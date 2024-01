Selena Gomez tiết lộ album cuối cùng trong sự nghiệp

Trong một tập podcast Smartless, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Selena Gomez đã khiến không ít người xôn xao khi úp mở về việc sẽ dừng ca hát trong thời gian tới. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết album phòng thu tiếp theo của cô có thể sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát: "Tôi cảm thấy như vậy đủ rồi. Có lẽ tôi không cần nhiều hơn những album ca nhạc nữa".

Selena Gomez cho biết cô còn một album âm nhạc nữa

Ngôi sao nhạc pop 31 tuổi khẳng định rằng còn một album nữa và tiết lộ rằng mệt mỏi là nguyên nhân khiến cô buộc phải hạn chế công việc của mình. "Tôi thực sự cảm thấy như mình có thêm một album nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn diễn xuất", Gomez nói.

Selena Gomez nói: "Tôi muốn trở thành một nữ diễn viên. Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành ca sĩ toàn thời gian".

Cũng trong podcast, Selena Gomez cho rằng việc chuyển đổi qua lại giữa âm nhạc và diễn xuất đã gây nhiều tổn hại, nhất là đối với sức khỏe tâm thần của cô.

Gomez bắt đầu lưu diễn với tư cách là một nhạc sĩ ở tuổi thiếu niên

Chia sẻ của Selena Gomez khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang, bởi ai cũng biết cô nàng hiện tại đang rất thành công ở lĩnh vực ca hát. Dù không phải là giọng hát được đánh giá cao, thế nhưng tư duy âm nhạc của Selena Gomez rất tốt. Minh chứng là cô có rất nhiều ca khúc hit, từng đạt No.1 trên các BXH âm nhạc lớn, có thể kể đến Billboard Hot 100.

Mặc dù không phải là một ca sĩ được đào tạo bài bản nhưng Gomez đã đạt được thành công to lớn với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu bằng vai diễn đột phá trong loạt phim Wizards of Waverley Place của Disney Channel, phát sóng từ năm 2007 đến năm 2012.

Gomez, một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 429 triệu người theo dõi, đã phát hành sáu album phòng thu trong suốt sự nghiệp của mình, ba album với ban nhạc Selena Gomez and the Scene và ba album với tư cách nghệ sĩ solo - ba album sau đều ra mắt ở vị trí số 1 tại Mỹ.

Vào tháng 12, Gomez cho biết trên mạng xã hội rằng cô ấy chuẩn bị phát hành album mới - album đầu tiên của cô ấy kể từ Rare (2020) - trong vòng hai tháng.

Về sự nghiệp diễn xuất, Gomez một lần nữa góp mặt trong loạt phim thành công của Disney+ Only Murders in the Building.

Gomez trở nên nổi tiếng nhờ loạt phim ăn khách Wizards of Waverley Place của Disney

Selena Gomez cũng sắp xuất hiện trên màn ảnh rộng, trong bộ phim kinh dị hài kịch sắp tới Emilia Perez, đóng cùng Zoe Saldana và Edgar Ramirez và dự kiến ​​​​ra mắt trong năm nay.