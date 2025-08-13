Ngô Kiến Huy có thể “đẻ ra được” Anh Trai Say Hi nhỏ tuổi nhất mùa 2

Sau khoảng thời gian “nhử” khán giả, ngày 12/8, NSX Anh Trai Say Hi đã chính thức tung ra danh tính 30 gương mặt sẽ góp mặt trong mùa 2 sắp tới. Đúng như những thông tin bị rò rỉ từ trước, line-up lần này trải dài nhiều thế hệ nghệ sĩ với đa dạng lĩnh vực chuyên môn.

Nhìn vào toàn bộ thí sinh, không khó để nhận ra những nhân tố “máu mặt” trong showbiz như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, BigDaddy, Karik, B Ray… nhưng cũng không thiếu những sao trẻ tiềm năng như Ryn Lee, Khoi Vu, Lohan, Sơn. K… Nhiều “ngựa chiến” bước ra từ Rap Việt cũng xin “một chân” trong chương trình như Robber, GILL, Ogenus, Tez…

30 thí sinh Anh Trai Say Hi mùa 2 đã lộ diện

Nổi bật giữa rừng Anh Trai Say Hi là Ngô Kiến Huy - chàng Bắp của làng giải trí Việt. Vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật trong hơn 1 năm qua, Ngô Kiến Huy nay tái xuất với 200% năng lượng, sẵn sàng tranh tài với lớp tân binh trẻ hay rapper cool ngầu. Được biết đến là mỹ nam visual đời đầu, người hâm mộ chờ đợi phần thể hiện cũng như những pha đọ nhan sắc của Ngô Kiến Huy.

Nổi bật giữa rừng Anh Trai Say Hi là Ngô Kiến Huy

Đặc biệt, nam nghệ sĩ hiện là “con ong” chăm chỉ bậc nhất Vbiz khi “thầu” tổng cộng 4 chương trình giải trí cùng một lúc, bao gồm Chiến Sĩ Quả Cảm, Đấu Trường Gia Tốc, 2 Ngày 1 Đêm và sắp tới sẽ là Anh Trai Say Hi. Khán giả phải khâm phục độ máu chiến của chàng Bắp khi show này chưa chiếu hết đã “lên dây cót” cho show tiếp theo.

Ngô Kiến Huy hiện là nghệ sĩ chăm chỉ bậc nhất Vbiz khi tham gia cùng lúc 4 show giải trí

Đáng chú ý, sở hữu ngoại hình trẻ trung là thế nhưng Ngô Kiến Huy hiện đã 37 tuổi, đảm nhận vai trò anh cả dẫn dắt các em trong chương trình. Không ít netizen phải bất ngờ khi anh chàng còn lớn tuổi hơn những rapper gai góc hơn như BigDaddy, B Ray hay Karik. Với vẻ ngoài xinh trai, rạng rỡ như “uống máu đường tăng”, không phải tự nhiên Ngô Kiến Huy được gọi là “ông cố nội visual”.

Không phải tự nhiên Ngô Kiến Huy được gọi là “ông cố nội visual”

Dân tình nổi hứng đặt chàng Bắp và Đỗ Nam Sơn lên bàn cân so sánh, và chợt nhận ra cách biệt tuổi giữa 2 người lên đến 19 tuổi. Đỗ Nam Sơn, sinh năm 2007, bước vào Anh Trai Say Hi với tư cách là thành viên “út ít”. Trong khi đó, thời điểm Ngô Kiến Huy chạm ngõ làng nhạc là lúc Nam Sơn mới… 1 tuổi. Netizen trêu rằng mỹ nam họ Ngô đủ tuổi để “đẻ ra được” Nam Sơn. Dù vậy, điều này cho thấy Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ mang đến nhiều khía cạnh và màu sắc đa dạng hơn tới khán thính giả.

"Mỹ nam họ Ngô đủ tuổi để 'đẻ ra được' Nam Sơn"

Đỗ Nam Sơn là thực tập sinh người Việt gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn Fan Pick do đài MBC M+ (Hàn Quốc) sản xuất. Anh là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, mới 16 tuổi nhưng đã gây ấn tượng với giọng hát tốt và phong thái tự tin.

Trong suốt hành trình tại Fan Pick, Nam Sơn thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, đặc biệt ở vị trí hát chính vocal. Chung cuộc, anh chàng đứng thứ 4 trong tổng số 17 thí sinh, giành suất ra mắt trong nhóm nhạc Kpop đa quốc tịch PICKUS gồm 7 thành viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam.

Nam Sơn xuất sắc gia nhập đội hình debut nhưng nhóm chưa thể bật lên được

Nam Sơn trực thuộc công ty giải trí Big Arts Entertainment, nơi anh được đàn anh Tăng Duy Tân nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ trên mạng xã hội. Tăng Duy Tân hiện đang giữ vai trò giám đốc sản xuất cho Big Arts Entertainment.