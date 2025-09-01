Chiều 31/8, buổi tổng duyệt màn đồng diễn cho chương trình nghệ thuật Đại lễ 2/9 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Khi Lễ diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước đang cận kề, đông đảo người hâm mộ đang hóng từng giờ từng phút cho phần trình diễn ca nhạc duy nhất tại Đại lễ A80.

Giữa rừng nghệ sĩ Việt đình đám có mặt tại đây, có thể kể đến một số gương mặt rất được yêu thích như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Erik, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Hoàng Yến Chibi, Double2T, Ninh Dương Lan Ngọc, Hứa Vĩ Văn, Hoa Hậu Bảo Ngọc… Đáng chú ý, team qua đường đã kịp bắt trọn khoảnh khắc được dự đoán sẽ sớm viral: Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi cùng đứng chung một khung hình.

Một người là sao hạng A được bao đàn em ngưỡng mộ, một người là đại diện dẫn đầu lứa nghệ sĩ gen Z Việt - kết hợp lại là khoảnh khắc khiến netizen như phát cuồng. Mỹ Tâm ăn mặc giản dị: áo phông cờ đỏ sao vàng, sơ vin với quần jeans xanh. Ở độ tuổi U45, “hoạ mị tóc nâu” vẫn trẻ trung đáng ghen tị, vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn khiến chị em mê như điếu đổ. Nữ ca sĩ thân thiện, giao lưu với fan ở xung quanh khi tập dượt với các nghệ sĩ.

Mỹ Tâm

Bên cạnh là Phương Mỹ Chi trong váy hồng pastel, điểm xuyết với khăn rằn quen thuộc và kính râm thời trang. Chị Bảy toả sắc với nhan sắc ngày càng thăng hạng, bất chấp mọi góc cam thường. Là một trong những nghệ sĩ trẻ được mến mộ nhất hiện nay, sự xuất hiện của cô khiến người hâm mộ hò reo không ngừng.

Phương Mỹ Chi

2 nghệ sĩ ở 2 thế hệ khác nhau, ở vị trí trung tâm màn đồng diễn nhưng ngoại hình và thần thái một chín một mười, ai cũng có nét đặc trưng riêng biệt. Dân tình dự đoán tại chính lễ, khung hình giữa Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi sẽ còn viral hơn khi được lên sóng truyền hình trực tiếp sáng 2/9. Một số netizen khen ngợi Mỹ Tâm đẹp đỉnh, đứng cạnh hậu bối kém mình gần 20 tuổi nhưng không hề bị lép vế.

Phương Mỹ Chi và Mỹ Tâm đứng ở vị trí trung tâm

Cả 2 cùng tạo nên khung hình visua sáng bừng không gian

Được biết, 80 nghệ sĩ sẽ biểu diễn liên khúc dài khoảng 15 phút, gồm 5 bài hát tôn vinh tinh thần cách mạng và lòng yêu nước. Hỗ trợ các nghệ sĩ là dàn múa phụ hoạ đông đảo, lên tới hàng trăm, hàng nghìn người. Họ sử dụng những đạo cụ đẹp mắt như hoa hướng dương, quốc kỳ, quạt lụa… tạo nên một bức tranh rực rỡ và đa sắc màu. Tiết mục nghệ thuật cũng là màn khép lại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

