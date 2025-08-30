Khối Yêu Nước - chuyên văn nghệ tràn đầy năng lượng, hát hò cả đêm không ngủ vui quá đi!

Trải qua 2 Tổng hợp luyện và 1 Sơ duyệt, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước cho dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và trải dài qua nhiều tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, chuỗi hoạt động thu hút hàng nghìn người dân đổ bộ tới “camp” chỗ ngồi đẹp, sẵn lòng chờ đợi đến 6h30 sáng hôm sau (tức ngày 30/8).

Buổi tối 29/8, bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa rào nặng hạt, gió thổi mạnh khiến việc ngồi đợi Tổng duyệt gặp khá nhiều trở ngại. Tuy nhiên, người dân Thủ đô cùng du khách vẫn đồng lòng hỗ trợ nhau: người che ô, chia sẻ chiếc áo mưa, người mở cửa nhà hay hàng quán để mọi người có thể trú tạm. Khung cảnh đời thường mà đẹp vô cùng gợi lên cảm xúc, thể hiện tình cảm và tình đoàn kết của nhân dân dành cho sự kiện trọng đại này.

Người dân Thủ đô cùng du khách vẫn đồng lòng hỗ trợ nhau dù cơn mưa rả rích cả tối

Một lúc sau, cơn mưa tạnh dần, thời tiết trở nên rất mát mẻ nhưng tinh thần khán giả thì chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên mỗi con phố, người người nhà nhà mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẫy quốc kỳ bừng bừng khí thế. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội), Khối Yêu Nước đã tụ họp lại thành một điểm, hoà chung giọng ca qua bài hát bất hủ Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng.

Nguyễn Thái Học mở hội linh đình, người dân chuẩn bị cả loa đài để hát hò, nhảy múa

Khối Yêu Nước trải dài nhiều độ tuổi, nhiều thế hệ

Không chỉ các bạn thanh thiếu niên, nhóm diễn “văn nghệ văn gừng” còn chào đón rất nhiều cô bác trung niên có tuổi - đặc biệt là nguồn năng lượng của họ không hề thua kém lớp con cháu trẻ trung. Loa đài cũng đã được bố trí để giúp Khối Văn nghệ “khuếch đại” lòng yêu nước qua âm nhạc. Từ người lớn tới trẻ nhỏ, ai nấy cũng ngân nga bản anh hùng ca cách mạng quen thuộc. Khối Nhi đồng cũng vui vẻ hát theo, là minh chứng cho cầu nối thế hệ vẫn duy trì và phát huy tinh thần yêu nước.

Quần chúng còn bày tỏ lòng yêu nước qua âm nhạc bất biến theo thời gian - thức quà đánh động tới trái tim của mỗi người con đất Việt

Bầu không khí càng sôi nổi hơn khi Khối Yêu Nước đa thế hệ “chuyển lane” sang một bản nhạc huyền thoại khác - Hát Mãi Khúc Quân Hành Ca. Người dân đồng thanh hát theo những giai điệu hào hùng, rộn ràng nhịp hành khúc vang lên giữa phố phường đã giúp dâng trào cảm xúc, mang đến cảm giác vừa hân hoan vừa ấm áp.

Người dân hòa chung một nhịp đập, tự hào hát vang những ca khúc hào hùng hướng về Tổ quốc

Netizen theo dõi qua màn hình không khỏi thích thú, bày tỏ sự cảm thán trước cảnh tượng ý nghĩa và sức mạnh của người dân Việt Nam. “Hoà bình đẹp lắm, tự hào 2 chữ Việt Nam…” là những bình luận xuất hiện nhiều nhất trên MXH hiện giờ. Không chỉ hướng về Tổ quốc, quần chúng còn bày tỏ lòng yêu nước qua âm nhạc bất biến theo thời gian - thức quà đánh động tới trái tim của mỗi người con đất Việt.

Một số hình ảnh đẹp tại Tổng duyệt diễu bình, diễu hành Cấp Nhà nước: