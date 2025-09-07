Trước làn sóng nhạc lấy chủ đề quê hương đất nước là trung tâm đang len lỏi khắp ngõ ngách Vpop, công chúng cũng vì thế mà tìm tòi lại những ca - nhạc sĩ hay bài hát ở thời điểm 20 - 30 năm trước. Không chỉ dân ca mà những khúc hát tình ca Bolero hay nhạc trẻ 2000 cũng được ưa chuộng trở lại. Một sự thật thú vị là người dân miền Tây vẫn thường xuyên nghe đi nghe lại những ca khúc đó như một cách để lưu giữ ký ức về một thời đã qua.

Giữa một rừng mỹ nam như Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, Akira Phan, Lương Bằng Quang, Lâm Chấn … Trương Đan Huy nổi bật nhờ ngoại hình điển trai như lãng tử cùng BST album nhạc bất hủ. Bẵng đi một thời gian dài, dân tình không còn nhắc đến hay nhìn thấy nam ca sĩ họ Trương nữa. “Trương Đan Huy giờ đang ở đâu?” - câu hỏi được không ít người hâm mộ đặt ra.

Trương Đan Huy nổi tiếng một thời giờ đang ở đâu?

Có mặt tại mọi tụ điểm ca nhạc đầu năm 2000, cát-xê quá khủng

Trương Đan Huy sinh năm 1977 tại Tây Ninh, trong một gia đình người Hoa có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích ca hát. Trương Đan Huy cùng các anh em trong Tuấn - Trương Đan Hùng Trương Đan Tuấn - đều theo đuổi nghệ thuật, và chính bệ phóng đó đã đưa anh trở thành một giọng ca nổi bật của thị trường nhạc Việt đầu thập niên 2000.

Anh là một giọng ca nổi bật của thị trường nhạc Việt đầu thập niên 2000

Bắt đầu được chú ý từ năm 2001, Trương Đan Huy nhanh chóng trở thành hiện tượng với hàng loạt ca khúc đình đám như Về Đâu, Dĩ Vãng Cuộc Đời, Mơ Về Cô Bé Yêu, Đừng Giận Anh Em Nhé … Thời ấy, không ít bạn trẻ nghe nhạc trên đĩa CD, VCD đều thuộc nằm lòng giai điệu và ca từ da diết, dễ nhớ mà anh thể hiện. Điểm đáng chú ý là Trương Đan Huy là một trong số ít ca sĩ tiên phong đầu tư làm MV ca nhạc, mời cả những gương mặt diễn viên nổi tiếng như Kim Hiền, Đinh Ngọc Diệp tham gia. Anh cũng là một trong những gương mặt đầu tiên đưa thể loại EDM, Pop/Hip-hop tới dòng chảy nhạc Việt.

Dĩ Vãng Cuộc Đời - Trương Đan Huy

Hình ảnh trau chuốt, cộng hưởng với giọng hát ngọt ngào, dễ chạm cảm xúc, đã đưa tên tuổi anh phủ sóng khắp thị trường. Phong cách hát phù hợp với gu nhạc sến, diện mạo tuấn tú giúp anh rất được săn đón ở khu vực miền Tây. Thời kỳ đỉnh cao, nam ca sĩ vô cùng “đắt show”, tụ điểm ca nhạc nào cũng có mặt. Được biết, cát-xê mỗi buổi diễn có thể lên đến 50 -60 triệu đồng, thậm chí có sự kiện trả tới gần 100 triệu - một con số rất lớn so với mặt bằng chung của showbiz Việt lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, sau album Về Đâu 6 ra mắt năm 2010, ánh hào quang quanh Trương Đan Huy dần hạ nhiệt. Anh ít xuất hiện trên truyền thông, không ra thêm sản phẩm âm nhạc mới và cũng hạn chế góp mặt trong những sân khấu lớn. Trong hơn 10 năm, nam ca sĩ gần như biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, sống một cuộc sống như người bình thường.

Giã từ hào quang showbiz về quê làm thợ mộc, nay làm ông chủ showroom đồ gỗ mỹ nghệ

Thay vì bám trụ showbiz như nhiều đồng nghiệp, anh lựa chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác. Trương Đan Huy về Cần Thơ sinh sống, nối nghiệp kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình. Mặc dù phủ nhận việc mình giàu có, nhưng ca sĩ Duy Phước đã tiết lộ rằng Trương Đan Huy hiện đang là "đại gia nghìn tỷ", rất nổi tiếng tại Cần Thơ. Tuy nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa.

Trương Đan Huy là chủ của 2 showroom đồ gỗ mỹ nghệ khang trang ở Cần Thơ, kinh tế từng khá ổn định. Ngoài ra, anh còn là chủ của 1 quán ăn, chuyên bán các đặc sản của Cần Thơ ngay tại trung tâm thành phố. Anh không giấu diếm những khó khăn kinh doanh, đặc biệt giai đoạn dịch bệnh khiến cơ sở gỗ của anh gặp thua lỗ, buộc phải bán bớt tài sản để trả nợ. Sau biến cố, anh vẫn giữ một thái độ lạc quan, tiếp tục vừa duy trì công việc, vừa thỉnh thoảng nhận hát trong các sự kiện nhỏ hay phòng trà để thỏa niềm đam mê âm nhạc.

Trương Đan Huy là chủ của 2 showroom đồ gỗ mỹ nghệ khang trang ở Cần Thơ, có được kinh tế vô cùng ổn định

Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để trở về quê hương không phải là bỏ cuộc, mà là sự trân trọng đối với nghề mộc truyền thống của gia đình. Anh coi đây là công việc bền vững, có thể gắn bó cả đời, khác hẳn với sự nghiệp ca hát vốn chịu sự chi phối của thời gian và tuổi nghề. Với anh, nghề mộc mang lại sự ổn định và lâu dài, trong khi ca hát đến một giai đoạn nhất định buộc phải khép lại - đó là quy luật tự nhiên mà bản thân anh không thể cưỡng lại.

Trương Đan Huy thẳng thắn cho biết anh cảm thấy mình không còn sức hút với khán giả, không thể kiếm sống bằng nghề ca hát nữa. Nam ca sĩ đình đám một thời thừa nhận bản thân anh không giỏi trong việc đánh bóng tên tuổi, anh lại đã không còn trẻ để cạnh tranh với các đàn em nên quyết định rời khỏi làng nhạc Việt.

Ca sĩ Duy Phước đã tiết lộ rằng Trương Đan Huy hiện đang là "đại gia nghìn tỷ", rất nổi tiếng tại Cần Thơ

Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Trúc Ngân từ năm 2009 và có với nhau 2 cậu con trai. Anh từng nhiều lần khẳng định gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Trương Đan Huy thi thoảng vẫn nhận show đi hát với mục đích là gặp gỡ khán giả chứ không đặt nặng về vấn đề tài chính hay lấy lại hào quang quá khứ.

Trương Đan Huy bên cạnh vợ và 2 con trai

Ngày nay, cái tên Trương Đan Huy không còn xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông như thời hoàng kim, nhưng anh vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong ký ức âm nhạc của nhiều người. Các ca khúc từng làm nên tên tuổi anh vẫn vang lên trong những playlist hoài niệm, còn chính anh thì chọn cho mình một cuộc sống an yên.