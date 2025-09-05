Mới đây, NFL đã chính thức gửi lời mời Taylor Swift tham gia biểu diễn tại Super Bowl Halftime Show, với lời đề nghị mở, không giới hạn thời gian và hoàn toàn trao quyền cho nữ ca sĩ trong việc lựa chọn thời điểm phù hợp để xuất hiện. Đây được coi là một cơ hội đặc biệt, bởi Super Bowl Halftime Show từ lâu đã là một trong những sân khấu âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới, thu hút hàng trăm triệu khán giả theo dõi trực tiếp lẫn qua truyền hình mỗi năm.

Trong buổi phỏng vấn trên Today ngày 3/9/2025, Ủy viên NFL Roger Goodell đã dành lời ca ngợi Taylor Swift là một “tài năng đặc biệt” và khẳng định cô “luôn được chào đón bất cứ lúc nào”. Ông nhấn mạnh rằng lời mời dành cho Swift không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn mang ý nghĩa kết nối giữa văn hóa giải trí và thể thao, giúp Super Bowl gia tăng sức hút trên phạm vi toàn cầu.

Goodell khẳng định Taylor Swift là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, đủ sức biến bất kỳ màn trình diễn nào thành sự kiện được cả thế giới dõi theo, đồng thời nhấn mạnh NFL luôn sẵn sàng dành cho cô một vị trí đặc biệt vào bất kỳ thời điểm nào cô muốn nhận lời.

Dù NFL chưa đưa ra thông báo chính thức về nghệ sĩ sẽ góp mặt tại Super Bowl Halftime Show sắp tới, Ủy viên Roger Goodell cho biết quyền quyết định cuối cùng thuộc về Jay-Z và công ty Roc Nation. Kể từ năm 2020, Roc Nation đã là đối tác chiến lược của NFL trong việc sản xuất Halftime Show, đảm nhận toàn bộ quy trình từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn nghệ sĩ cho đến điều phối và dàn dựng sân khấu. Roc Nation vốn nổi tiếng với khả năng kết hợp âm nhạc, thời trang, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn một cách độc đáo, giúp Halftime Show vượt ra khỏi giới hạn của một sự kiện thể thao, trở thành tâm điểm văn hóa giải trí thế giới.

Đáng nói, lời mời này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Taylor Swift và ngôi sao NFL Travis Kelce đang trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt sau khi cặp đôi chính thức thông báo đính hôn. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao trong hai lĩnh vực khác nhau, âm nhạc và thể thao, không chỉ thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ mà còn khiến giới truyền thông quốc tế liên tục theo dõi từng bước đi của họ.

Người hâm mộ không chỉ mong chờ các ca khúc nổi tiếng của Swift được thể hiện trên sân khấu Super Bowl, mà còn hy vọng sẽ thấy một số khoảnh khắc đặc biệt liên quan đến Travis Kelce và đội Kansas City Chiefs. Sự xuất hiện của cặp đôi tại sân khấu lớn được dự đoán sẽ thu hút lượng khán giả khổng lồ, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lan tỏa trên khắp mạng xã hội và các nền tảng toàn cầu.

Tuy nhiên, Taylor Swift vẫn "im hơi lặng tiếng" trước lời mời của Super Bowl. Những năm gần đây, tin đồn về sân khấu giữa giờ của Taylor tại giải bầu dục Mỹ vẫn rộ lên liên tục, song chưa lần nào thành hiện thực. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối, mong sẽ sớm được nhìn thấy Taylor Swift tại Super Bowl.

Với sức ảnh hưởng to lớn và cộng đồng fan hâm mộ khổng lồ, sự xuất hiện của Taylor Swift tại Super Bowl Halftime Show chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện giải trí được mong chờ nhất. Không chỉ khán giả yêu nhạc, mà cả giới thể thao và truyền thông quốc tế cũng đang dồn sự chú ý vào lời mời hợp tác đầy tiềm năng này. Bởi lẽ, Super Bowl vốn đã vượt xa khuôn khổ một trận chung kết bóng bầu dục để trở thành biểu tượng văn hóa giải trí, và sự góp mặt của Taylor Swift hứa hẹn sẽ tạo ra màn trình diễn bùng nổ, được cả thế giới dõi theo.