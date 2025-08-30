Từng bị xem là nước đi “khó nhằn”, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối bất ngờ trở thành hiện tượng màn ảnh rộng của năm 2025, mở đường cho dòng phim chiến tranh “đổ bộ” tới phòng vé. Vì thế, sự xuất hiện của Mưa Đỏ - cũng là bom tấn lấy chủ đề cách mạng - đang “một mình một ngai vàng” khuynh đảo dịp đại lễ Quốc Khánh 2/9 này.

Không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả nhờ những lát cắt thời bom đạn sống động đến khó tin, Mưa Đỏ còn gây ấn tượng với giai điệu âm nhạc. Ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa Đỏ đang phủ sóng MXH mạnh mẽ nhất hiện giờ là Còn Gì Đẹp Hơn - được thể hiện bởi Nguyễn Hùng, giọng ca chính nhóm nhạc MAYDAYs.

CÒN GÌ ĐẸP HƠN (ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ) - Nguyễn Hùng

Đúng như những gì anh chàng đã thể hiện thành công trong siêu hit Phép Màu, Nguyễn Hùng không dùng nhiều kỹ thuật phức tạp. Thay vào đó, anh chàng cất lên giọng hát mộc mạc, chân chất nhiều cảm xúc. Phần nhạc nền cũng được tối giản hết cỡ, để lại phần tiết tấu chậm rãi, da diết để tôn lên chất giọng của Nguyễn Hùng. Cộng hưởng với hiệu ứng yêu nước ngày một dâng cao khi cả nước đang hướng về A80, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành ca khúc hot nhất ở thời điểm này.

Nhờ sức nóng của bộ phim, dàn cast cũng được “thơm lây”, từ tuyến chính đến phụ đều nhận được sự chú ý lớn. Lê Hạ Anh - nữ chính Mưa Đỏ - vừa xinh đẹp, ngọt ngào mà vừa là bóng hồng duy nhất giữa nhóm diễn viên phim nên tâm điểm dư luận nghiêng về cô nàng nhiều hơn. Mới đây, Hạ Anh đã đăng tải một đoạn video TikTok, quay vui vẻ mà đã viral nhanh chóng.

Hạ Anh và Nguyễn Hùng hát chay một đoạn ngắn ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn

Người đẹp ngồi đợi ở sân bay, ngân nga vài câu hát Còn Gì Đẹp Hơn bên cạnh nam chính Nguyễn Hùng. Mỹ nhân 9x không có chuyên môn ca hát nhưng điều khiến người hâm mộ xôn xao là cả 2 hòa giọng hợp nhau không tưởng. Ngoài ra, sự tương tác lẫn ngoại hình xinh gái - đẹp trai giữa 2 nghệ sĩ đã tạo nên khung hình visual tràn ngập màn hình.

Chemistry ăn ý cùng với ngoại hình đều sáng ngời, dân tình dí dỏm gọi cả 2 là “trời sinh một cặp” với nhau

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi thấy một Hạ Anh nhí nhố ngoài đời, và còn bất ngờ hơn khi cô xưng hô chị - em với Nguyễn Hùng. Bóng hồng Mưa Đỏ sở hữu giao điện trẻ trung, dễ dàng hack tuổi bởi cô nàng đã chạm ngưỡng U35. Trong khi Nguyễn Hùng là gương mặt trẻ tiềm năng, thuộc lứa nghệ sĩ indie gen Z Việt. Chemistry ăn ý cùng với ngoại hình đều sáng ngời, dân tình dí dỏm gọi cả 2 là “trời sinh một cặp” với nhau.

Sau hơn 1 tháng, Còn Gì Đẹp Hơn đã thu về 9,7 triệu view trên nền tảng YouTube, hiện đang ở top 20 Trending mảng âm nhạc. Trên Spotify, ca khúc có hơn 1,5 triệu stream, từng chiếm vị trí đầu bảng sản âm nhạc được nghe nhiều nhất trong một ngày tại Việt Nam. Trước khí thế yêu nước vẫn đang bừng bừng trong mỗi người con đất Việt, bài hát được sự đoán vẫn sẽ viral trong thời gian tới như cách Phép Màu từng làm.