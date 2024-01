Selena Gomez đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp âm nhạc

(Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images)

Trong tập mới nhất trên podcast Smartless, Selena Gomez đã tiết lộ kế hoạch ấp ủ một album cuối cùng trước khi từ giã sự nghiệp âm nhạc hoàn toàn.

"Tôi bắt đầu có nhiều niềm vui với âm nhạc và chuyến lưu diễn cũng thực sự thú vị. Tôi cùng lúc thực hiện series Wizards of Waverly Place trong lúc đó và tôi thấy thú vị nên tôi vẫn tiếp tục. Nhưng càng lớn lên, tôi càng có suy nghĩ rằng mình muốn tìm thứ gì đó để ổn định cuộc sống", Selena Gomez chia sẻ trên podcast.

"Tôi thực sự cảm thấy mình còn có thêm một album nữa", cựu ngôi sao Disney tiếp tục, "Nhưng có lẽ tôi sẽ chọn diễn xuất. Tôi muốn thư giãn vì tôi đã mệt rồi".

Selena Gomez đã phát hành ba album kể từ dự án solo đầu tiên Stars Dance vào năm 2013. Album cuối cùng của nữ ca sĩ là Rare ra mắt vào năm 2020. Mặc dù khá thành công nhưng giọng ca sinh năm 1992 vẫn không tiếp tục lưu diễn kể từ năm 2016. Thậm chí, ở thời điểm đó, Selena cũng huỷ bỏ giữa chừng do gặp phải khó khăn với sức khoẻ tâm thần cũng như căn bệnh lupus.

Ở thời điểm hiện tại, Selena Gomez đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất cùng series truyền hình được yêu thích Only Murders in the Building. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đang phát triển thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty của mình.