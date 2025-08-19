LyHan đang cố gồng mình để trở thành tlinh?

Bước vào vòng Chung kết 1 Em Xinh Say Hi, LyHan mang đến ca khúc Rơi Tự Do, bày tỏ cá tính âm nhạc riêng biệt lần đầu được thể hiện trên sóng truyền hình. LyHan lựa chọn phong cách biểu diễn tối giản để chỉ tập trung vào giọng hát. Sau thời gian liên tục vướng tranh cãi ở Em Xinh, LyHan xúc động chia sẻ Rơi Tự Do là những phút giây nhìn lại mục đích ban đầu khi bước vào sân chơi này, nhận ra rằng để bước ra ánh sáng cô phải đối diện với nỗi sợ.

Chọn tone đen chủ đạo, LyHan cho biết bản thân luôn bị thu hút bởi âm nhạc mang màu tối, vì cô từng trải qua nhiều nỗi buồn và đau đớn khó chia sẻ. Tiết mục mở đầu bằng một không gian sân khấu huyền ảo. Từ giữa sân khấu, LyHan xuất hiện như một thiên thần mang đôi cánh đen, dần dần nâng lên cao.

Đôi cánh đen tạo nên hiệu ứng thị giác mãnh liệt, như biểu tượng cho sự tự do lẫn sự rơi, vừa bay cao, vừa dễ tan vỡ. Ánh sáng trắng lạnh từ phía trên nhấn mạnh gương mặt biểu cảm của nữ nghệ sĩ, trong khi khói mỏng và tuyết nhân tạo phủ kín, tạo cảm giác cô đơn và mộng mị. Tiết mục còn có sự hỗ trợ tinh tế từ 6 nghệ sĩ violin.

Rơi Tự Do là một ca khúc “bóc trần” sự tự do lẫn cô đơn giữa thế giới hỗn độn. Dàn dựng sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng tuyết cùng trang phục đôi cánh đen, phối hợp với âm nhạc violin, kết hợp để phác họa một câu chuyện cảm xúc. Trên bản phối khá tinh giản hơi hướng Pop RnB, LyHan để vocal của mình làm điểm nhấn. Sau khi lên sóng, bài hát được fan LyHan đón nhận nhiệt tình.

Song, ở một diễn biến khác, nhiều người chỉ ra ca khúc của LyHan tham khảo cách triển khai và “cùng màu” với bản hit 106 triệu views - nếu lúc đó của tlinh. Ý kiến này viral từ Threads sang đến TikTok, cư dân mạng cho rằng có sự tương đồng rất lớn ở ca khúc solo của LyHan và tlinh.

Tranh cãi lan rộng trên MXH:

Nhất là ở câu hát được lặp đi lặp lại “Nếu lúc ấy em không buông tay; Lúc ấy em không lung lay; Nếu cứ nếu lặp lại từng ngày”. Từ giai điệu, cách triển khai ý tưởng và dùng thủ pháp lặp từ, lặp cấu trúc câu đều giống với lyric nếu lúc đó - “Nếu lúc đó em không buông tay; Nếu lúc đó anh không lung lay; Nếu lúc đó ta không trốn chạy; Không giấu những thứ không muốn nhau thấy”. Cách viết nhạc của tlinh vốn rất đặc trưng, hiếm khi đụng hàng. Do đó, netizen càng có cớ để cho rằng LyHan tham khảo.

Vì sự tương đồng này, LyHan một lần nữa vấp phải bình luận trái chiều. Một bộ phận dân mạng lên án nữ ca sĩ, chỉ trích việc tham khảo lộ liễu, ý tưởng nghèo nàn, thậm chí gọi Rơi Tự Do là “bản hạ cấp” của nếu lúc đó. Nhiều người cho rằng, tlinh vẫn là “chấp niệm” quá ớn, “bạch nguyệt quang” của Em Xinh Say Hi.

Từ trước khi công bố line-up, khán giả đã mong muốn được nhìn thấy tlinh ở Em Xinh. Nhưng cuối cùng, nữ rapper vẫn chọn phát triển sự nghiệp độc lập mà không tham gia chương trình thực tế. Và khi có 1 ca khúc “na ná" bản hit của tlinh ở Em Xinh Say Hi, thì tranh cãi lại càng dễ thổi bùng.

Quản lý LyHan lên tiếng sau khi ca khúc Rơi Tự Do bị tố sao chép

Trước tranh cãi mới hướng về “gà nhà”, quản lý của LyHan chia sẻ hình ảnh cô nàng, đồng thời lên tiếng trên trang cá nhân “The world is full of heartless people with sharp tongue who are so fast as spreading hatred, envy and destroying others, in the name of critics. I hope you won't become those who hurted you. Do things with a heart, for those who still have a heart, even if its broken, and try to see and understand the kindness, even if its burried deep inside someone.” (Tạm dịch: Thế gian lắm kẻ vô tâm miệng lưỡi sắc nhọn, lan truyền lòng thù hận, ghen tị và hủy hoại người khác thường nhân danh những người phê bình. Tôi hy vọng bạn sẽ không trở thành những người đã làm tổn thương bạn. Hãy làm những điều có lương tâm, cho những người vẫn còn một trái tim ngay cả khi nó tan vỡ, và cố gắng nhìn, hiểu lòng tốt, ngay cả khi nó bị chôn sâu bên trong ai đó).

Dù không đề cập cụ thể, nhưng thông qua dòng trạng thái này, có thể thấy lập trường từ ekip của LyHan.

"nếu lúc đó" là bản hit lớn nhất sự nghiệp tlinh

Nhận xét công tâm, ca khúc của LyHan có vài câu gây liên tưởng đến nếu lúc đó, nhưng đây chưa đủ làm căn cứ để xác định Em Xinh này cố tình sao chép. Trong âm nhạc, rất dễ để chỉ ra 2 bài hát có màu sắc, giai điệu - hòa âm giống nhau. Cư dân mạng đang nhìn nhận LyHan khá khắt khe. Âm nhạc là cảm nhận cá nhân, mỗi người sẽ có một nhận định riêng, nhưng không nên vì ý kiến chủ quan mà tấn công một nghệ sĩ.