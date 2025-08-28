Ngày 28/8, tờ DongA Ilbo đưa tin Cảnh sát quận Seodaemun (Hàn Quốc) đã bắt giữ, mở cuộc điều tra đối với nam ca sĩ PSY - chủ nhân bản hit Gangnam Style. PSY bị nghi ngờ đã sử dụng trái phép thuốc hướng thần Xanax và Stilnox tại một bệnh viện tổng hợp ở Seoul từ năm 2022 cho đến gần đây. Anh không trực tiếp đi khám mà để quản lý của mình đi lấy thuốc thay.

Thông tin này ngay lập tức gây sốc bởi PSY vốn gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ toàn cầu, biểu tượng đưa Kpop ra thế giới. Dù vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể phủ nhận rằng trước khi vướng vào ồn ào, PSY từng là ngôi sao tạo ra bước ngoặt lịch sử cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

PSY bị điều tra

2 hit tỷ view mở đường cho Kpop ra quốc tế

PSY, tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại khu Gangnam, Seoul. Xuất thân trong một gia đình giàu có, anh từng du học ở Mỹ, học ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston trước khi rẽ hướng sang âm nhạc tại Học viện Berklee. Không giống với hình mẫu thần tượng hoàn hảo thường thấy của Kpop, PSY bước vào làng nhạc với ngoại hình khác biệt, phong cách “dị” và cá tính nổi loạn.

Ngay từ những ngày đầu, PSY đã gây chú ý bởi các album mang nội dung táo bạo. Album debut Psy From the Psycho World (2001) bị cấm bán cho trẻ vị thành niên, album tiếp theo Sa 2 cũng chịu số phận tương tự. Dù vậy, chính sự khác biệt này khiến PSY được công chúng chú ý, dần định hình thương hiệu “nghệ sĩ phá vỡ khuôn khổ”.

PSY vướng nhiều lùm xùm trước khi trở thành biểu tượng nhờ Gangnam Style

Tuy nhiên, hành trình của PSY không hề dễ dàng. Anh từng vướng vào bê bối đời tư, bị bắt vì tàng trữ ma túy năm 2001, phải đi nghĩa vụ quân sự tới 4 năm vì lùm xùm không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người từng nghĩ sự nghiệp của PSY sẽ mãi dậm chân, nhưng cú lội ngược dòng ngoạn mục của anh xuất hiện sau khi gia nhập YG Entertainment năm 2010.

Gangnam Style - PSY

Năm 2012, Gangnam Style ra đời và làm chấn động thế giới. Ca khúc không chỉ là bản hit đơn thuần mà còn là hiện tượng toàn cầu. MV Gangnam Style trở thành video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỉ lượt xem, buộc nền tảng phải nâng cấp hệ thống để hiển thị con số khổng lồ này. Từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron cho đến loạt sao Hollywood như Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna… tất cả đều từng nhắc đến hoặc nhảy theo điệu nhảy ngựa trứ danh. Hiện Gangnam Style vẫn nằm trong top 10 video nhiều view nhất thế giới với hơn 5.6 tỷ view.

Hiệu ứng Gangnam Style đã mở đường cho làn sóng Kpop chạm đến khán giả quốc tế. Trước đó, nhạc Hàn chủ yếu phát triển ở khu vực châu Á, nhưng sau cú hit của PSY, thị trường Mỹ - châu Âu bắt đầu nhìn nhận Kpop như một ngành công nghiệp tiềm năng. Không ngoa khi nói rằng nếu không có PSY, BTS, BLACKPINK hay NewJeans khó có thể thuận lợi tiến ra toàn cầu như hiện tại.

Trước đó, nhạc Hàn chủ yếu phát triển ở khu vực châu Á, nhưng sau cú hit của PSY, thị trường Mỹ - châu Âu bắt đầu nhìn nhận Kpop như một ngành công nghiệp tiềm năng

Không dừng lại ở một bản hit, PSY còn tung ra Gentleman (2013), tiếp tục đạt hơn 1 tỉ view, củng cố vị thế “ông hoàng tỷ view” của YouTube thời bấy giờ. Những sản phẩm sau như Hangover, Father, I Luv It, New Face… không còn tạo cú nổ toàn cầu như Gangnam Style nhưng vẫn đủ sức gây chú ý, giữ nhiệt tên tuổi PSY trong lòng công chúng.

PSY đưa Kpop ra thế giới

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2019, khi PSY thành lập công ty P Nation, chiêu mộ dàn nghệ sĩ chất lượng như Jessi, HyunA - Dawn, Crush, Heize. Anh không chỉ là ca sĩ mà còn trở thành nhà sản xuất, ông bầu có tầm ảnh hưởng trong giới. Năm 2022, That That kết hợp cùng Suga (BTS) một lần nữa đưa PSY trở lại mạnh mẽ, chứng minh rằng sau cả thập kỷ, sức hút của anh vẫn chưa hề mai một.

PSY chính là người đặt viên gạch đầu tiên để Kpop “phá biên giới” và được công nhận tại phương Tây

Ở tầm vóc văn hóa, PSY chính là người đặt viên gạch đầu tiên để Kpop “phá biên giới” và được công nhận tại phương Tây. Gangnam Style không chỉ là bản nhạc, đó là cột mốc lịch sử cho sự bành trướng toàn cầu của Hallyu.

Vị thế khiến GD - BTS - BLACKPINK đều "cúi đầu"

Dù đã hơn 10 năm trôi qua kể từ thời điểm Gangnam Style bùng nổ, PSY vẫn giữ cho mình vị thế không ai thay thế. Trong giới, anh là “tiền bối quốc dân” được các ngôi sao trẻ nhất mực kính trọng. Điều này thể hiện rõ ở chuỗi concert Summer Swag do PSY tổ chức hằng năm. Đây là sân khấu mà những tên tuổi hàng đầu Kpop đều góp mặt, từ G-Dragon, Rosé (BLACKPINK) đến SEVENTEEN BSS. Với PSY, việc mời được những “đỉnh lưu” này không khó, bởi chỉ cần anh ngỏ lời, hầu như không ai từ chối.

PSY có thể "huy động" những ngôi sao hàng đầu đến concert của mình:

G-Dragon

Rosé

SEVENTEEN BSS

Sự kính trọng còn đến từ những khoảnh khắc rất đời. Điển hình như khoảnh khắc Rosé cúi rạp người ở concert PSY. Ngay cả Suga (BTS), một trong những idol đình đám nhất hiện tại cũng từng khẳng định rằng lời mời hợp tác với PSY là điều anh không thể từ chối. MV That That trở thành cú bắt tay thế hệ đầy thú vị, cho thấy sức hút liên thế hệ mà PSY nắm giữ.

Rosé cúi rạp người ở concert PSY

Mời Suga BTS collab

Trong một nền công nghiệp cạnh tranh khốc liệt, nơi mỗi năm có hàng chục nhóm nhạc mới ra mắt, việc giữ được vị thế “tượng đài” là điều không hề dễ. PSY làm được điều đó không chỉ nhờ những bản hit tỷ view mà còn bởi tầm ảnh hưởng bền vững, thay đổi cả lịch sử Kpop.