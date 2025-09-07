Tối 6/9, tại The Global City (TP.HCM) đã diễn ra đêm D-7, hoàn thành một nửa chương cuối cùng của chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vì là chương trình encore, không ít sự thay đổi được thực hiện để đem đến những bất ngờ tới cộng đồng Gai con - những người đã đồng hành cùng 33 Anh Tài từ mùa hè năm 2024 đến nay.

Bên cạnh loạt tiết mục “sít rịt” chưa từng được đem đến concert, dân tình còn nhận thấy hệ thống ánh sáng và LED đã được “thay áo mới”. Ấn tượng nhất có lẽ là màn hình LED cong khổng lồ, nối dài cả một khoảng không gian, bao trọn tầm nhìn của đông đảo khán giả. 2 màn hình LED chữ nhật và vuông được bố trí đều 2 bên khán đài nhằm đảm bảo trải nghiệm xem concert trở nên trọn vẹn.

Màn đánh LED "ảo tung chảo" tại concert D-7

Ekip "chơi đùa" với âm thanh - ánh sáng tạo nên bữa tiệc thị giác sống động

Xuyên suốt đại nhạc hội, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước màn trình diễn đèn LED “ảo tung chảo” từ ekip kỹ thuật. Đặc biệt, những phân đoạn đắt giá nhất đều được thực hiện giữa 2 tiết mục, thành công lôi kéo sự chú ý từ Gai con. Hệ thống đèn dày đặc biến hoá liên tục, cùng với cả set LED siêu khủng thay đổi theo từng nhịp trống, từng cú drop. Biểu tượng quen thuộc gắn liền với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - chiếc khiên - cũng được thiết kế như màn hình LED, góp phần tăng thêm hiệu ứng mãn nhãn.

Hệ thống đèn dày đặc biến hoá liên tục, cùng với cả set LED siêu khủng thay đổi theo từng nhịp trống, từng cú drop

Từng lớp âm thanh đan xen lẫn nhau, được phối khí tạo nên sự cao trào, kịch tính - khiến người hâm mộ phải nín thở chờ đợi xem ekip sẽ đem đến những gì tiếp theo. Kết hợp với visual “đỉnh của đỉnh”, loạt pha “chơi đùa” với ánh sáng - âm thanh đã tạo nên một tạo nên bữa tiệc thị giác đẹp đến khó tả, vừa quỷ dị mà cũng vừa hút hồn đến choáng ngợp. Có những khoảnh khắc, khán giả như lạc vào mê cung ánh sáng đa sắc màu, khó lòng rời mắt được.

Qua nhiều “suộc” video được đăng tải trực tiếp tại đêm diễn, không khó để nghe ra rất nhiều tiếng trầm trồ, cảm thán pha lẫn hò reo từ khán giả. Netizen thì phấn khích, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi bỏ lỡ 2 đêm encore lần này. Trên nền tảng Threads, vô số bình luận hô hào, “khều” thêm D-9 và D-10 từ BTC. Một số ý kiến khẳng định, ở Việt Nam, họ chưa từng thấy màn trình diễn LED - âm thanh như thế này.

Khán giả như lạc vào mê cung ánh sáng đa sắc màu, khó lòng rời mắt được.

Ở những đêm trước, chương trình liên tục làm mới sân khấu: đêm thứ 3 từng gây ấn tượng với 9 màn LED cỡ lớn phủ khắp khán đài, phiên bản tại Hà Nội lại được trang bị khối LED lưới gần 600 m². Buổi concert thứ 2 cũng từng sở hữu sân khấu cao khoảng 32 mét, với tổng diện tích LED đạt đến 1.200 m², trong đó màn hình chính là một khối LED lưới (transparent LED) khoảng gần 600 m².

Chia sẻ về quy trình từ lúc lên ý tưởng đến khi hiện thực hóa thiết kế ánh sáng cho những đêm diễn này, Long Kenji cho biết rằng anh và đội ngũ của mình luôn bắt đầu bằng việc hợp tác chặt chẽ với ekip để lên ý tưởng, đóng góp và xây dựng thiết kế sân khấu, bao gồm cả việc dựng mô hình 3D.

Long Kenji

Long Kenji và đội ngũ của mình phải thấu hiểu sâu sắc kịch bản, âm nhạc, thông điệp của đạo diễn, cũng như các thiết bị, công nghệ và visual. Sự hiểu biết này, kết hợp với việc quan sát và thấu hiểu các nghệ sĩ trong quá trình tập luyện và biểu diễn, giúp anh tạo ra những màn trình diễn ấn tượng và giàu cảm xúc.

Concert quốc tế từ lâu đã khiến người xem kinh ngạc với những sân khấu LED siêu hoành tráng: từ những khối LED khổng lồ 360° đến các màn hình LED trong suốt tạo hiệu ứng không gian đa chiều. Cách ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "chơi lớn" lần này, cũng như dần thăng tạo đà bật ở những đêm nhạc trước không chỉ làm khán giả trầm trồ, mà còn mở ra kỳ vọng mới về chuẩn mực tổ chức concert tại nước nhà. Sự đầu tư này cũng cho thấy công nghệ biểu diễn tại Việt Nam giờ đã đạt đến chất lượng cao, đủ sức sánh với những sân khấu quốc tế.