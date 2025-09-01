Tối 1/9, concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức diễn ra tại SVD Mỹ Đình vào lúc 20 giờ. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chủ trì thực hiện cùng nhiều đơn vị nghệ thuật lớn cả nước. Chương trình gồm ba phần: “Con đường độc lập - thống nhất”, “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”.

Hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công sẽ tham gia, trong đó có NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Tùng Dương, SOOBIN, Đen, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Dòng Thời Gian… Ngay từ khi công bố, concert quốc gia đặc biệt đã thu hút sự chú ý của toàn dân. Sau concert Tổ Quốc Trong Tim phá vỡ kỷ lục 50 nghìn tại SVD Mỹ Đình, lần này hứa hẹn tiếp nối hiệu ứng bùng nổ của concert quốc gia khi diễn ra ngay trước Đại lễ 2/9, là concert đặc biệt kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Concert quốc gia đặc biệt chính thức bắt đầu lúc 20h10p, với phần mở màn hoành tráng của Sèn Hoàng Mỹ Lan, Lâm Bảo Ngọc, Đăng Dương, ca sĩ nhí và dàn vũ công đồng diễn hoành tráng liên khúc Tự Nguyện - Ca Ngợi Tổ Quốc. Chương 1 của concert đi qua những trường khúc bi tráng, điểm lại những dấu mốc kháng chiến đi vào lịch sử tràn đầy cảm xúc.

Ngay sau đó, sân khấu lại bùng nổ với màn kết hợp của SOOBIN và Rhymastic trong ca khúc Vinh Quang Đang Chờ Ta. Rhymastic mang đến phần rap rực lửa, trong khi SOOBIN khoe trọn giọng hát đỉnh cao, vang vọng và giàu cảm xúc. Cao trào của tiết mục khiến hàng vạn khán giả phải nổi da gà khi SOOBIN liên tục hô vang “Việt Nam” đến mức lạc cả giọng.

Biển đỏ đáp lại cực nồng nhiệt

Sự nhiệt huyết và cháy hết mình của anh đã biến phần trình diễn không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc. Toàn bộ không gian như hòa thành một, tiếng hô dồn dập đáp lại từ khán giả khiến khoảnh khắc ấy trở thành một biển âm thanh và cảm xúc khó quên.

Màn trình diễn của Mỹ Tâm và Quán quân Rap Việt Double2T tại concert quốc gia đặc biệt trở thành một trong những điểm nhấn bùng nổ nhất. Cả hai cùng mang đến ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ trong phiên bản kết hợp đầy mới mẻ và truyền cảm hứng.

Mỹ Tâm và Double2T diễn Khát Vọng Tuổi Trẻ

Nếu như Mỹ Tâm gây ấn tượng với giọng hát nội lực, vang vọng như một lời hiệu triệu gửi đến hàng vạn khán giả, thì Double2T lại tạo nên màu sắc hiện đại với verse rap mới được viết riêng cho sân khấu này. Màn trình diễn giống như sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cùng chung một tinh thần và khát vọng cống hiến. Không khí tại sân vận động vì thế cũng được đẩy lên cao trào, vừa hào hùng, vừa trẻ trung. Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc khó quên của concert năm nay.

Mỹ Tâm hát Khát Vọng Tuổi Trẻ trong phiên bản kết hợp đầy mới mẻ và truyền cảm hứng

Quán quân Rap Việt Double2T

Tiếp đến với chương 2, Nguyễn Hùng - ca sĩ trẻ được săn đón nhất thời gian này xuất hiện trên sân khấu cùng bộ đồ lính mộc mạc, chân phương. Giọng ca chính ban nhạc MAYDAYs mang đến bản hit Còn Gì Đẹp Hơn lên sân khấu concert đặc biệt. Dành riêng cho sân khấu trọng đại này, Còn Gì Đẹp Hơn được làm mới, kết hợp cùng nhạc phẩm huyền thoại Mẹ Yêu Con. Dàn diễn viên phim Mưa Đỏ diễn cảnh chia ly với mẹ đi ra chiến trường.





Cả hai ca khúc đều nói lên nỗi lòng người lính và ca ngợi đức hi sinh của những Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Qua giọng ca chân thành, tràn đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng và giọng ca nữ thánh thót của Thu Hà khi phần lời "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" lồng ghép cùng "Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời… Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi", khán giả như không cầm nổi nước mắt.

Còn Gì Đẹp Hơn được làm mới, kết hợp cùng nhạc phẩm huyền thoại Mẹ Yêu Con

Dàn diễn viên phim Mưa Đỏ diễn cảnh chia ly với mẹ đi ra chiến trường

Diễn viên phim Mưa Đỏ không cầm được nước mắt

Tuy nhiên, từ khoảnh 15 giờ chiều, Hà Nội đổ cơn mưa lớn. Thời tiết ảnh hưởng đến công cuộc “camp rào” chờ xem diễu binh, diễu hành của người dân. Concert tại SVD Mỹ Đình cũng không ngoại lệ. Nhưng không vì thế mà tinh thần ăn mừng Tết Độc lập của người dân hạ nhiệt. Nhiều người nô nức đổ ra đường, chọn vị trí đẹp để chờ Đại lễ. Tại concert đặc biệt, đám đông cũng đổ về ngày càng đông.

Đến 17h30, trời bắt đầu tạnh mưa. Dường như thời tiết cũng chiều lòng người, mặt trời hửng nắng với hoàng hôn cực đẹp chiêu đãi các khán giả đang check-in vào sân Mỹ Đình đu concert quốc gia. Nhiều trai xinh gái đẹp chuẩn bị cờ, lightstick. Không ai bảo ai, cả SVD Mỹ Đình rợp bóng cờ sao. Dress-code chính là tone đỏ, áo Quốc kỳ.

Khán đài phủ đỏ bởi cờ và lightstick

Không khí trước giờ G cực kỳ nhộn nhịp. Sân khấu đã lên đèn, thiết kế hoành tráng, ấn tượng. Phần LED visual gây choáng cùng dàn âm thanh hiện đại hứa hẹn sẽ mang đến đêm diễn bùng nổ về cả âm nhạc lẫn thị giác. Thời tiết tạnh ráo, mát mẻ, đúng là hợp lý để đu concert quốc gia. Diễn biến đêm diễn sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật tại đây.