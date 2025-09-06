Năm 2025, Việt Nam chứng kiến hai cột mốc trọng đại của lịch sử: A50 - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là thời điểm tinh thần dân tộc dâng cao, lan tỏa mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Không khí cả nước như được nhuộm đỏ bởi chuỗi concert quốc gia, những album, MV về chủ đề quê hương lần lượt ra đời, tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình - Nguyễn Văn Chung x Nguyễn Duyên Quỳnh

Trong làn sóng ấy, nhiều ca khúc trở thành hiện tượng, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhưng nếu phải gọi tên một ca khúc có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất, chắc chắn đó là Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Qua 2 Đại lễ, con số mà ca khúc này đang nắm giữ thực sự gây choáng ngợp.

Theo thống kê đến ngày 31/8, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã vượt mốc 6,5 tỷ lượt xem trên đa nền tảng video, hơn 3,8 triệu video ngắn sử dụng đoạn nhạc. Trên TikTok, ba phiên bản chính thức của bài hát cùng lúc chiếm vị trí #1, #3 và #13 trong BXH sound thịnh hành tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cập nhật thành tích

Đặc biệt, sân khấu của Tùng Dương với bản phối mới tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim và MV tiền tỷ đã một lần nữa đưa ca khúc lên đỉnh cao, củng cố vị thế như một tượng đài âm nhạc gắn liền với tinh thần dân tộc. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hành trình của bài hát này không hề bằng phẳng.



Suốt hai năm, Duyên Quỳnh mang bài hát đi khắp mọi sân khấu, từ trường học, sự kiện cộng đồng, hải đảo xa xôi cho đến những chương trình lớn

Ra mắt từ năm 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện không mấy được chú ý. Bản thân Duyên Quỳnh cũng không phải gương mặt giải trí đình đám. Nhưng chính tình yêu dành cho ca khúc, xuất phát từ nguồn cảm hứng nơi người cha cựu chiến binh đã khiến cô không bỏ cuộc. Suốt hai năm, Duyên Quỳnh mang bài hát đi khắp mọi sân khấu, từ trường học, sự kiện cộng đồng, hải đảo xa xôi cho đến những chương trình lớn. Nhiều lần, cô chấp nhận hát mà không nhận cát-xê, chỉ với mong muốn ca khúc được nhiều người biết đến hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Nguyễn Duyên Quỳnh lần đầu cùng biểu diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong cuộc trò chuyện với chúng tôi đã xúc động nhớ lại: "Thật sự, hồi 30/4, đó là niềm vui và bất ngờ lớn nhất của tôi trong suốt 22 năm sáng tác. Tôi viết bài hát này vào năm 2023, với suy nghĩ đơn giản là muốn thử sức với đề tài quê hương, đất nước để chinh phục bản thân và thể hiện khả năng sáng tác ở một mảng mới.



Trước đây, tôi đã đạt được một số thành công với các ca khúc về tình yêu, gia đình, và cả mảng thiếu nhi khi có bài hát được đưa vào sách giáo khoa. Tôi chỉ đơn giản muốn thử sức với album đầu tiên về quê hương, đất nước. Thú thật, lúc đó có rất nhiều khó khăn. Tôi may mắn có một người bạn đồng hành là ca sĩ Duyên Quỳnh. Chính cô ấy là người đã mang bài hát này đi biểu diễn khắp nơi, từ những sân khấu lớn nhỏ cho đến những nơi không có âm thanh, ánh sáng, thậm chí là không có cát-xê. Quỳnh đã kiên trì lan tỏa ca khúc tới các đơn vị, doanh trại quân đội, các cơ quan ban ngành và hải đảo xa xôi. Nếu không có sự kiên trì của Duyên Quỳnh trong suốt cuối năm 2023 và cả năm 2024, bài hát có lẽ đã không đến được với một nhà sản xuất trẻ tên là Đức Tư. Rất tình cờ, trong chương trình Lễ hội Hòa Bình ở Quảng Trị, Đức Tư đã nghe và rất thích bài hát này. Anh ấy đã phối lại thành một phiên bản 45 giây và từ đó, ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Các bạn trẻ đã sử dụng đoạn nhạc này trong các clip của họ để hướng tới đại lễ. Tôi nhớ có cả một lần đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch, các bạn cũng dùng bài hát để lồng vào các video. Ca khúc đã trở nên viral, trước thềm 30/4, đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội với các video và clip ngắn.

Nhờ đó, bài hát may mắn được chọn biểu diễn trong chương trình đại lễ 30/4. Với phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, bài hát lại một lần nữa chạm đến trái tim của hàng triệu người. Điều này mang lại cho tôi sự bất ngờ lớn khi ca khúc bỗng trở thành "bài hát quốc dân", được nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau yêu mến, từ người lớn tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên cho đến các em thiếu nhi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi bài hát được đón nhận bởi mọi ngành nghề trong xã hội: công nhân, bác sĩ, thầy cô giáo, cán bộ lãnh đạo hay các chiến sĩ.

Sự đón nhận đó là nền tảng để ca khúc có những bước tiến tiếp theo, qua giọng ca của nhiều ca sĩ như Lan Anh, nhóm OPlus, Lâm Bảo Ngọc, Trung Quân và gần đây nhất là Tùng Dương. Bài hát ngày càng có một vị thế và sức sống mạnh mẽ, gắn chặt trong tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc và thành công nhất trong năm 2025 vừa qua."

Nguyễn Duyên Quỳnh từng hát không cát-xê, chỉ mong Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được lan toả rộng hơn

Từ chỗ hát không thù lao, chỉ mong gieo một chút niềm tin, đến khi ca khúc đạt hàng tỷ view, trở thành âm nhạc không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân, câu chuyện của Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh giống như minh chứng đẹp đẽ về sức mạnh của tình yêu âm nhạc và sự kiên trì. Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã trở thành một chương đặc biệt trong lịch sử nhạc Việt, khẳng định sức mạnh của âm nhạc khi nó chạm đến trái tim cộng đồng.

Từ một ca khúc không mấy phổ biến, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được nhiều giọng ca đình đám như Tùng Dương cùng thể hiện

Từ Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình, Nguyễn Văn Chung được tiếp thêm động lực cho ra đời loạt sáng tác cùng chủ đề quê hương - đất nước, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Một số nhạc phẩm nổi bật thời gian qua có thể kể đến như Nguyện Thề Vì Bình Yên (Nguyễn Duyên Quỳnh), Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai (Tùng Dương), đến Nỗi Đau Giữa Hoà Bình hay Trái Tim Quả Cảm - ca khúc chủ đề của chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, tất cả đều nhanh chóng chiếm giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Nhiều sản phẩm ghi dấu ấn với hàng trăm video cover, flashmob từ mọi miền đất nước, có chương trình huy động đến hàng nghìn người tham gia, đạt gần 600 triệu view TikTok chỉ trong một tuần. Các bảng xếp hạng nhạc Việt liên tục gọi tên, Nguyễn Văn Chung “thắng đậm” nhờ Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.