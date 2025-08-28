Ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Từ sớm, đông đảo người dân đã đổ về các trục đường quanh khu vực, háo hức chờ đón chương trình.

Máu Đỏ Da Vàng của Erik được các chiến sĩ đội pháo lễ "quẩy" nhiệt tình

Hà Nội những ngày này rộn ràng như ngày hội, hòa chung không khí hướng về Đại lễ 2/9. Khắp các tuyến phố, tiếng ca vang vọng, tạo nên bầu không khí tươi vui, náo nức. Trong buổi sơ duyệt, đội pháo lễ đã mang đến nhiều bất ngờ khi trình diễn những tiết mục văn nghệ đầy sáng tạo. Các chiến sĩ gây bất ngờ khi mang tới tiết mục phục vụ văn nghệ cho người dân bằng ca khúc Máu Đỏ Da Vàng của Erik trên nền nhạc remix, khiến đám đông phấn khích reo hò.

Các chiến sĩ nhảy trên bài hát Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Ngay sau đó, màn nhảy hiện đại trên bài hát Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư tiếp tục “hâm nóng” bầu không khí. Dù động tác chưa hoàn toàn đều đặn, tinh thần nhiệt huyết và sự hứng khởi của các chiến sĩ vẫn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ người xem.

Tiết mục Dẫu Có Lỗi Lầm được hưởng ứng

Nam chiến sĩ hát Dẫu Có Lỗi Lầm

Không chỉ dừng lại ở những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị trước đó, đội pháo lễ còn mang đến bất ngờ khi giao lưu cùng khán giả qua ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm. Hình ảnh một nam chiến sĩ trẻ tuổi cất giọng ca mộc mạc, hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng của một bạn nữ đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi sơ duyệt.

Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng đã khiến bầu không khí trở nên vừa thiêng liêng vừa gần gũi

Khoảnh khắc một nam chiến sĩ bắt nhịp, dẫn dắt đội pháo lễ cùng hàng nghìn người dân đồng thanh cất vang ca khúc Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng đã khiến bầu không khí trở nên vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Giai điệu quen thuộc, chan chứa ý nghĩa lịch sử đã gắn kết hàng nghìn giọng hát thành một khối thống nhất, lan tỏa niềm tự hào sâu sắc. Nhiều người đã nhanh chóng ghi lại phút giây xúc động ấy như một kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của dân tộc.

Hình ảnh đẹp giữa quân và dân

Sự hòa hợp giữa tinh thần quân dân, tình yêu quê hương đất nước và hơi thở trẻ trung, hiện đại của âm nhạc đã đem lại cho buổi sơ duyệt những giây phút khó quên. Đây cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết của tinh thần dân tộc, đồng thời là lời khẳng định tình yêu Tổ Quốc có thể chạm đến trái tim mọi thế hệ bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng vẫn giữ vẹn nguyên giá trị thiêng liêng.

