hơn 2,2 tỷ view trên nền tảng YouTube, đạt Top 1 Billboard Hot 100 trong 1 tuần. Đây cũng là 1 trong những bản hit kinh điển trong sự nghiệp của Justin, góp phần tạo nên 1 kỷ nguyên nhạc Pop đáng nhớ.

Sorry (PURPOSE - The Movement) - Justin Bieber

Sorry là một bản dancehall-pop, tropical house và moombahton mang nội dung đề cập đến lời xin lỗi của một chàng trai đối với người yêu của mình, trong đó anh mong nhận được sự tha thứ để quay lại và chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Netizen tin rằng Sorry chính là lời xin lỗi chân thành mà Justin dành riêng cho tình đầu không thể quên – Selena.

Không chỉ thả hint trong nhiều MV về tình cũ, Justin Bieber còn công khai luôn nguồn cảm hứng đứng sau loạt hit triệu view. Trong một lần xuất hiện trên talkshow của Ellen DeGeneres, Justin thẳng thắn thừa nhận: What Do You Mean? và Sorry đều được viết từ những cảm xúc có thật, từ mối tình nhiều cung bậc với Selena Gomez.

What Do You Mean? và Sorry đều được viết từ những cảm xúc có thật, từ mối tình nhiều cung bậc với Selena Gomez

Từ những chi tiết nhỏ như vậy, What Do You Mean? và Sorry được xem như minh chứng cho việc Justin chưa từng hết nhớ nhung, cũng như thể hiện nỗi lòng day dứt của anh khi từng có một mối tình sâu đậm nhưng đầy biến cố.

MV được khai thác khá đơn giản: bối cảnh là trường quay màu trắng và từ đầu đến cuối là dàn vũ công nhảy cực bốc theo con beat xập xình đậm mùa hè. Justin không tham gia đóng MV, nội dung cũng không có nhưng Sorry vẫn gây u mê người xem nhờ âm nhạc “đã tai”.

Justin không tham gia đóng MV, nội dung cũng không có nhưng Sorry vẫn gây u mê người xem nhờ âm nhạc “đã tai”

Tính đến tháng 5/2025, Sorry đã đạt hơn 3,9 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những video âm nhạc được xem nhiều nhất trên nền tảng này. Ca khúc này cũng đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 trong 3 tuần liên tiếp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Justin Bieber.

Charlie Puth – Giai điệu đau thương của chàng trai yêu đơn phương

Selena Gomez và Charlie Puth từng dấy lên tin đồn hẹn hò khoảng thời gian ngắn

Charlie và Selena từng có màn kết hợp “ngọt như mía lùi” trong siêu hit We Don’t Talk Anymore vào năm 2016. Trong khoảng thời gian này, cả hai liên tục bị bắt gặp thân thiết, tung hint hẹn hò rải rác khắp nơi – từ video Snapchat bị kẹt xe đến sân khấu diễn đôi "tình bể bình". Charlie từng thừa nhận anh "yêu Selena trong một thời gian ngắn nhưng sâu đậm". “Tôi thực sự yêu cô ấy. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của cô ấy với người cũ” – Charlie thẳng thắn chia sẻ.

Attention - Charlie Puth

Ca khúc Attention – bản hit đình đám của Charlie – ngay từ khi phát hành đã khiến fan réo tên Selena không ngừng nghỉ. Dù chưa từng chính thức xác nhận, Charlie từng tweet bóng gió: Attention kể về cái người là bạn đang nghĩ đến đó”.

“You just want attention, you don’t want my heart” (Em chỉ muốn sự chú ý, đâu cần trái tim anh). Rõ ràng Charlie là một người đã yêu thật lòng, yêu hết mình nhưng bị xem như trạm dừng

Mối quan hệ của Charlie Puth và Selena Gomez đã có bắt đầu từ trước khi họ hợp tác trong ca khúc We Don't Talk Anymore. Trên X, người sáng lập thương hiệu Rare Beauty cho rằng cả hai là những người bạn tốt. Thế nhưng, có vẻ Charlie Puth đã có dự định tiến xa hơn trong tình bạn này.

Cụ thể, các fan nghi ngờ Charlie và Selena đã từng có khoảng thời gian yêu đương, trong thời gian đó Selena đã không "cho" anh thứ anh cần, vậy nên ca khúc Attention là viết về cựu công chúa Disney.

Được phát hành vào năm 2017, Attention đã thu hút hơn 1,6 tỷ lượt xem trên YouTube tính đến tháng 5/2025. Ca khúc đạt vị trí số 5 trên Billboard Hot 100, trở thành bản hit lớn nhất của Charlie Puth tính đến thời điểm đó.

How Long - Charlie Puth

Tưởng đâu chỉ là một bản hit bắt tai, nhưng MV How Long của Charlie Puth lại khiến dân tình không thể ngồi yên vì hàng loạt hint tình ái được cài cắm khéo léo. Đỉnh điểm là ở mốc 2:23, camera quay cận cảnh Charlie đứng lặng người trước một bức tranh vẽ chân dung một cô gái rất giống... Selena. Ngay lúc đó, anh ngân nga câu hát như một lời đối thoại đầy đau đáu: “Cô ấy hỏi tôi: ‘Anh à, hãy thật lòng nói cho em biết, tình cảm này là thật… hay chỉ là để làm trò cho công chúng xem?’”.

Cô gái trong tranh dường như được dựa trên hình mẫu từ Selena Gomez

Không phải ngẫu nhiên fan lại gán ghép những hình ảnh này với Selena. Trước đó, vào tháng 1 cùng năm, Charlie từng đăng dòng tweet đầy ẩn ý: “Phải mất một thời gian tôi mới có thể thừa nhận, nhưng tôi thật sự đã phá hỏng mối quan hệ với một cô gái” – và dù dòng tweet đã “bay màu”, nhưng fan đã nhanh tay chụp lại và truyền tay nhau như một bằng chứng ngầm về chuyện tình đã kết thúc không mấy êm đẹp.

Charlie Puth thừa nhận đã phá hỏng mối quan hệ với một cô gái bí ẩn

Tháng 3/2016, Charlie bất ngờ hét lớn: “F** you, Justin Bieber” ngay trên sân khấu concert. Thời điểm đó trùng khớp với tin đồn Selena đang tái kết với Justin, khiến người ta càng thêm tin rằng Charlie đang “lụy tình” và ghen tuông. Sau đó, anh buộc phải lên tiếng xin lỗi.

Tháng 8/2016, Charlie âm thầm unfollow Selena trên Instagram – đúng vào thời điểm cô đang khẩu chiến với Justin trên mạng xã hội. Dù là người song ca cùng nhau bản hit đình đám We Don’t Talk Anymore, nhưng Selena lại hoàn toàn vắng bóng trong MV chính thức. Khi được fan hỏi lý do, Charlie thẳng thắn đáp trên Twitter: “Bởi vì... chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa”.

Selena từng gỡ theo dõi Charlie trên Instagram, khiến fan càng tin chắc mối quan hệ giữa hai người từng “có gì đó”. Tuy nhiên, Charlie vẫn công khai ủng hộ ca khúc Lose You To Love Me của Selena – một động thái khó hiểu khiến tin đồn càng lan rộng.

Và dù cả hai chưa từng công khai chuyện hẹn hò, nhưng chuỗi hành động, lời bài hát và tâm trạng tan nát trong sản phẩm âm nhạc của Charlie khiến dân tình tin rằng: Selena Gomez – chính là nàng thơ "đã lấy đi mọi sự chú ý" của Charlie Puth, dù chưa từng thực sự trao trái tim.

How Long đã đạt hơn 887 triệu lượt xem trên YouTube, tính đến tháng 5/2025. Ca khúc này đạt vị trí số 21 trên Billboard Hot 100, tiếp nối thành công của Attention trong việc khẳng định phong cách âm nhạc của Charlie Puth.

The Weeknd – Là mối quan hệ “thay lốp” hậu chia tay Justin, bị đá ngay sau Met Gala 2017

The Weeknd và Selena khi còn bên nhau

Selena và The Weeknd có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 tháng trong năm 2017. Nhưng rồi cô quay lại với Justin, khiến The Weeknd tan vỡ vô cùng. Ngay say màn xuất hiện của cả 2 tại thảm đỏ Met Gala 2017, Selena chính thức "đá văng" tình nhân để trở về bên Justin.

Call Out My Name - The Weeknd

Mối tình đầy sóng gió giữa The Weeknd và Selena Gomez dường như đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc của nam ca sĩ người Canada. Bản hit Call Out My Name trong album My Dear Melancholy chính là ca khúc mà người nghe dễ dàng cảm nhận được bóng dáng Selena hiện lên rõ nét nhất.

Nam ca sĩ người Canada đã từng coi Selena như cả thế giới

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 1/2017 nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, vào tháng 10, họ đã đường ai nấy đi. Và Call Out My Name như một lời xoa dịu nỗi đau của The Weeknd sau những ngày tháng thất vọng vì mối tình tan vỡ.

Trong ca khúc, lời hát day dứt thể hiện rõ sự giằng xé và cảm giác tiếc nuối đắng cay: "We found each other. I have you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake" (Chúng ta tìm thấy nhau. Anh đã kéo em ra khỏi nơi đau khổ. Em đã xoa dịu tâm hồn anh. Nhưng yêu em là một sai lầm)

Anh chàng không giấu nổi sự tổn thương tột cùng sau khoảng thời gian hẹn hò đầy ngọt ngào cùng Selena

Không chỉ vậy, nhiều fan còn tin rằng The Weeknd đã nhắc tới chuyện Selena từng trải qua ca phẫu thuật ghép thận, thậm chí anh từng suýt hiến thận cho cô – một biểu tượng cho tình yêu tận hiến nhưng cũng đầy bất lực. Lời ca đầy cảm xúc: "I said I didn’t feel nothing baby, but I lied. I almost cut a piece of myself for your life (Anh nói anh chẳng cảm thấy gì, nhưng đó là lời nói dối. Anh suýt mất một phần của mình cho cuộc sống của em) khiến ai nghe cũng không khỏi nghẹn ngào.

MV u ám, lạnh lùng với những cảnh quay tan vỡ, thể hiện rõ tâm trạng đau đớn tột cùng của The Weeknd – lần đầu tiên anh thể hiện sự tổn thương một cách công khai qua âm nhạc

Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Privilege trong cùng album như một lời trách móc đầy cay đắng của The Weeknd gửi đến Selena khi cô nhanh chóng quay lại với tình cũ Justin Bieber chỉ sau khi chia tay anh. Lời hát như một lời kết đắng ngắt cho một chuyện tình tưởng như đẹp nhưng lại nhiều tổn thương:

"Enjoy your privileged life. ’Cause I’m not gonna hold you through the night... We said our last goodbyes, so let’s just try to end it with a smile" (Hãy tận hưởng cuộc sống đầy đặc quyền của em đi, vì anh sẽ không níu giữ em qua đêm nữa... Chúng ta đã nói lời chia tay cuối cùng, hãy để mọi thứ kết thúc trong nụ cười).

Call Out My Name đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube vào tháng 4/2025, trở thành video thứ sáu của The Weeknd đạt được cột mốc này. Ca khúc đạt vị trí số 4 trên Billboard Hot 100, được đánh giá là một trong những bản ballad sâu lắng và cảm xúc nhất của nam ca sĩ người Canada.

Selena Gomez không chỉ đơn thuần là một nữ ca sĩ, diễn viên trẻ tài năng mà còn là “nàng thơ” từng khiến hàng loạt sao nam đình đám phải say đắm. Từ Justin Bieber, The Weeknd hay Charlie Puth… Cái tên Selena Gomez luôn xuất hiện gắn liền với những câu chuyện tình cảm vừa ngọt ngào vừa drama, tạo nên những cảm hứng bất tận cho âm nhạc thế giới.

Cái tên Selena Gomez luôn gắn liền với những câu chuyện tình cảm vừa ngọt ngào vừa drama, tạo nên những cảm hứng bất tận cho âm nhạc thế giới

Ngoài ra, câu chuyện cuộc đời và những thăng trầm trong tình yêu cũng giúp cô thêm phần sâu sắc, truyền tải cảm xúc chân thật vào từng ca khúc. Không ít lần, cô trở thành đề tài “để đời” trong các bản hit của các bạn trai cũ, như lời nhắc về một cô gái vừa xinh đẹp vừa phức tạp, khiến người ta vừa yêu vừa tổn thương.