Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức diễn ra. Buổi tổng duyệt diễn ra với quy mô tương đương lễ chính thức nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Từ đêm qua, khắp các nẻo đường tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực Quảng trường Ba Đình đã rộn ràng không khí lễ hội.

Dàn nghệ sĩ có mặt từ sớm

Tràn đầy tự hào trong khoảnh khắc diễu hành

Từ khoảng 3-4 giờ sáng, dàn nghệ sĩ đình đám thuộc khối Văn hoá - Thể thao đổ bộ khiến không khí trước thềm tổng duyệt càng thêm sôi động. Hàng loạt gương mặt nổi tiếng có mặt, từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, á hậu như: MONO, Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Hưng Nguyễn, Tăng Duy Tân, Á hậu Châu Anh, diễn viên Bảo Hân, Hồng Diễm, Bảo Thanh, Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh… chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào

Giọng ca Mỹ Tâm vang lên cùng ca khúc Giai Điệu Tự Hào kết hợp với Tiến Quân Ca

Sau khi hoàn thành phần diễu binh, diễu hành, tất cả các khối tham gia tập trung một chỗ tại Quảng trường Ba Đình, cùng hướng về lá cờ Tổ Quốc, chào cờ và nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giọng hát Mỹ Tâm vang lên cùng ca khúc Giai Điệu Tự Hào kết hợp với Tiến Quân Ca làm khán đài bùng nổ cảm xúc. Tiếp đến, 80 nghệ sĩ tham gia vào màn trình diễn văn nghệ hoành tráng, đồng diễn kết hợp với vũ đoàn. Ở thời khắc này, toàn bộ các khối tham gia diễu binh, diễu hành và người dân hoà làm một cùng những ca khúc vang vọng niềm tự hào Việt Nam.

Màn đồng diễn Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời

Màn đồng diễn Việt Nam Ơi Cùng Bước Tới Vinh Quang

Người dân theo dõi qua truyền hình được nhìn lại những thời khắc hào hùng, thiêng liêng nhất của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Khối Văn hoá - Thể Thao đứng nghiêm trang một góc, hát theo loạt ca khúc Tiến Quân Ca, Việt Nam Thịnh Vượng Sáng Ngời, Việt Nam Ơi Cùng Bước Tới Vinh Quang,...

Sân khấu đồng diễn hoành tráng

Các nghệ sĩ nghiêm trang hát theo

Loạt giọng ca nổi tiếng như Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Hoà Minzy, Đức Phúc,... gương mặt tràn đầy tự hào, chung nhịp đập con tim với thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Sân khấu tổng duyệt được cử hành hoành tráng, choáng ngợp, chắc chắn sẽ còn bùng nổ cảm xúc hơn khi diễn ra chính thức vào ngày 2/9 tới đây.

Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của buổi tổng duyệt