Sơn Tùng M-TP: Flop quá thì ghi tên anh vào!

Tối 7/9, Sơn Tùng M-TP chính thức có mặt tại đại nhạc hội Húc Fest, tổ chức ở Công viên Yên Sở, Hà Nội. Từ sớm, các SKY đã tập trung đông đủ, chuẩn bị loạt project khủng chào đón thần tượng. Sự xuất hiện của Sơn Tùng và dàn sao khủng như Chi Pu, tlinh, RHYDER, HURRYKNG đã lấp kín Công viên Yên Sở với hàng chục nghìn người. Như lẽ đương nhiên, tâm điểm đêm diễn chính là Sơn Tùng.

Sơn Tùng và đoạn rap mới gây bão Húc Fest

Trước khi đêm diễn bắt đầu, Sơn Tùng cập nhật hình ảnh đang truyền thuốc, cho biết bản thân đang bị sốt nhưng đã chuẩn bị chỉn chu cho thời khắc gặp lại SKY. Và không ngoài kỳ vọng, Sơn Tùng xuất hiện là đốt cháy sân khấu. Bắt trend “quý tộc” đến cùng, Sơn Tùng hoá thân thành “bá tước” Sain Tone Emvippy, gọi fan là bá tước, công tước, công nương.

Sơn Tùng hoá thân thành “bá tước” Sain Tone Emvippy

Cả set nhạc được phối theo phong cách thính phòng. Loạt hit quốc dân Chạy Ngay Đi, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương,... được khoác tấm áo mới. Nay fan không cần dùng AI để phối orchestra cho Sơn Tùng nữa, bởi chính chủ đã có ngay set nhạc “đỉnh nóc”. Đây là sân khấu có sự đổi mới ấn tượng nhất của Sơn Tùng những năm gần đây về mặt âm nhạc.

Sơn Tùng thả fact: “Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc là định nghĩa của fame; Hơn 10 năm rồi mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai đủ sức vượt lên”

Sơn Tùng chốt “Flop quá thì cứ ghi tên anh vào”

Dù đang sốt, nhưng năng lượng trình diễn, làm chủ sân khấu của Sơn Tùng không hề bị ảnh hưởng. Nam ca sĩ khẳng định vị thế số 1 Vbiz bằng năng lực của mình. Đáng chú ý, Sơn Tùng mang đến verse rap intro hoàn toàn mới. Trên nền nhạc orchestra sang chảnh, Sơn Tùng thả fact: “Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc là định nghĩa của fame; Hơn 10 năm rồi mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai đủ sức vượt lên”. Và cuối cùng, Sơn Tùng chốt “Flop quá thì cứ ghi tên anh vào”. Sơn Tùng tâm đắc đoạn rap mới đến độ diễn 2 lần, 1 intro - 1 kết show ngay trong đêm.

Sơn Tùng dùng thái độ ngạo nghễ nhất, nói về vị thế của mình mà không ai dám cãi

Vẫn là đoạn rap khẳng định bản thân, Sơn Tùng dùng thái độ ngạo nghễ nhất, nói về vị thế của mình mà không ai dám cãi. Sơn Tùng “bắt trọn” trend MXH, biến xu hướng, những lời bàn tán về mình thành âm nhạc cực chất. Đoạn rap lập tức viral MXH, cho thấy sức nóng của cái tên Sơn Tùng chưa từng thuyên giảm. Đúng như câu rap, đúng là “kho tàng, định nghĩa của fame”!