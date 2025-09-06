Tối 3/9, Lady Gaga dự kiến tiếp tục chuỗi đêm diễn tại Kaseya Center (Miami, Mỹ). Tuy nhiên, trước giờ diễn, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hủy show, khiến hàng chục nghìn khán giả bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, Gaga chia sẻ: “Xin lỗi mọi người, tôi buộc phải hủy buổi diễn tối nay. Trong buổi tập hôm qua và khi khởi động giọng hôm nay, cổ họng tôi đã bị tổn thương. Bác sĩ và giảng viên thanh nhạc đều khuyên tôi dừng lại để tránh nguy cơ tổn thương dây thanh quản lâu dài. Tôi muốn mạnh mẽ để hát cho các bạn, nhưng không thể đánh cược sự nghiệp. Đây là quyết định khó khăn và đau lòng, mong mọi người tha thứ. Chúng tôi sẽ sớm thông báo lịch diễn bù”.

Lady Gaga thông báo huỷ show bằng một đoán story trên Instagram

Điều khiến dư luận phẫn nộ là thông báo được đưa ra chỉ 10 phút trước giờ G, khi khán giả đã có mặt kín sân vận động. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc thông báo qua story Instagram là thiếu tôn trọng fan. Một số khán giả tiết lộ họ phải bay hàng chục giờ, chi tiêu tốn kém để đến Miami, trong khi vé concert chỉ là phần nhỏ trong khoản chi phí bỏ ra. BTC xác nhận hoãn show, đồng thời cho biết thông tin hoàn tiền và lịch diễn thay thế sẽ sớm được công bố.

Fan quốc tế kêu trời khi Gaga huỷ show ngay trước 10 phút concert diễn ra

Tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội. Một bên chỉ trích Gaga thiếu chuyên nghiệp, thậm chí so sánh cô với Taylor Swift - người được ngợi ca là luôn giữ vững phong độ và chưa bao giờ hủy show dù ốm hay mệt mỏi. Ở chiều ngược lại, Little Monsters phản bác, cho rằng sức khỏe và giọng hát mới là ưu tiên số một, Gaga hoàn toàn có lý khi tạm dừng để tránh hậu quả nghiêm trọng. Họ cũng nhấn mạnh việc so sánh với Taylor là khập khiễng, bởi cả hai đều thành công và duy trì mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời.

Việc so sánh Gaga với Taylor là khập khiễng, bởi cả hai đều thành công và duy trì mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời

Sự việc khiến công chúng nhớ lại cú sốc năm 2017, khi Ariana Grande đột ngột hủy concert tại Việt Nam chỉ vài giờ trước giờ diễn. Khi đó, hàng nghìn fan thất thần, nhiều người bật khóc giữa trời mưa vì hy vọng đây chỉ là trò đùa. Nhưng không, Ariana đã thật sự rời đi ngay trong đêm, không xuất hiện để chào fan dù chỉ một lần.

Nhưng không, chẳng ai đùa cợt ở đây cả, việc show diễn bị huỷ là có thật và lý do đưa ra tất nhiên không thể nào hợp lý hơn là sức khoẻ. Ngay sau đó, chủ nhân hit Side To Side cũng rời đi ngay trong đêm, không xuất hiện dù chỉ 1 giây để chào fan tại Việt Nam - những người đã chờ cô hơn 3 tháng ròng kể từ ngày thông tin show diễn được xác nhận.

Ariana Grande và câu nói "my babes in Vietnam" đã trở thành một meme khá phổ biến nhiều năm trước trên MXH Việt Nam

Hiện tại, phía Lady Gaga vẫn chưa lên tiếng về việc có tiếp tục biểu diễn ở những chặng kế tiếp, bao gồm hai đêm diễn tại Madison Square Garden, New York, vào ngày 6 và 7/9, hay không.

Chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour của lady Gaga khởi động từ giữa tháng 7, mở rộng sang châu Âu với nhiều địa điểm lớn như London, Milan, Barcelona, Paris và nhiều thành phố khác.

Mới đây, Lady Gaga còn cho ra mắt ca khúc mới The Dead Dance kèm MV do Tim Burton đạo diễn, mở đường cho màn cameo gây bất ngờ của cô trong mùa 2 series ăn khách Wednesday. Tuần trước, cô cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn tại MTV VMA cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.