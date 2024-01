NewJeans sẽ thay thế BLACKPINK?

2023 bùng nổ của nhóm nhạc nữ 1 năm tuổi

Tháng 7/2022, HYBE và Min Hee Jin "thả xích" dự án nhóm nữ 5 thành viên với cái tên gây xôn xao - NewJeans. Ở thời điểm ra mắt, NewJeans trở thành cơn sốt bởi quá nhiều thứ mới: concept Y2K, cách debut không giống ai, âm nhạc đơn giản nhưng cuốn hút khó tả. Chỉ với một MV Attention "đánh úp" vào tối 21/7/2022, NewJeans thành công chiếm mọi sự chú ý.

4 tháng đầu sự nghiệp, NewJeans nhanh chóng chiếm lĩnh làng nhạc nhờ hit quốc dân Hype Boy. Tháng 12/2022, nhóm comeback lần đầu cùng đĩa đơn Ditto - chính thức bước vào đường đua quốc tế với màn ra mắt ở vị trí #96 BXH Billboard Hot 100. Trước Fifty Fifty, NewJeans là tân binh debut Hot 100 nhanh nhất lịch sử Kpop. Ditto được ví như "thánh ca mùa đông", giúp NewJeans 3 lần đạt Daesang đôi tại MAMA, MMA và AAA 2023.

Không nghỉ ngơi lâu, 5 cô gái nhanh chóng trở lại với E.P Get Up. Với chiến lược quảng bá 3 bài chủ đề bao gồm Super Shy, Cool With You và ETA, Get Up dần "đánh chiếm" mọi BXH nhạc số từ nội địa ra quốc tế. Tại Hàn Quốc, Super Shy "all-kill" hệ thống xếp hạng iChart, là ca khúc có xếp hạng cao nhất MelOn năm nay. Liên tục tạo trend vũ đạo, NewJeans "phá đảo" mùa hè nhờ loạt hit mang năng lượng tươi mới, viral toàn cầu, được giới trẻ cực kì yêu thích.

Ở quốc tế, NewJeans "áp đảo" Kpop với 5 ca khúc lọt Billboard Hot 100 bao gồm: Super Shy - #48), OMG - #74, ETA - #81, Ditto - #82 và Cool With You - #93. E.P Get Up trụ hạng Billboard 200 trong 21 tuần. Super Shy là lựa chọn hàng đầu trong top list 2023 của những tạp chí âm nhạc hàng đầu như Rolling Stone, Pitchfork, NME, Billboard,... Không chỉ được công chúng đón nhận, NewJeans được giới chuyên môn dành tặng nhiều lời khen có cánh.

"... Super Shy là một bước đột phá đối với nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Toàn cầu. Bài hát còn xứng đáng hơn nữa: Đây là một trong những bản phối pop cảm động, thuần khiết nhất trong năm với giai điệu mơ mộng và nhịp trống tươi sáng. Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein đã chia sẻ ca từ hấp dẫn không thể không hát theo" - trích BXH 100 ca khúc hay nhất 2023 của Rolling Stone.

Dù chưa chạy tour thế giới, NewJeans vẫn "quen mặt" khán giả toàn cầu với những sân khấu đại nhạc hội hàng đầu. Nhóm nữ 1 năm tuổi chinh phục từ Lollapalooza (Mỹ) đến Summer Sonic (Nhật Bản). NewJeans là girlgroup gen 4 đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải BBMAs.

Mới đây, nhóm nữ nhà ADOR vinh dự biểu diễn tại 2 sự kiện năm mới Rockin' Eve và NHK Kouhaku Uta Gassen, cách nhau chưa đầy 24 giờ. NewJeans chính là nghệ sĩ châu Á đầu tiên xuất hiện cùng lúc tại 2 chương trình đón giao thừa phổ biến nhất của 2 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

BLACKPINK và YG nhiều biến động

Bước sang năm thứ 7 sự nghiệp, BLACKPINK mở khoá nhiều kỷ lục doanh thu nhưng đối diện với không ít biến động. Nhất là khi nhóm phải đứng trước quyết định gia hạn hợp đồng. Suốt năm 2023, BLACKPINK không comeback, tập trung toàn thời gian hoàn thành World Tour Born Pink, sân khấu cuối cùng tại quê nhà Hàn Quốc hồi tháng 9.

Do đó, xét về thành tích âm nhạc trong năm nay, BLACKPINK khá "thất thế" trước những nhóm hoạt động năng suất, mặc dù có chị cả Jisoo và Jennie ra nhạc solo.

Trước khi kết thúc 2023, BLACKPINK đã công bố thông tin quan trọng nhất - tái ký hợp đồng nhóm. Tuy nhiên, cả 4 thành viên đều không tái ký hợp đồng cá nhân. Theo đó, YG sẽ chỉ quản lý và định hướng việc comeback, lưu diễn chung. Jennie giới thiệu label cá nhân, Jisoo tập trung diễn xuất, Rosé và Lisa lộ nhiều "hint" solo, BLACKPINK dù tái ký vẫn rất khó để xác định thời điểm trở lại.

Sự rời đi của G-Dragon cùng việc BLACKPINK không gia hạn hợp đồng cá nhân đẩy YG vào tình thế khó khăn. YG đang trải qua biến động lớn và khó lường trước. Công ty chủ quản giảm phong độ, nhiều fan BLACKPINK không khỏi lo ngại cho tương lai nhóm tại đây. Định hướng không rõ ràng của YG lại càng khiến hợp đồng chung của 4 cô gái trở nên mong manh.

NewJeans sẽ thay thế BLACKPINK?

Ra mắt trong thời điểm nhóm nhạc toàn cầu BTS chuẩn bị nhập ngũ, NewJeans từng khiến dân tình bàn luận về khả năng "gánh" HYBE khi đàn anh tạm dừng hoạt động. Sau 4 tháng debut, NewJeans có cho mình bản hit quốc dân - Hype Boy, màn comeback đầu tiên Ditto tiến thẳng vào Hot 100.

Truyền thông xưng danh 5 cô gái là "tương lai Kpop", "nhóm nữ thế hệ mới thay thế BLACKPINK". Ở thời điểm ấy, mọi danh xưng dù có khả năng vạn nhất vẫn khiến người ta tranh cãi.

Không cần phải nói nhiều, NewJeans chứng minh mọi thứ bằng sự nỗ lực và sáng tạo. Năm 2023 bùng nổ đến choáng ngợp, nhóm nữ 1 năm tuổi thể hiện rõ bản lĩnh viết tiếp thành công toàn cầu cho nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc một cách thuyết phục. Từ khoá tượng trưng năm vừa qua của 5 cô gái là #NewJeans_is_Everywhere. NewJeans ở mọi nơi, theo đúng nghĩa đen.

Lấy âm nhạc và concept "thế hệ" làm điểm mạnh, NewJeans tạo nên công thức mới cho nền công nghiệp công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc - nhưng không phải ai cũng sẽ làm nên chuyện. Minji, Hanni, Haerin, Danielle và Hyein như được định mệnh sắp đặt để tạo nên một tổ hợp hài hoà đến khó tin, thể hiện "sức mạnh của những cô gái sinh đầu thập niên 2000".

Ở đó, mỗi một cá tính lại được dung dưỡng và phát triển một cách hợp lý để trở thành biểu tượng, không chỉ là "sản phẩm" của một nền công nghiệp đào tạo thần tượng.

Concept Y2K của NewJeans match hoàn toàn với 5 thành viên, cài cắm khả năng tạo xu hướng được đội ngũ dày công xây dựng. Ở NewJeans, người ra nhìn rõ tham vọng và tầm nhìn của Min Hee Jin. Người phụ nữ tài năng từng dõng dạc tuyên bố: "NewJeans chứa đựng khát vọng và quyết tâm trở thành biểu tượng của thời đại - điều mà mọi người không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nhắc đến".

Trong bối cảnh các thành viên BLACKPINK không còn trực thuộc YG, hoạt động nhóm "nhường đường" cho Jennie, Rosé, Jisoo và Lisa phát triển độc lập, NewJeans càng có khả năng thay thế đàn chị.

NewJeans kế thừa hoàn hảo những thuận lợi tiền bối đã đặt nền móng khi tiến ra quốc tế. Bên cạnh đó, đội ngũ giàu sức sáng tạo, thấu hiểu thời cuộc sẽ tiếp tục giúp 5 cô gái giữ vững phong độ. Nhóm vẫn chưa ra mắt full album và chạy tour thế giới nhưng đã phát triển, có sức lan toả đến khó tin. NewJeans có đủ điều kiện để thử sức và viết tiếp sự nghiệp rực rỡ, trở thành đại diện Kpop trong tương lai chỉ trong 5 năm tới.