Sau 2 năm rời công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Han Sara “im hơi lặng tiếng” một thời gian rồi gia nhập công ty mới, khởi động loạt dự án đầu tư khủng. Trong đó, việc comeback với truyền hình thực tế được coi là một bước ngoặt. Công bố tham gia Em Xinh Say Hi, Han Sara được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” với bộ kỹ năng biểu diễn khá toàn diện, hát hay, nhảy đẹp.

Tuy nhiên, Han Sara dừng chân khá sớm ở Em Xinh Say Hi. Sau Live Stage 3, Han Sara “rời nhà chung”. Cuối tháng 7, Han Sara tổ chức miniconcert Unfrozen , đồng thời ra mắt E.P cùng tên. Đây là dự án âm nhạc hoành tráng nhất sự nghiệp Han Sara, được chọn trình làng đúng lúc nữ ca sĩ mới kết thúc hành trình ở Em Xinh Say Hi. Trước đó, Han Sara đã ra mắt trước single Do Anh Si, đánh dấu màn lột xác hình tượng rõ rệt - năng động, cá tính và hướng đến mục tiêu trở thành nghệ sĩ biểu diễn toàn năng. Màn comeback của Han Sara còn được Trấn Thành khen ngợi hết mực.

Lấy tên Unfrozen, Han Sara thực sự “rã đông”, tái xuất hoành tráng với loạt hoạt động như mini-concert, ra mắt đĩa vật lý và còn dự tính quay MV ở nước ngoài. Buổi mini-concert của Han Sara như Em Xinh Say Hi bản thu nhỏ, với loạt nghệ sĩ khách mời là chị em thân thiết như Muộii, Hoàng Duyên, Orange, Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J, Ngô Lan Hương,... Bên cạnh đó cũng có rất đông Em Xinh như Lyhan, Lamoon,... cùng Anh Tài - Chị Đẹp Cường Seven, Vũ Ngọc Anh đến ủng hộ Han Sara.

Sau cột mốc này, Han Sara có một cuộc hẹn với chúng tôi. Trong 2 tiếng trò chuyện, cô trải lòng về những gì đã qua, trải nghiệm ở Em Xinh Say Hi và cả thời gian đóng băng hoạt động. Dừng lại ở Live Stage 3, Han Sara được làm việc chung nhóm với 3 Đội trưởng Bích Phương, LyLy và Orange. Cô nàng hồi tưởng về những lần cùng nhau họp bàn ý tưởng, làm nhạc và cách các chị em xinh hỗ trợ nhau.

Trong 3 Đội trưởng, Bích Phương là người Han Sara yêu quý nhất. Cô nàng ghi nhớ từng lời dặn của Bích Phương. Trong khi đó, LyLy là người đóng vai trò rất quan trọng giúp Han Sara nhìn ra tiềm năng sáng tác của mình. Han Sara cũng chia sẻ về quá trình làm việc với Orange, được cô cổ vũ viết nhạc tiếng Hàn. Nhắc đến các chị em, Han Sara mắt sáng bừng, tỉ mỉ “review” về từng Đội trưởng.

Bên cạnh đó, Han Sara còn nhắc đến “chiến hạm” đông fan nhất Em Xinh - là bản thân cô nàng và LyHan. Tương tác của Han Sara và LyHan được rất nhiều fan yêu thích, “đẩy thuyền”. LyHan có tính cách hướng nội, ngoại hình bí ẩn, “ngầu lòi” như chị đại. Đứng cạnh Em Xinh nào, thần thái của LyHan cũng cuốn hút theo kiểu lạnh lùng, khí chất. Trong buổi miniconcert của Han Sara mới đây, đương nhiên LyHan không thể vắng mặt. LyHan còn tiến đến hôn má Han Sara, khiến MXH bùng nổ phản ứng.

Nói về mối quan hệ với LyHan, Han Sara cho biết việc được khán giả yêu thích là 1 điều may mắn. Còn cụ thể hơn, thì sẽ được bật mí trong buổi trò chuyện đầy đủ của chúng tôi, sẽ được lên sóng vào thời gian tới!