Tối 18/8, buổi công chiếu phim điện ảnh Mưa Đỏ - dự án đặc biệt hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Rạp chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện quy tụ đông đảo ekip sản xuất cùng dàn diễn viên trẻ vào vai những chiến sĩ quả cảm. Bên cạnh bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần xúc động, khoảnh khắc xuất hiện của Hòa Minzy đã trở thành điểm nhấn không thể nào quên trong đêm công chiếu.

Không chỉ rực rỡ và thu hút ống kính trên thảm đỏ, Hòa Minzy còn khiến toàn bộ khán phòng bất ngờ khi bước ra cùng ekip vào những giây cuối cùng của bộ phim. Trong khoảnh khắc cảm xúc của khán giả vẫn còn lắng đọng sau câu chuyện bi tráng, giọng ca nội lực của Hòa Minzy cất lên với ca khúc OST Nỗi Đau Giữa Hòa Bình càng làm tăng thêm cảm xúc cho khán giả.

Những giai điệu tha thiết kể về nỗi đau của người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng xen lẫn tiếng reo mừng chiến thắng của dân tộc đã chạm đến trái tim khán giả. Khoảnh khắc này khiến chính Hòa Minzy cũng không giấu được sự nghẹn ngào xúc động. Trong khi đó dàn diễn viên cũng bật khóc, dành cho nhau những cái ôm vì sự tự hào, lòng biết ơn đến thế hệ ông cha đã hy sinh để đất nước có được hòa bình như hôm nay.

Clip Hòa Minzy thể hiện ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình tại buổi công chiếu phim Mưa Đỏ

Hòa Minzy gây xúc động khi thể hiện ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sau khi kết thúc bộ phim Mưa Đỏ

Các diễn viên trong phim cũng bật khóc xúc động sau khi theo dõi thành quả của toàn bộ ekip

Ở những giây cuối, Hòa Minzy cũng không giấu được những giọt nước mắt

Bên cạnh việc thể hiện ca khúc nhạc phim, Hòa Minzy còn vinh dự góp mặt trong bộ phim với một vai diễn nhỏ. Chia sẻ tại buổi công chiếu, nữ ca sĩ nghẹn ngào bật khóc chia sẻ: “Chắc mọi người đã có những phút giây lắng đọng và xúc động với bộ phim Mưa Đỏ đúng không ạ. Hòa may mắn được đóng một phân đoạn dù nhỏ, lời thoại chỉ có hai câu thôi. Nhưng ngày hôm nay Hòa xem Hòa mới hiểu được lời thoại của Hòa nằm trong giai đoạn cực kỳ quan trọng. Đó là khi câu nói của Hòa - “Trận Thành cổ Quảng Trị vẫn giữ vững, vẫn đứng vững”, câu nói khiến cuộc đàm phán được diễn ra suôn sẻ về phía ta nhiều hơn.

Hòa xin cảm ơn điện ảnh quân đội rất nhiều khi giao cho Hòa một câu nói quan trọng như thế. Và đặc biệt là cho con được hát ca khúc nhạc phim. Một bài hát để ca ngợi những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì độc lập tự do của dân tộc. Đặc biệt là những người mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ Việt Nam hùng đã hy sinh hạnh phúc riêng để chồng, để con ra mặt trận nhưng không thể trở về được nữa. Ngày hôm nay quá xúc động và Hòa chúc cho đoàn phim Mưa Đỏ sẽ thành công vang dội”.

Clip Hòa Minzy chia sẻ trong buổi công chiếu phim Mưa Đỏ

Hòa Minzy vinh dự góp mặt trong bộ phim Mưa Đỏ và thể hiện ca khúc nhạc phim Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Trước đó tại sự kiện nghệ thuật Tự Hào Là Người Việt Nam tại Quảng trường Mỹ Đình, Hà Nội, Hòa Minzy đã thể hiện ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - nhạc phim Mưa Đỏ và cũng là sản phẩm âm nhạc mà nữ ca sĩ sẽ ra mắt vào ngày 22/8 tới đây. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người làm nên thành công với bản hit tỷ view Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình từng gây sốt dịp Đại lễ 30/4 - 1/5.

Với những giai điệu da diết về câu chuyện của những người hậu phương luôn canh cánh trong lòng nỗi đau mất chồng, mất con để đất nước có được độc lập, tự do, hạnh phúc, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình hứa hẹn sẽ là ca khúc hot nhất dịp lễ 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 tới đây.