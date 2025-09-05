TP.HCM có 3 concert trong một tuần

Sân khấu chưa từng có trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau chuỗi 6 đêm diễn thành công, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) sẽ khép lại vào ngày 6 và 7/9 tại TP.HCM. Đây cũng là hai đêm diễn Encore - đêm tái tổ chức ở điểm đầu, đánh dấu chặng cuối của hành trình kéo dài suốt hai mùa hè, được xem là hiện tượng giải trí tiêu biểu trong năm 2024.

Trong giai đoạn chuẩn bị cuối tháng 8, đầu tháng 9, NSND Tự Long thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện cùng các nghệ sĩ và vũ công. Anh dí dỏm ví von về Nhà Cá Lớn: “Tinh thần của Nhà Cá Lớn là muốn bơi biển lớn. Nhưng có một số muốn đánh bắt xa bờ nên chưa về với anh em”, ngụ ý một số ca sĩ chưa thể tham gia tập trung do bận lịch trình.

NSND Tự Long đã đến buổi luyện tập cho 2 concert cuối của ATVNCG mùa 1.

Về sân khấu, nhà sản xuất cho biết hai đêm cuối được đầu tư quy mô nhất với nhiều chi tiết chưa từng xuất hiện trước đó. Điểm nhấn là màn hình LED cong dài gần 200 m, hệ khung giàn thép chuẩn quốc tế có khả năng chịu tải 100 tấn, cùng sàn chính kết cấu ba tầng cao hơn 6 m. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để đáp ứng những màn trình diễn nhiều lớp.

Sức nóng của chương trình được thể hiện qua tình trạng vé. Toàn bộ hạng vé cho đêm 7/9 đã bán hết, chỉ còn số lượng hạn chế ở hai hạng Ngũ Hành 2 (2 triệu đồng/vé) và Đam mê 2 (2,5 triệu đồng/vé). Giá vé thấp nhất cho cả chuỗi là 800.000 đồng, trong khi hạng cao nhất S-VIP có giá 10 triệu đồng. Đây cũng là hạng vé không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Nhóm tuổi từ 14 đến dưới 18 cần có người bảo hộ từ 21 tuổi đi cùng.

Bên cạnh các tiết mục quen thuộc, nhà sản xuất hé lộ sự góp mặt của khách mời đến từ show Gia đình Haha. Ca sĩ Minh Tuyết từng xác nhận tham gia nhưng sau đó rút lui vì lịch trình.

Không chỉ dừng ở một sự kiện giải trí, chuỗi concert ATVNCG được giới chuyên môn đánh giá đã góp phần tạo nên hiện tượng văn hóa, khi kết nối đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Em Xinh Say Hi mang công nghệ trình diễn quốc tế đến hàng vạn khán giả

Ngay sau hai đêm Encore của ATVNCG, khán giả TP.HCM tiếp tục được chờ đón concert Em Xinh Say Hi diễn ra vào ngày 13/9 tại Vạn Phúc City. Đây là lần đầu chương trình bước ra sân khấu lớn, sau khi tạo nên sức hút trên nền tảng trực tuyến với hơn 22 tỷ lượt nghe và xem, cùng 12 tuần liên tiếp giữ vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Trên Spotify, Em Xinh Say Hi đạt một triệu người nghe hàng tháng và đứng đầu bảng xếp hạng Top Artist Vietnam, cho thấy độ phủ sóng của show. Không chỉ dừng ở lượng người theo dõi, chương trình còn gây chú ý nhờ khai thác âm nhạc mang màu sắc dân tộc, khẳng định sự đa dạng của nhạc Việt và mở ra tiềm năng "xuất khẩu" trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang chú trọng bản sắc văn hóa.

Sân khấu concert Em xinh say hi vào ngày 13/9. Ảnh: NSX.

Về công nghệ, concert lần này đánh dấu lần đầu hệ thống bàn nâng lập trình DMX Lift Table được đưa vào Việt Nam. Mười bàn nâng có khả năng hoạt động độc lập, mỗi chiếc chịu tải 1,2 tấn, tổng cộng lên đến 12 tấn. Hệ thống vận hành bằng xích cứng, bảo đảm độ ổn định và an toàn, cho phép hỗ trợ những tiết mục quy mô lớn với nhiều vũ công và đạo cụ.

Nhờ công nghệ này, đạo diễn sân khấu có thể biến đổi không gian trình diễn thành các khối hình động, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều như bậc thang, sóng nhấp nhô hay hình khối đồng bộ với nhạc và ánh sáng. Khi kết hợp cùng màn hình LED, laser và AR/VR mapping, bàn nâng sẽ tạo nên mặt phẳng động sống động, giúp khán giả có cảm giác bước vào một không gian ảo chân thực.

Theo nhà sản xuất, thay vì chỉ là một buổi diễn, Em Xinh Say Hi được thiết kế như một hành trình thị giác - âm thanh - công nghệ, tương đương với các show quốc tế. Đây cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm và năng lực của ngành giải trí Việt Nam trong việc nâng tầm sản phẩm, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào thị trường biểu diễn.

Đêm nhạc ngày 13/9 quy tụ 30 Em Xinh cùng loạt khách mời là các ca sĩ, rapper nổi tiếng như JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG và Tăng Duy Tân.

Với mức độ đầu tư ngày càng cao vào công nghệ, quy mô và ý tưởng tổ chức, cho nỗ lực đưa âm nhạc Việt từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong nước.