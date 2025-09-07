Tối ngày 6/9, Lamoon chính thức tổ chức buổi showcase kết hợp fanmeeting đầu tay tại TP.HCM nhằm quảng bá cho album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên LÀ MOON. Sự kiện thu hút gần 1.000 khán giả cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Tuimi,... Trong showcase, Lamoon mang đến loạt màn trình diễn các ca khúc trong album LÀ MOON, đan xen với các phần giao lưu cùng người hâm mộ và hội chị em.

Lamoon mang đến sân khấu live toàn bộ album đầu tay LÀ MOON

Âm nhạc sôi động, đầu tư vũ đạo

Mở đầu là Notice Me, một bản alternative pop thể hiện khát khao được thấu hiểu và công nhận. Tiếp nối là chuỗi ca khúc Bài Thuốc Đông Y, Không Một Lời Chào, Dive, dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc đan xen. Cao trào của chương trình đến từ phần trình diễn Synth Chúc Nâng Ly với sự tham gia của khách mời Juky San. Sự kết hợp ăn ý giữa hai nghệ sĩ trẻ khiến khán phòng như bùng nổ bởi năng lượng tích cực và tương tác duyên dáng của cả hai. Showcase khép lại với hai ca khúc When I'm Gone và Dương Gian, đưa người nghe trở về với chiều sâu nội tâm và những suy tư lắng đọng.

Lamoon và Juky San

Phần nhìn là điểm sáng nổi bật. Lamoon thể hiện sự chỉn chu trong từng chi tiết: từ trang phục, ánh sáng đến vũ đạo. Các tiết mục được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp và cuốn hút. Đặc biệt, phần vũ đạo được đánh giá cao nhờ sự đồng bộ, tinh tế và phù hợp với tinh thần từng ca khúc, giúp khán giả phần nào cảm nhận được thế giới nội tâm mà cô muốn truyền tải.

Tuy nhiên, cách hát nuốt chữ của Lamoon khiến người nghe khó theo dõi ca từ

Tuy nhiên, phần trình diễn live của Lamoon tại showcase chưa thực sự thuyết phục. Bước ra từ Vietnam Idol, vừa tốt nghiệp Em Xinh Say Hi trong top Best 5, Lamoon có bộ kỹ năng được đánh giá khá cao. Nhất là chất giọng “baby voice” đặc trưng, tạo càm giác nũng nịu khi nghe. Đôi khi, để phát huy điều này, Lamoon tự mình xử lý bằng cách hát lướt.

Các bài hát có tiết tấu nhanh dễ dàng bị cách hát này khiến cho người nghe khó theo dõi. Giọng hát nhẹ và cách hát như “nuốt chữ” của Lamoon khiến khán giả không nghe được cô đang hát gì. Việc xử lý thanh nhạc chưa tốt làm giảm chất lượng trải nghiệm, để lại tiếc nuối cho một sự kiện được đầu tư kỹ lưỡng.

Top Best 5 Em Xinh đầu tư khủng trong lần đầu chào sân hậu chương trình

Album LÀ MOON là hành trình khám phá bản ngã và những tầng cảm xúc sâu lắng của Lamoon. Các ca khúc mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau được sáng tác và sản xuất bởi chính cô cùng ê-kíp thân thiết. Sự đa dạng trong tư duy âm nhạc thể hiện rõ nét qua từng bài hát, phản ánh nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng của một nghệ sĩ trẻ. Được ấp ủ và chuẩn bị trong suốt hai năm, album là kết quả của quá trình sáng tạo nghiêm túc và đầy tâm huyết.

Tuy nhiên, khi ra mắt, LÀ MOON lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của phần đông khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng album mang nhiều tinh thần thử nghiệm, thiếu sự gắn kết tổng thể, hỗn loạn hơn là sáng tạo.

Tại showcase, Lamoon chia sẻ sẽ tiếp tục quảng bá album, sáng tác thêm theo mong muốn của người hâm mộ và dự kiến ra mắt bản vật lý cùng MV cho các ca khúc nổi bật. Dù vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là ở phần trình diễn live, Lamoon đã cho thấy tiềm năng và sự nghiêm túc trong hành trình nghệ thuật của mình. Với tinh thần cầu tiến và sự ủng hộ từ khán giả, con đường phía trước của cô hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đáng mong chờ.

Một số hình ảnh khác tại showcase của Lamoon: