Ở tập 11 vừa qua, Em Xinh Say Hi đã khép lại Live Stage thứ 4 với nhiều tầng cảm xúc. Trong giai đoạn chuẩn bị cho trận Chung kết được mong đợi, dư âm từ vòng loại mới đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo đó là hằng sa số lời bàn tán xoay quanh kết quả vừa rồi.

Được định sẵn có 6 người bị loại, song, luật chơi đưa ra sẽ hồi sinh 2 thí sinh - Juky San và Saabirose. Đồng nghĩa, 4 cái tên chính thức phải dừng bước tại Em Xinh Say Hi là Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Vũ Thảo My - Liu Grace. Bên cạnh những lời tiếc nuối dành cho mỗi cô gái, Phương Mỹ Chi bất ngờ rơi vào tầm ngắm của một bộ phận netizen.

Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Vũ Thảo My - Liu Grace

Cụ thể, theo một tài khoản Threads, Phương Mỹ Chi để lộ thái độ lạnh băng, vô hồn khi Saabirose lẫn Liu Grace bị xướng tên trong danh sách Em Xinh bị loại. Khác với nguồn năng lượng 200% thường thấy, Phương Mỹ Chi mặt không thể hiện nhiều cảm xúc, chỉ qua và hôn gió nhẹ nhàng 2 thành viên cùng team.

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi không cảm xúc, bị cho là hời hợt khi đồng đội phải ra về

Trong khoảng thời gian 2 nàng rapper giãi bày suy nghĩ khi tham gia hành trình Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi cũng bị bắt gặp hờ hững, ít nói và ánh mắt vô hồn. Cả Liu Grace lẫn Saabirose cũng bỏ qua Chị Bảy và Pháo để qua những sao nữ khác.

Không ít người nhớ lại khi cả nhóm bắt tay thực hiện Duyên và Bad Liar, Lâm Bảo Ngọc đã có pha xử lý khá “cồng kềnh” khiến bộ đôi rapper phải làm đi làm lại bản demo. Chỉ một phần hậu trường quá trình làm nhạc được lên sóng, không ai biết được thực hư câu chuyện ra sao. Sau tập 11, dân tình để ý Liu Grace và Saabirose vẫn chưa quảng bá 2 ca khúc Live Stage 4 của nhóm - càng dấy lên nghi vấn lục đục nội bộ.

Phương Mỹ Chi bị bắt gặp hờ hững, ít nói và ánh mắt vô hồn

Liệu có hiềm khích nào đó giữa các Em Xinh trong lúc hợp tác? Theo nhóm người hâm mộ Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ trẻ di chuyển liên tục giữa 2 nước để ghi hình song song Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025. Cùng Duyên và Bad Liar, Phương Mỹ Chi phải tập luyện và trình diễn tới 5 tiết mục - với Lạc Trôi, Chopsticks và Bài Ca Đất Phương Nam.

Nữ ca sĩ trẻ di chuyển liên tục giữa 2 nước để ghi hình song song Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025

Cô nàng cũng đã lên tiếng giải thích nên thể trạng sức khoẻ không thể hoạt động hết công suất. Điều này lý giải cho việc Phương Mỹ Chi bần thần, lạnh tanh trước mọi diễn biến chương trình. Một điều nữa cần lưu ý là các Em Xinh phải tham gia hình nhiều ngày, không thiếu những hôm ghi hình quá nửa đêm - tất cả để sản xuất được 1 tập cho chương trình. Ai cũng mỏi mệt và kiệt sức. Vì thế, một vài giây không “giữ hình tượng” không thể nói lên điều gì.

Dù cũng có chút hờ hững nhẹ nhưng Pháo vốn được biết đến là người có cá tính hoạt bát và lạc quan. Cô nàng gần như chưa bao giờ rơi lệ ở bất kỳ vòng loại nào. Thay vào đó, Pháo sẽ khích lệ và khơi dậy tinh thần của mọi người, xua tan bầu không khí nặng nề.